https://ria.ru/20231011/marochko-1901910756.html

Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении

Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2023

Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении

Украинские силовики безуспешно предпринимают штурмовые действия на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:51

2023-10-11T07:51

2023-10-11T07:51

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики безуспешно предпринимают штурмовые действия на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Купянск, украинские боевики, используя три штурмовых группы, численностью до взвода в каждой, попытались вклинится в нашу линию обороны, и отрезать от снабжения передовые подразделения. Замысел противника был своевременно предугадан, и по боевикам было нанесено огневое поражение при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что, понеся потери, противник отступил, и отказался от дальнейших наступательных действий. Численность потерь противника уточняется. Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила четыре атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901654687.html

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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире