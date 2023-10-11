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Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
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09:57 11.10.2023 (обновлено: 13:01 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/nato-1901926646.html
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:57
2023-10-11T13:01
в мире
брюссель
владимир зеленский
нато
украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока. "Генсек НАТО принял в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского", - сообщил в сети Х пресс-секретарь Йенса Столтенберга Дилан Уайт. Ожидается, что Столтенберг и Зеленский сделают совместное заявление для прессы. Позднее в Брюсселе пройдет заседание совета НАТО-Украина, а также встреча Контактной группы по Украине под руководством США.
https://ria.ru/20231010/raspad-1901706127.html
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в мире, брюссель, владимир зеленский, нато, украина, йенс столтенберг
В мире, Брюссель, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседаниях НАТО

Столтенберг принял Зеленского в штаб-квартире НАТО перед заседанием совета

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 октября 2023
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 октября 2023
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где в среду пройдет встреча глав минобороны альянса, сообщила пресс-служба блока.
"Генсек НАТО принял в штаб-квартире альянса Владимира Зеленского", - сообщил в сети Х пресс-секретарь Йенса Столтенберга Дилан Уайт. Ожидается, что Столтенберг и Зеленский сделают совместное заявление для прессы.
Позднее в Брюсселе пройдет заседание совета НАТО-Украина, а также встреча Контактной группы по Украине под руководством США.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Ожидаем": в США раскрыли, что случится с НАТО в конце конфликта на Украине
10 октября, 11:51
 
В миреБрюссельВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаЙенс Столтенберг
 
 
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