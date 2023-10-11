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Столкновение поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023
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13:00 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/poezda-1901985204.html
Столкновение поездов в московском метро
Столкновение поездов в московском метро - РИА Новости, 11.10.2023
Столкновение поездов в московском метро
В Москве два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии метро. Обстановка на месте ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2023
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фото
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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В Москве два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии метро. Обстановка на месте ЧП — в фотоленте Ria.ru.
россия
москва
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Фото, Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Столкновение поездов в московском метро

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В Москве два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии метро. Обстановка на месте ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

На станции метро "Печатники" произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

Сотрудники московского метрополитена на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

По последним данным, при столкновении пострадали пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Травмы средней степени тяжести получил машинист электропоезда.

© РИА Новости / МЧС РФ
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3 из 9
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Всех пострадавших госпитализировали.

Штаб сотрудников противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Всех пострадавших госпитализировали.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Им оказывается необходимая помощь.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ, полиции и скорой медицинской помощи на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Им оказывается необходимая помощь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

Работа сотрудников противопожарной службы МЧС РФ и сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия на платформе станции метро Печатники в Москве

Сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки".

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

Мобильный ситуационно-аналитический центр аварийно-спасательной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Между станциями запустили компенсационные автобусы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Над восстановлением движения работают все службы мосметро.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Люди в бесплатном автобусе КМ у вестибюля станции метро Печатники в Москве

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФотоПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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