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Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной - РИА Новости, 11.10.2023
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15:26 11.10.2023 (обновлено: 15:31 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metro-1902039243.html
Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной
Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной - РИА Новости, 11.10.2023
Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной
На станции московского метро "Дубровка", ставшей на время конечной из-за столкновения поездов на "Печатниках", большого скопления людей не наблюдается, передаёт РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:26
2023-10-11T15:31
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На станции московского метро "Дубровка", ставшей на время конечной из-за столкновения поездов на "Печатниках", большого скопления людей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости. При входе на станцию пассажиров информируют: "Нет движения поездов в сторону станции Люблино, в сторону центра интервалы увеличены". Поезд в сторону центра приезжает раз в две минуты. Скопления народа нет ни в вестибюлях станции, ни в самих вагонах. Пассажиров, следующих из центра, просят покинуть вагон и проследовать к компенсационным автобусам. В 10.22 на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести. Между "Дубровкой" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Ситуация на станции метро "Дубровка", ставшей конечной, остается спокойной

На станции метро "Дубровка", временно ставшей конечной, не наблюдается толп

© АГН "Москва"Станция "Дубровка"
Станция Дубровка - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© АГН "Москва"
Станция "Дубровка". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На станции московского метро "Дубровка", ставшей на время конечной из-за столкновения поездов на "Печатниках", большого скопления людей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.
При входе на станцию пассажиров информируют: "Нет движения поездов в сторону станции Люблино, в сторону центра интервалы увеличены". Поезд в сторону центра приезжает раз в две минуты. Скопления народа нет ни в вестибюлях станции, ни в самих вагонах. Пассажиров, следующих из центра, просят покинуть вагон и проследовать к компенсационным автобусам.
В 10.22 на станции "Печатники" поезд без пассажиров врезался в стоящий на платформе состав. Пострадали пять человек, в том числе машинист, ошибка которого привела к столкновению, у него травма средней тяжести. Между "Дубровкой" и "Люблино" запущены компенсационные автобусы.
Столкновение поездов в московском метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

Сотрудники московского метрополитена на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

© РИА Новости / МЧС РФ
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3 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Всех пострадавших госпитализировали.

Штаб сотрудников противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Всех пострадавших госпитализировали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ, полиции и скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Им оказывается необходимая помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

Работа сотрудников противопожарной службы МЧС РФ и сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия на платформе станции метро Печатники в Москве

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

© РИА Новости / МЧС РФ
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

Мобильный ситуационно-аналитический центр аварийно-спасательной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Люди в бесплатном автобусе КМ у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 9

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 9

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 9

Всех пострадавших госпитализировали.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 9

Им оказывается необходимая помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 9

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 9

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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