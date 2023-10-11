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Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 11.10.2023 (обновлено: 10:34 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/lagerya-1901935856.html
Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины
Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины - РИА Новости, 11.10.2023
Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины
В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:33
2023-10-11T10:34
специальная военная операция на украине
украина
александр бортников
евросоюз
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии, констатировал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", - сказал Бортников. "Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей", - добавил он.
https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html
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украина, александр бортников, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Бортников, Евросоюз
Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины

Бортников: в странах ЕС действуют 17 лагерей, где готовят боевиков для Украины

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии, констатировал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ.
"Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", - сказал Бортников.
"Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей", - добавил он.
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На Украине погиб эстонский наемник, пишут СМИ
1 октября, 23:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр БортниковЕвросоюз
 
 
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