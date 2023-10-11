https://ria.ru/20231011/kitay-1901797733.html

Запад просчитался. Китай нарушил планы США и Европы

Запад просчитался. Китай нарушил планы США и Европы - РИА Новости, 11.10.2023

Запад просчитался. Китай нарушил планы США и Европы

В середине октября в Пекине состоится очередной форум "Один пояс, один путь", куда, разумеется, пригласили и президента России. Эту программу по инициативе Си... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:09

китай

в мире

пекин

москва

владимир путин

си цзиньпин

оон

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В середине октября в Пекине состоится очередной форум "Один пояс, один путь", куда, разумеется, пригласили и президента России. Эту программу по инициативе Си Цзиньпина запустили десять лет назад. О том, чего уже достигли Китай и партнеры, — в материале РИА Новости.Большие планыОсенью 2013-го Си Цзиньпин, тогда только занявший пост председателя КНР, во время визита в Казахстан выступил с речью "Развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное будущее", предложив сформировать Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП). Вскоре, уже в Индонезии, он выдвинул идею Морского шелкового пути XXI века (МШП). Все это было связано с концепцией "Один пояс, один путь" (ОПОП) — нескольких масштабных экономических коридоров из Китая в Центральную и Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток, в Африку, Европу и, конечно, Россию.Учредили инвестиционный фонд ОПОП со стартовым капиталом в 3,2 миллиарда долларов (и увеличением до 16-ти к 2020-му), Фонд Шелкового пути (десять миллиардов с перспективой до 40). Теперь китайские банки и компании финансируют и строят по всему миру электростанции, железные дороги, автомагистрали, порты, телекоммуникационную инфраструктуру — вплоть до "умных городов".Первый форум высокого уровня, посвященный ОПОП, провели в мае 2017-го. Его посетили руководители 29 государств, в том числе Владимир Путин. Москва напрямую в программе не участвует, уточняет российский МИД. Взаимодействие основано на совместном заявлении о сотрудничестве Евразийского экономического союза и ЭПШП 2015 года. Россия "рассматривает этот трек как одно из важных направлений работы по реализации идеи Путина о формировании Большого евразийского партнерства", поясняют во внешнеполитическом ведомстве.Расширение форматаВторой форум был в 2019-м. К тому моменту число стран, так или иначе сотрудничающих с КНР по ОПОП, заметно увеличилось. Заинтересованность проявили и международные структуры, включая ООН, МВФ, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).Сейчас больше ста пятидесяти государств вовлечены в "Один пояс, один путь" на уровне различных соглашений. "Содействие миру, развитие и права человека, взаимовыгодное сотрудничество, соблюдение целей и принципов Устава ООН и международного права — наши общие обязанности, — говорится в коммюнике по итогам второго форума. — Достижение сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и улучшение качества жизни людей являются нашими общими целями. Создание процветающего и мирного мира с общим будущим — наше общее стремление".Пандемия коронавируса внесла коррективы в международную повестку, поэтому очередная встреча на высшем уровне по ОПОП, запланированная на 2021-й, откладывалась. Тем не менее работа в рамках инициативы продолжалась. Путин неоднократно указывал на перспективность широкого взаимодействия различных форматов. Так, в этом месяце на пленарном заседании международного клуба "Валдай" он подчеркнул: "Один пояс, один путь" не составляет конкуренцию Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), "один проект гармонично дополняет другой".Прозрачное сотрудничествоВ преддверии третьего форума и в честь десятилетия инициативы китайские власти опубликовали "белую книгу" — "Инициатива "Пояс и путь": ключевой столп глобального сообщества общего будущего". В этом своеобразном отчете изложены основные принципы Пекина: "Предложено Китаем, но принадлежит всему миру". "Экономическую глобализацию нужно скорректировать как по форме, так и по существу. Ее следует сделать более открытой, инклюзивной, сбалансированной и полезной для всех", — говорится в документе.Ключевая роль Китая в ОПОП обусловлена в первую очередь мощной экономикой, масштабом рынка, опытом в строительстве инфраструктуры, умением производить недорогое, но высококачественное оборудование. Тем не менее, неоднократно напоминает "белая книга", главное — учитывать интересы всех участников. И решать прежде всего их насущные проблемы, такие как "неадекватная инфраструктура, отставание промышленного развития, ограниченная индустриализация, недостаток капитала и технологий, а также нехватка квалифицированной рабочей силы"."ОПОП — это общественная дорога, открытая для всех, а не частная, принадлежащая какой-либо одной стороне. Она свободна от геополитических расчетов, не ставит целью создание эксклюзивного клуба, не формирует клики, основанные на определенных идеологических стандартах. Нет никаких намерений создавать военные союзы. Страны Евразии, Африки, Америки и Океании приглашаются принять участие в этой инициативе, независимо от их политической системы, исторического происхождения, культуры, стадии развития, идеологии или религиозных убеждений", — отмечается в докладе. Все это сближает китайскую программу с другими механизмами взаимодействия, где Пекин и Москва играют важную роль, например, БРИКС или ЕАЭС. Логично, что Россия на этом фоне говорит о взаимодополняемых форматах, а не о соперничестве.Беспокойство ЗападаКонечно, коллективный Запад, где усилиями США во главу угла поставлена задача "сдерживания Китая", не упускает случая подвергнуть ОПОП критике. В этом году большой резонанс вызвало то, что в Италии, первой присоединившейся к ОПОП стране из "Группы семи" (G7), сообщили о намерении выйти из программы. Причина в том, что за четыре года с момента подписания меморандума о взаимопонимании Рим якобы не увидел выгоды от такого сотрудничества. Но это, понятно, лишь отговорка.В июне прошлого года G7 объявила о запуске "Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям" — явно в противовес ОПОП. Впрочем, кроме анонса, похвастаться "Семерке" пока нечем. Показательно, что у "Партнерства" был прообраз — предложенный Джо Байденом в 2021-м план "Построим лучший мир", тоже призванный конкурировать с китайскими проектами. Лидеры "Группы семи" не придумали ничего лучше, чем просто подать ту же идею под другим названием — и это признают даже западные аналитики.Некоторые из них, к слову, считают, что противодействие Китаю по ОПОП контрпродуктивно. В частности, Дэвид Фергюсон, главный английский редактор газеты Foreign Languages ​​Press (издается в Китае). Миру нужно "не лидерство в старом западном колониальном смысле, когда людям диктуют, как им следует вести себя, или принуждают их делать то, чего они не хотят, а лидерство, уважающее другие стороны. И это особенность международной дипломатии Китая", — утверждает он.По его мнению, главная ошибка Запада — в высокомерии и зацикленности на конкуренции с КНР. Но, судя по действиям США и Европы, сворачивать с этой дороги там не желают.

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