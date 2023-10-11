Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины
Бортников: в странах ЕС действуют 17 лагерей, где готовят боевиков для Украины
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки. Архивное фото
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии, констатировал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ.
"Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", - сказал Бортников.
"Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей", - добавил он.