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Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/marochko-1901910756.html
Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении
Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении - РИА Новости, 11.10.2023
Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении
Украинские силовики безуспешно предпринимают штурмовые действия на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:51
2023-10-11T07:51
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики безуспешно предпринимают штурмовые действия на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Северо-западнее населенного пункта Купянск, украинские боевики, используя три штурмовых группы, численностью до взвода в каждой, попытались вклинится в нашу линию обороны, и отрезать от снабжения передовые подразделения. Замысел противника был своевременно предугадан, и по боевикам было нанесено огневое поражение при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что, понеся потери, противник отступил, и отказался от дальнейших наступательных действий. Численность потерь противника уточняется. Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила четыре атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901654687.html
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о неудачных попытках ВСУ атаковать на Купянском направлении

Марочко: украинские силовики безуспешно атакуют на Купянском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики безуспешно предпринимают штурмовые действия на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Северо-западнее населенного пункта Купянск, украинские боевики, используя три штурмовых группы, численностью до взвода в каждой, попытались вклинится в нашу линию обороны, и отрезать от снабжения передовые подразделения. Замысел противника был своевременно предугадан, и по боевикам было нанесено огневое поражение при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что, понеся потери, противник отступил, и отказался от дальнейших наступательных действий. Численность потерь противника уточняется.
Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила четыре атаки ВСУ, противник потерял до 25 военнослужащих и шесть единиц техники.
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Киев стягивает силы на Краснолиманское направление, сообщил Марочко
Вчера, 08:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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