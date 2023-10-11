https://ria.ru/20231011/drg-1901935727.html

ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС - РИА Новости, 11.10.2023

ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС

ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:33

2023-10-11T10:33

2023-10-11T10:33

россия

александр бортников

фсб

курская аэс

снг

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. ФСБ России в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников. "В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании", - сказал Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно – Смоленской и Курской АЭС", - добавил он. Ранее аналогичные посягательства совершались в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, напомнил Бортников.

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Варвара Скокшина

россия, александр бортников, фсб, курская аэс, снг, происшествия