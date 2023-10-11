https://ria.ru/20231011/fesenko-1902008422.html
Умер художник Виктор Фесенко
Умер художник Виктор Фесенко - РИА Новости, 11.10.2023
Умер художник Виктор Фесенко
Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:52
2023-10-11T13:52
2023-10-11T13:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он прослужил более 35 лет. "Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть - после продолжительной болезни ушел из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 годах", - информирует театр на свей странице в соцсети "ВКонтакте". О дате и месте похорон художника пока не сообщается. По сообщениям ряда СМИ, тело 81-летнего Фесенко было обнаружено у жилого комплекса "Речной вокзал" местными жителями. Погибший якобы оставил своим родственникам записку, где рассказал об онкологическом заболевании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург, архангельская область
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Архангельская область
Умер художник Виктор Фесенко
Художник Виктор Фесенко умер в Петербурге на 82-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости.
Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил
Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он прослужил более 35 лет.
"Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть - после продолжительной болезни ушел из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 годах", - информирует театр на свей странице в соцсети "ВКонтакте".
О дате и месте похорон художника пока не сообщается.
По сообщениям ряда СМИ, тело 81-летнего Фесенко было обнаружено у жилого комплекса "Речной вокзал" местными жителями. Погибший якобы оставил своим родственникам записку, где рассказал об онкологическом заболевании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.