Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 11.10.2023 (обновлено: 19:42 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/intsident-1902117471.html
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет информации о причинах инцидента на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:37
2023-10-11T19:42
в мире
эстония
нато
balticconnector
финляндия
йенс столтенберг
саули ниинисте
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901832936_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_7e38159138085dbb718208cde5bbc19a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет информации о причинах инцидента на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией."В настоящее время идут национальные расследования в Финляндии и Эстонии. Пока нет информации о причинах того, что произошло… Но, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным и единым", - сказал он.По словам Столтенберга, НАТО готова оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.Во вторник Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно в субботу, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html
эстония
финляндия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901832936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96eba639be921fb1bec41ed7242aede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нато, balticconnector, финляндия, йенс столтенберг, саули ниинисте, петтери орпо, балтийское море
В мире, Эстония, НАТО, Balticconnector, Финляндия, Йенс Столтенберг, Саули Ниинисте, Петтери Орпо, Балтийское море
Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector

Столтенберг: данных о причинах инцидента на газопроводе Balticconnector пока нет

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет информации о причинах инцидента на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией.
"В настоящее время идут национальные расследования в Финляндии и Эстонии. Пока нет информации о причинах того, что произошло… Но, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным и единым", - сказал он.
По словам Столтенберга, НАТО готова оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
Во вторник Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно в субботу, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.
Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
Компрессорная станция морского газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector
10 октября, 18:52
 
В миреЭстонияНАТОBalticconnectorФинляндияЙенс СтолтенбергСаули НиинистеПеттери ОрпоБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала