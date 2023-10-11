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Умер художник Виктор Фесенко - РИА Новости, 11.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:52 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/fesenko-1902008422.html
Умер художник Виктор Фесенко
Умер художник Виктор Фесенко - РИА Новости, 11.10.2023
Умер художник Виктор Фесенко
Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:52
2023-10-11T13:52
культура
новости культуры
санкт-петербург
архангельская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он прослужил более 35 лет. "Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть - после продолжительной болезни ушел из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 годах", - информирует театр на свей странице в соцсети "ВКонтакте". О дате и месте похорон художника пока не сообщается. По сообщениям ряда СМИ, тело 81-летнего Фесенко было обнаружено у жилого комплекса "Речной вокзал" местными жителями. Погибший якобы оставил своим родственникам записку, где рассказал об онкологическом заболевании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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7 495 645-6601
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новости культуры, санкт-петербург, архангельская область
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Архангельская область
Умер художник Виктор Фесенко

Художник Виктор Фесенко умер в Петербурге на 82-м году жизни

© Фото : Северодвинский драматический театрХудожник Виктор Фесенко
Художник Виктор Фесенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Северодвинский драматический театр
Художник Виктор Фесенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Художник Виктор Фесенко скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни, сообщил Северодвинский драматический театр (Архангельская область), где он прослужил более 35 лет.
"Сегодня из Санкт-Петербурга пришла печальная весть - после продолжительной болезни ушел из жизни художник театра Виктор Вениаминович Фесенко. Художник-постановщик Северодвинского драмтеатра в 1977-2013 годах", - информирует театр на свей странице в соцсети "ВКонтакте".
О дате и месте похорон художника пока не сообщается.
По сообщениям ряда СМИ, тело 81-летнего Фесенко было обнаружено у жилого комплекса "Речной вокзал" местными жителями. Погибший якобы оставил своим родственникам записку, где рассказал об онкологическом заболевании. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
 
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