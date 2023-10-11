https://ria.ru/20231011/nato-1901930110.html

НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе

НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе - РИА Новости, 11.10.2023

НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности НАТО внести вклад в расследование инцидента на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:16

2023-10-11T10:16

2023-10-11T11:50

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балтийское море

йенс столтенберг

нато

balticconnector

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности НАТО внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе. "Поговорил с премьером Эстонии о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готова внести вклад в расследование", - написал Столтенберг в сети Х. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода. Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.

https://ria.ru/20231010/vzryv-1901869915.html

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финляндия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, финляндия, балтийское море, йенс столтенберг, нато, balticconnector