https://ria.ru/20231011/kolyma-1901922945.html

Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей

Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей - РИА Новости, 11.10.2023

Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей

Колыма не примет предателей из числа релокантов, заявил на встрече с учителями губернатор Магаданской области Сергей Носов. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:32

2023-10-11T09:32

2023-10-11T15:32

политика

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магаданская область

сергей носов

вячеслав володин

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МАГАДАН, 11 окт — РИА Новости. Колыма не примет предателей из числа релокантов, заявил на встрече с учителями губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам", — сказал он.Носов отметил, что на Колыме живут и работают прекрасные люди, настоящие патриоты России.Он также указал, что Магаданская область сегодня динамично развивается "по поручению президента и правительства" страны."Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди", — подчеркнул глава региона.Накануне на пленарном заседании в ГД спикер Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые уехали из страны и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", не ждут на родине. По его словам, если такие люди все-таки вернутся, то "Магадан им обеспечен". Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Представитель Кремля отметил, что "с этими людьми нам не по пути".При этом он подчеркнул, что остальных релокантов Россия "всегда ждет".

https://ria.ru/20231009/izrail-1901484897.html

https://ria.ru/20230707/emigranty-1882594523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, магаданская область, сергей носов, вячеслав володин, госдума рф