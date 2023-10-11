https://ria.ru/20231011/muftiy-1902098644.html

Муфтия Мордовии приговорили к четырем годам колонии

Муфтия Мордовии приговорили к четырем годам колонии - РИА Новости, 11.10.2023

Муфтия Мордовии приговорили к четырем годам колонии

Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Республики Мордовия Фагим Шафиев в своем видеообращении сообщил, что решением Ленинского суда... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:07

2023-10-11T18:07

2023-10-11T18:08

религия

происшествия

саранск

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Республики Мордовия Фагим Шафиев в своем видеообращении сообщил, что решением Ленинского суда Саранска приговорен к четырем годам колонии общего режима. Согласно материалам сайта Ленинского районного суда Саранска, дело, по которому Шафиров выступал ответчиком, поступило в суд 14 февраля 2023 года, приговор вынесли 10 октября. В отношении муфтия Шафиева и бухгалтера религиозной организации было возбуждено дело по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). "Гособвинение и следствие подозревает меня и нашего главного бухгалтера в мошенничестве. На протяжении следствия мы старались привести доводы и доказательства своей невиновности. Также мы представили переписку с администрацией республики, точный расчет расходов в размере 5 087 000 рублей. Мы никого не обманывали и не вводили в заблуждение. Власти и общество должны дать правовую оценку случившемуся", - сказал Шафиев. Он добавил, что несколько лет назад региональные власти выделили субсидии, которые были направлены на реконструкцию здания. По его словам, обвинение признало данные расходы нецелевым использованием средств. Фагим Шафиев – председатель ЦДУМ Мордовии, директор Исламского культурного центра Саранска, глава правления Национальной культурной автономии татар Мордовии и глава республиканской Федерации борьбы на поясах.

https://ria.ru/20231010/dmitriev-1901781744.html

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происшествия, саранск