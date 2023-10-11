Столкновение поездов в московском метро

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.
На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.
По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.
По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.
Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.
Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.
Всех пострадавших госпитализировали.
Им оказывается необходимая помощь.
Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".
Между станциями запустили компенсационные автобусы.
Между станциями запустили компенсационные автобусы.
Над восстановлением движения работают все службы мосметро.
Над восстановлением движения работают все службы мосметро.
Причины произошедшего установит специальная комиссия.
Причины произошедшего установит специальная комиссия.