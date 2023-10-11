https://ria.ru/20231011/karabakh-1902074938.html

Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев

Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев - РИА Новости, 11.10.2023

Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев

У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:08

2023-10-11T17:08

2023-10-11T17:08

россия

ильхам алиев

снг

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

киргизия

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланирована 12 октября встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудят ситуацию вокруг Карабаха и российских миротворцев, в том числе возможность их дальнейшего использования в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидеры будут находиться в Киргизии, где 13 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ. "После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту. Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Президенты обменяются мнениями о перспективах дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в транспортно-логистической, энергетической, промышленной сфере", - сказал Ушаков журналистам. "И, конечно же, обсудят, связанные с ситуацией вокруг Карабаха. На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана при соблюдении международно признанных прав и свобод, и этому готов содействовать российский миротворческий контингент. Как раз ситуацию вокруг российских миротворцев, как мы надеемся, наш президент обсудит вместе с президентом Алиевым", - добавил Ушаков. Он отметил, что мандат миротворческого контингента РФ истекает в декабре 2025 года. "И тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе, в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре", - сказал помощник президента РФ.

https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html

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азербайджан

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россия, ильхам алиев, снг, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, киргизия, юрий ушаков, владимир путин