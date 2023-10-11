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НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе - РИА Новости, 11.10.2023
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10:16 11.10.2023 (обновлено: 11:50 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/nato-1901930110.html
НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе
НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе - РИА Новости, 11.10.2023
НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности НАТО внести вклад в расследование инцидента на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:16
2023-10-11T11:50
в мире
эстония
финляндия
балтийское море
йенс столтенберг
нато
balticconnector
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности НАТО внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе. "Поговорил с премьером Эстонии о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готова внести вклад в расследование", - написал Столтенберг в сети Х. Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода. Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
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в мире, эстония, финляндия, балтийское море, йенс столтенберг, нато, balticconnector
В мире, Эстония, Финляндия, Балтийское море, Йенс Столтенберг, НАТО, Balticconnector
НАТО готова внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе

НАТО готова внести вклад в расследование ЧП на газопроводе Balticconnector

© AFP 2023 / HANDOUTПатрульный корабль финской пограничной службы "Турва" недалеко от места, где было обнаружено повреждение газопровода Balticconnector. 10 октября 2023
Патрульный корабль финской пограничной службы Турва недалеко от места, где было обнаружено повреждение газопровода Balticconnector. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
Патрульный корабль финской пограничной службы "Турва" недалеко от места, где было обнаружено повреждение газопровода Balticconnector. 10 октября 2023
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности НАТО внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе.
"Поговорил с премьером Эстонии о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готова внести вклад в расследование", - написал Столтенберг в сети Х.
Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.
Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Норвегии заявили о вероятном взрыве в районе Balticconnector 8 октября
10 октября, 20:25
 
В миреЭстонияФинляндияБалтийское мореЙенс СтолтенбергНАТОBalticconnector
 
 
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