https://ria.ru/20231011/kontakty-1902074370.html

Ушаков высказался о контактах России и Армении

Ушаков высказался о контактах России и Армении - РИА Новости, 11.10.2023

Ушаков высказался о контактах России и Армении

Контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:05

2023-10-11T17:05

2023-10-11T17:26

армения

киргизия

юрий ушаков

снг

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты России с Арменией продолжатся, сторонам много что есть обсудить, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Недавно состоялся телефонный разговор, непосредственно в день рождения Путина разговаривали. Там были некоторые субстантивные моменты. Ну естественно, контакты продолжатся. Там много что есть обсуждать", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

армения

киргизия

россия

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армения, киргизия, юрий ушаков, снг, россия