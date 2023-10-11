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Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023
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10:08 11.10.2023 (обновлено: 14:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/nato-1901928977.html
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:08
2023-10-11T14:57
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет "решительным и единым"."В случае если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным", — сказал он перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав министерств обороны стран Североатлантического блока.Ранее генсек НАТО сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности альянса внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе.Ожидается, что инцидент будет обсуждаться на министерском заседании НАТО в Брюсселе.Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море, в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря и составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901855406.html
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901823489.html
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в мире, финляндия, эстония, нато, йенс столтенберг, брюссель
В мире, Финляндия, Эстония, НАТО, Йенс Столтенберг, Брюссель
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

НАТО предупредила об ответе в случае подтверждения атаки на Balticconnector

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения "намеренной атаки" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет "решительным и единым".
"В случае если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным", — сказал он перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав министерств обороны стран Североатлантического блока.
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Ранее генсек НАТО сообщил, что в разговоре с премьером Эстонии Каей Каллас заявил о готовности альянса внести вклад в расследование инцидента на подводном газопроводе.
Ожидается, что инцидент будет обсуждаться на министерском заседании НАТО в Брюсселе.
Во вторник норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море, в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.
Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря и составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.
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В Финляндии нашли место повреждения газопровода Balticconnector
10 октября, 17:02
 
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