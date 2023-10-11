https://ria.ru/20231011/nato-1901926646.html
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:57
2023-10-11T09:57
2023-10-11T13:01
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владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. "Генсек НАТО принял в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского", - сообщил в сети Х пресс-секретарь Йенса Столтенберга Дилан Уайт. Ожидается, что Столтенберг и Зеленский сделают совместное заявление для прессы. Позднее в Брюсселе пройдет заседание совета НАТО-Украина, а также встреча Контактной группы по Украине под руководством США.
https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, владимир зеленский, нато, украина, йенс столтенберг
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
Столтенберг принял Зеленского в штаб-квартире НАТО перед заседанием совета