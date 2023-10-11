https://ria.ru/20231011/magaziny-1901903390.html

Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть

Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть - РИА Новости, 11.10.2023

Количество книжных магазинов в России за четыре года сократилось на треть

Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, подсчитали для РИА... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T04:42

2023-10-11T04:42

2023-10-11T04:42

культура

санкт-петербург

россия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151988/37/1519883748_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9628503845e45f67a7a00c1b0831c82c.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число книжных магазинов в России упало на треть за период с января 2020 года по октябрь 2023 года, сократилось на 16% и число издательств, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". Уточняется, что за это время количество ликвидаций в 4 раза превысило число регистраций: с рынка ушли около 4 тысяч магазинов, а открыли бизнес менее тысячи. "Эксперты … изучили динамику российского книжного бизнеса с января 2020 года по октябрь 2023 года. За это время количество книжных магазинов упало с 8,3 тысячи до 5,3 тысячи. Больше всего закрытий произошло в 2020-2021 годах: в это время ежемесячно закрывались около сотни компаний. А в декабре 2020-январе 2021 с рынка ушли сразу 482 организации", - говорится в исследовании. Так, наибольшее количество книжных на октябрь 2023 года расположилось в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице этим бизнесом занимаются более 500 компаний, в Подмосковье и Петербурге - около 300. Замыкают топ Краснодарский край (238 магазинов) и Свердловская область (192). При этом активнее всего такие объекты открываются в Донецкой области - сейчас их там 35, в то время как в январе 2020 года не было ни одного. В свою очередь меньше всего таких магазинов в Херсонской области - одна организация, Ненецком автономном округе и Тыве, где их по две. Чуть больше книжных на Байконуре и в Запорожской области (3 и 4 соответственно). "За рассматриваемый период, с января 2020 года по октябрь 2023 года, количество книжных издательств сократилось с 4,7 тысячи до 3,9 тысячи. Что касается регистраций и ликвидаций, то закрытия практически вдвое превысили открытия: 1,8 тысячи против 989", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230831/knigi-1893461513.html

https://ria.ru/20230802/knigi-1887821663.html

санкт-петербург

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, московская область (подмосковье)