Рейтинг@Mail.ru
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/drg-1901935727.html
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС
ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:33
2023-10-11T10:33
россия
александр бортников
фсб
курская аэс
снг
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников. "В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании", - сказал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно – Смоленской и Курской АЭС", - добавил он. Ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, напомнил Бортников.
https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, фсб, курская аэс, снг, происшествия
Россия, Александр Бортников, ФСБ, Курская АЭС, СНГ, Происшествия
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

ФСБ в августе задержала украинскую ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников.
"В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании", - сказал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ.
"В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно – Смоленской и Курской АЭС", - добавил он. Ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, напомнил Бортников.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Карчаа заявил об изменении ВСУ тактики в отношении Запорожской АЭС
26 сентября, 11:32
 
РоссияАлександр БортниковФСБКурская АЭССНГПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала