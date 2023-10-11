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Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector

Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023

Столтенберг прокомментировал инцидент на газопроводе Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет информации о причинах инцидента на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:37

2023-10-11T19:37

2023-10-11T19:42

в мире

эстония

нато

balticconnector

финляндия

йенс столтенберг

саули ниинисте

петтери орпо

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет информации о причинах инцидента на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией."В настоящее время идут национальные расследования в Финляндии и Эстонии. Пока нет информации о причинах того, что произошло… Но, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным и единым", - сказал он.По словам Столтенберга, НАТО готова оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.Во вторник Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм. О повреждение газопровода стало известно в субботу, когда один из его операторов Gasgrid Finland сообщил о необычном падении давления в Balticconnector.Balticconnector - газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.

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в мире, эстония, нато, balticconnector, финляндия, йенс столтенберг, саули ниинисте, петтери орпо, балтийское море