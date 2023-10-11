https://ria.ru/20231011/lagerya-1901935856.html

Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины

Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины - РИА Новости, 11.10.2023

Бортников рассказал о лагерях в ЕС, где готовят боевиков для Украины

В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:33

2023-10-11T10:33

2023-10-11T10:34

специальная военная операция на украине

украина

александр бортников

евросоюз

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. В странах ЕС под патронажем спецслужб НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, где для Украины готовят боевиков из числа участников международных террористических организаций (МТО) и наемников, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Белоруссии, констатировал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном", - сказал Бортников. "Только в странах ЕС под патронажем натовских спецслужб действуют 17 тренировочных лагерей", - добавил он.

https://ria.ru/20231001/naemnik-1899809507.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, александр бортников, евросоюз