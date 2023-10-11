https://ria.ru/20231011/erdogan-1901987850.html

Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке

Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023

Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке

Турция не одобряет любые действия против мирного населения, любые нападения на гражданские поселения в зоне палестино-израильского обострения. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:53

2023-10-11T12:53

2023-10-11T13:23

в мире

ближний восток

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция не одобряет любые действия против мирного населения, любые нападения на гражданские поселения в зоне палестино-израильского обострения."Наша позиция как в собственной борьбе с терроризмом, так и в войнах и конфликтах в нашем регионе предельно ясна. Мы не считаем правильным любое нападение на мирные населенные пункты. Мы считаем, что война также имеет свою мораль. К сожалению, в конфликтах в Израиле и Газе этот принцип грубо нарушается", - сказал Эрдоган, выступая на заседании правящей партии в Анкаре.

https://ria.ru/20231010/obostrenie-1901862298.html

ближний восток

турция

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль