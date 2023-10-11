https://ria.ru/20231011/fesenko-1902008422.html

Умер художник Виктор Фесенко

Умер художник Виктор Фесенко - РИА Новости, 11.10.2023

Умер художник Виктор Фесенко

Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:52

2023-10-11T13:52

2023-10-11T13:52

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архангельская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он прослужил более 35 лет. "Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть - после продолжительной болезни ушел из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 годах", - информирует театр на свей странице в соцсети "ВКонтакте". О дате и месте похорон художника пока не сообщается. По сообщениям ряда СМИ, тело 81-летнего Фесенко было обнаружено у жилого комплекса "Речной вокзал" местными жителями. Погибший якобы оставил своим родственникам записку, где рассказал об онкологическом заболевании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, санкт-петербург, архангельская область