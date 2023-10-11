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Из-за ситуации в Израиле круизные лайнеры изменили маршруты

Из-за ситуации в Израиле круизные лайнеры изменили маршруты - РИА Новости, 11.10.2023

Из-за ситуации в Израиле круизные лайнеры изменили маршруты

Некоторые круизные лайнеры, оказавшиеся в портах Израиля в момент начала военного конфликта, были вынуждены прервать стоянку досрочно и поменять маршруты,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:25

2023-10-11T10:25

2023-10-11T10:25

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Некоторые круизные лайнеры, оказавшиеся в портах Израиля в момент начала военного конфликта, были вынуждены прервать стоянку досрочно и поменять маршруты, пришлось изменить планы и российским туристам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В связи с началом нового конфликта на Ближнем Востоке ряд круизных компаний, которые заходили в Израиль во время круизов по Средиземному морю, были вынуждены срочно покинуть его порты. Сложившаяся ситуация коснулась и российских туристов, которые планировали путешествие по программе "Солнечное Средиземноморье" на лайнере MSC Musica круизной компании MSC Cruises", – сообщили в ассоциации. В целях безопасности пассажиров и команды лайнера маршрут круиза был изменен, рассказали в АТОР со ссылкой на экспертов туроператора PAC Group, который является генеральным представителем MSC Cruises и Explora Journeys на территории России и ряда стран СНГ. "По техническим причинам пришлось отменить заход в порт Кушадасы (Турция) 10 октября, оттуда лайнер должен был отправиться в Хайфу. Так как именно этот порт наиболее популярен как точка начала круиза у российских туристов, для них это означает фактически отмену круиза. Компания MSC компенсирует им стоимость тура, а лайнер MSC Musica направлен в Анталью", – сообщает АТОР. В ассоциации уточнили, что туристы, которые должны были сойти с лайнера в Кушадасы 10 октября, завершат свой круиз 12 октября в порту Антальи. "Для тех, кто бронировал в PAC Group круиз с авиаперелетом, будут организованы обратные вылеты. Информация о возможных изменениях в следующих круизах будет известна в ближайшее время – программа "Солнечное Средиземноморье" запланирована до конца октября", – добавили в АТОР.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901818330.html

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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, ассоциация туроператоров россии (атор), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, круизы