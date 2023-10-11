https://ria.ru/20231011/nato-1901926646.html

Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО

Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО - РИА Новости, 11.10.2023

Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО

Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:57

2023-10-11T09:57

2023-10-11T13:01

в мире

брюссель

владимир зеленский

нато

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. "Генсек НАТО принял в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского", - сообщил в сети Х пресс-секретарь Йенса Столтенберга Дилан Уайт. Ожидается, что Столтенберг и Зеленский сделают совместное заявление для прессы. Позднее в Брюсселе пройдет заседание совета НАТО-Украина, а также встреча Контактной группы по Украине под руководством США.

https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html

брюссель

украина

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Кирилл Волков

в мире, брюссель, владимир зеленский, нато, украина, йенс столтенберг