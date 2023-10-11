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ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию - РИА Новости, 11.10.2023
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10:23 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/khamas-1901933372.html
ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию
ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию - РИА Новости, 11.10.2023
ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию
Израиль давно готовился к операции в отношении ХАМАС, планировались убийства лидеров сопротивления, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:23
2023-10-11T10:23
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Израиль давно готовился к операции в отношении ХАМАС, планировались убийства лидеров сопротивления, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро движения Махмуд Мердави, отметив, что атака ХАМАС 7 октября была "ответом" на эти израильские планы. "Согласно разведданным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции. Сначала должны были быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на все это и была начата данная операция", - приводит его слова газета. Мердави заявил, что "операции ХАМАС и наше сопротивление будут продолжаться", пока Израиль "игнорирует наш народ". "Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права", - добавил он. Рассуждая о позиции различных стран по отношению к обострению палестино-израильского конфликта, член политического бюро ХАМАС заявил, что "США на протяжении многих лет воюют и нападают вместе с Израилем, не являются нейтральными". По его словам, в движении ожидают "новых шагов" от Китая и России, которые "также подвергаются несправедливости со стороны США". Как отметил Мердави, "однозначно поддерживают палестинский народ" Иран и Алжир, как хорошее в ХАМАС оценивают отношение Турции и Катара. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС назвал атаку на Израиль ответом на готовившуюся Тель-Авивом операцию

Представитель ХАМАС: Израиль давно готовил операцию против движения

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Израиль давно готовился к операции в отношении ХАМАС, планировались убийства лидеров сопротивления, заявил турецкой газете Aydınlık член политического бюро движения Махмуд Мердави, отметив, что атака ХАМАС 7 октября была "ответом" на эти израильские планы.
"Согласно разведданным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции. Сначала должны были быть организованы убийства лидеров сопротивления, а затем проведены операции в Газе и различных регионах. В ответ на все это и была начата данная операция", - приводит его слова газета.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Мердави заявил, что "операции ХАМАС и наше сопротивление будут продолжаться", пока Израиль "игнорирует наш народ". "Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права", - добавил он.
Рассуждая о позиции различных стран по отношению к обострению палестино-израильского конфликта, член политического бюро ХАМАС заявил, что "США на протяжении многих лет воюют и нападают вместе с Израилем, не являются нейтральными". По его словам, в движении ожидают "новых шагов" от Китая и России, которые "также подвергаются несправедливости со стороны США". Как отметил Мердави, "однозначно поддерживают палестинский народ" Иран и Алжир, как хорошее в ХАМАС оценивают отношение Турции и Катара.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику
10 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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