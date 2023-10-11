https://ria.ru/20231011/magaziny-1901903390.html
Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть
Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть - РИА Новости, 11.10.2023
Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть
Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, подсчитали для РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:42
2023-10-11T04:42
2023-10-11T04:42
культура
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". Уточняется, что за это время количество ликвидаций в 4 раза превысило число регистраций: с рынка ушли около 4 тысяч магазинов, а открыли бизнес менее тысячи. "Эксперты … изучили динамику российского книжного бизнеса с января 2020 года по октябрь 2023 года. За это время количество книжных магазинов упало с 8,3 тысячи до 5,3 тысячи. Больше всего закрытий произошло в 2020-2021 годах: в это время ежемесячно закрывались около сотни компаний. А в декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации", - говорится в исследовании. Так, наибольшее количество книжных на октябрь 2023 года расположилось в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице этим бизнесом занимаются более 500 компаний, в Подмосковье и Петербурге - около 300. Замыкают топ Краснодарский край (238 магазинов) и Свердловская область (192). При этом активнее всего такие объекты открываются в Донецкой области - сейчас их там 35, в то время как в январе 2020 года не было ни одного. В свою очередь меньше всего таких магазинов в Херсонской области - одна организация, Ненецком автономном округе и Тыве, где их по две. Чуть больше книжных на Байконуре и в Запорожской области (3 и 4 соответственно). "За рассматриваемый период, с января 2020 года по октябрь 2023 года, количество книжных издательств сократилось с 4,7 тысячи до 3,9 тысячи. Что касается регистраций и ликвидаций, то закрытия практически вдвое превысили открытия: 1,8 тысячи против 989", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20230831/knigi-1893461513.html
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санкт-петербург, россия, московская область (подмосковье)
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Московская область (Подмосковье)
Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть
"Контур.Фокус": книжных магазинов в России за четыре года стало на треть меньше
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".
Уточняется, что за это время количество ликвидаций в 4 раза превысило число регистраций: с рынка ушли около 4 тысяч магазинов, а открыли бизнес менее тысячи.
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"Эксперты … изучили динамику российского книжного бизнеса с января 2020 года по октябрь 2023 года. За это время количество книжных магазинов упало с 8,3 тысячи до 5,3 тысячи. Больше всего закрытий произошло в 2020-2021 годах: в это время ежемесячно закрывались около сотни компаний. А в декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации", - говорится в исследовании.
Так, наибольшее количество книжных на октябрь 2023 года расположилось в Москве
, Московской области
и Санкт-Петербурге
. В столице этим бизнесом занимаются более 500 компаний, в Подмосковье и Петербурге - около 300. Замыкают топ Краснодарский край
(238 магазинов) и Свердловская область
(192). При этом активнее всего такие объекты открываются в Донецкой области
- сейчас их там 35, в то время как в январе 2020 года не было ни одного.
В свою очередь меньше всего таких магазинов в Херсонской области
- одна организация, Ненецком автономном округе
и Тыве, где их по две. Чуть больше книжных на Байконуре
и в Запорожской области
(3 и 4 соответственно).
"За рассматриваемый период, с января 2020 года по октябрь 2023 года, количество книжных издательств сократилось с 4,7 тысячи до 3,9 тысячи. Что касается регистраций и ликвидаций, то закрытия практически вдвое превысили открытия: 1,8 тысячи против 989", - добавляется в исследовании.
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