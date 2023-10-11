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Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
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12:53 11.10.2023 (обновлено: 13:23 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/erdogan-1901987850.html
Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке
Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023
Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке
Турция не одобряет любые действия против мирного населения, любые нападения на гражданские поселения в зоне палестино-израильского обострения. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:53
2023-10-11T13:23
в мире
ближний восток
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция не одобряет любые действия против мирного населения, любые нападения на гражданские поселения в зоне палестино-израильского обострения."Наша позиция как в собственной борьбе с терроризмом, так и в войнах и конфликтах в нашем регионе предельно ясна. Мы не считаем правильным любое нападение на мирные населенные пункты. Мы считаем, что война также имеет свою мораль. К сожалению, в конфликтах в Израиле и Газе этот принцип грубо нарушается", - сказал Эрдоган, выступая на заседании правящей партии в Анкаре.
https://ria.ru/20231010/obostrenie-1901862298.html
ближний восток
турция
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в мире, ближний восток, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ближний Восток, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Эрдоган раскритиковал действия против мирного населения на Ближнем Востоке

Эрдоган: Турция не одобряет нападения на мирные поселения на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Турция не одобряет любые действия против мирного населения, любые нападения на гражданские поселения в зоне палестино-израильского обострения.
"Наша позиция как в собственной борьбе с терроризмом, так и в войнах и конфликтах в нашем регионе предельно ясна. Мы не считаем правильным любое нападение на мирные населенные пункты. Мы считаем, что война также имеет свою мораль. К сожалению, в конфликтах в Израиле и Газе этот принцип грубо нарушается", - сказал Эрдоган, выступая на заседании правящей партии в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эрдоган: палестино-израильское обострение не закончится за неделю
10 октября, 19:31
 
В миреБлижний ВостокТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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