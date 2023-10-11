https://ria.ru/20231011/khamas-1901933372.html

ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию - РИА Новости, 11.10.2023

ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

Израиль давно готовился к операции в отношении ХАМАС, планировались убийства лидеров сопротивления, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:23

2023-10-11T10:23

2023-10-11T10:23

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Израиль давно готовился к операции в отношении ХАМАС, планировались убийства лидеров сопротивления, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро движения Махмуд Мердави, отметив, что атака ХАМАС 7 октября была "ответом" на эти израильские планы. "Согласно разведданным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции. Сначала должны были быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на все это и была начата данная операция", - приводит его слова газета. Мердави заявил, что "операции ХАМАС и наше сопротивление будут продолжаться", пока Израиль "игнорирует наш народ". "Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права", - добавил он. Рассуждая о позиции различных стран по отношению к обострению палестино-израильского конфликта, член политического бюро ХАМАС заявил, что "США на протяжении многих лет воюют и нападают вместе с Израилем, не являются нейтральными". По его словам, в движении ожидают "новых шагов" от Китая и России, которые "также подвергаются несправедливости со стороны США". Как отметил Мердави, "однозначно поддерживают палестинский народ" Иран и Алжир, как хорошее в ХАМАС оценивают отношение Турции и Катара. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году