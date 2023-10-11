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Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев - РИА Новости, 11.10.2023
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17:08 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/karabakh-1902074938.html
Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев
Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев - РИА Новости, 11.10.2023
Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев
У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:08
2023-10-11T17:08
россия
ильхам алиев
снг
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
киргизия
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев, в том числе возможность их дальнейшего использования в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидеры будут находиться в Киргизии, где 13 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. "После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере", - сказал Ушаков журналистам. "И, конечно же, обсудят, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод, и этому готов содействовать российский миротворческий контингент. Как раз ситуацию вокруг российских миротворцев, как мы надеемся, наш президент обсудит вместе с президентом Алиевым", - добавил Ушаков. Он отметил, что мандат миротворческого контингента РФ истекает в декабре 2025 года. "И тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе, в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", - сказал помощник президента РФ.
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
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россия, ильхам алиев, снг, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, киргизия, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Ильхам Алиев, СНГ, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Киргизия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев

Ушаков: Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев, в том числе возможность их дальнейшего использования в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Лидеры будут находиться в Киргизии, где 13 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ.
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«
"После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере", - сказал Ушаков журналистам.
«
"И, конечно же, обсудят, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод, и этому готов содействовать российский миротворческий контингент. Как раз ситуацию вокруг российских миротворцев, как мы надеемся, наш президент обсудит вместе с президентом Алиевым", - добавил Ушаков.
Он отметил, что мандат миротворческого контингента РФ истекает в декабре 2025 года.
«
"И тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе, в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", - сказал помощник президента РФ.
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РоссияИльхам АлиевСНГСитуация в Нагорном КарабахеАзербайджанКиргизияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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