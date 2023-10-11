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Ушаков высказался о контактах России и Армении - РИА Новости, 11.10.2023
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17:05 11.10.2023 (обновлено: 17:26 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/kontakty-1902074370.html
Ушаков высказался о контактах России и Армении
Ушаков высказался о контактах России и Армении - РИА Новости, 11.10.2023
Ушаков высказался о контактах России и Армении
Контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:05
2023-10-11T17:26
армения
киргизия
юрий ушаков
снг
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Недавно состоялся телефонный разговор, непосредственно в день рождения Путина разговаривали. Там были некоторые субстантивные моменты. Ну естественно, контакты продолжатся. Там много что есть обсуждать", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.
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армения, киргизия, юрий ушаков, снг, россия
Армения, Киргизия, Юрий Ушаков, СНГ, Россия
Ушаков высказался о контактах России и Армении

Ушаков: контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Недавно состоялся телефонный разговор, непосредственно в день рождения Путина разговаривали. Там были некоторые субстантивные моменты. Ну естественно, контакты продолжатся. Там много что есть обсуждать", - сказал он журналистам.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
10 октября, 22:36
 
АрменияКиргизияЮрий УшаковСНГРоссия
 
 
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