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Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей
Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей - РИА Новости, 11.10.2023
Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей
Колыма не примет предателей из числа релокантов, заявил на встрече с учителями губернатор Магаданской области Сергей Носов. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:32
2023-10-11T09:32
2023-10-11T15:32
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МАГАДАН, 11 окт — РИА Новости. Колыма не примет предателей из числа релокантов, заявил на встрече с учителями губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам", — сказал он.Носов отметил, что на Колыме живут и работают прекрасные люди, настоящие патриоты России.Он также указал, что Магаданская область сегодня динамично развивается "по поручению президента и правительства" страны."Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди", — подчеркнул глава региона.Накануне на пленарном заседании в ГД спикер Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые уехали из страны и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", не ждут на родине. По его словам, если такие люди все-таки вернутся, то "Магадан им обеспечен". Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Представитель Кремля отметил, что "с этими людьми нам не по пути".При этом он подчеркнул, что остальных релокантов Россия "всегда ждет".
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РИА Новости
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политика, россия, магаданская область, сергей носов, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Магаданская область, Сергей Носов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Глава Магаданской области заявил, что регион не примет предателей
Губернатор Магадана Носов отказался принимать предателей из числа релокантов
МАГАДАН, 11 окт — РИА Новости. Колыма не примет предателей из числа релокантов, заявил на встрече с учителями губернатор Магаданской области Сергей Носов.
«
"Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам", — сказал он.
Носов отметил, что на Колыме живут и работают прекрасные люди, настоящие патриоты России.
Он также указал, что Магаданская область сегодня динамично развивается "по поручению президента и правительства" страны.
В Кремле прокомментировали возможность возвращения релокантов из Израиля
"Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди", — подчеркнул глава региона.
Накануне на пленарном заседании в ГД спикер Вячеслав Володин
заявил, что релокантов, которые уехали из страны и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России
, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", не ждут на родине. По его словам, если такие люди все-таки вернутся, то "Магадан им обеспечен".
Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Представитель Кремля отметил, что "с этими людьми нам не по пути".
При этом он подчеркнул, что остальных релокантов Россия "всегда ждет".