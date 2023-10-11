https://ria.ru/20231011/metro-1902039243.html

Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной

Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной - РИА Новости, 11.10.2023

Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной

На станции московского метро "Дубровка", ставшей на время конечной из-за столкновения поездов на "Печатниках", большого скопления людей не наблюдается, передаёт РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:26

2023-10-11T15:26

2023-10-11T15:31

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На станции московского метро "Дубровка", ставшей на время конечной из-за столкновения поездов на "Печатниках", большого скопления людей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости. При входе на станцию пассажиров информируют: "Нет движения поездов в сторону станции Люблино, в сторону центра интервалы увеличены". Поезд в сторону центра приезжает раз в две минуты. Скопления народа нет ни в вестибюлях станции, ни в самих вагонах. Пассажиров, следующих из центра, просят покинуть вагон и проследовать к компенсационным автобусам. В 10.22 на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести. Между "Дубровкой" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы.

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен