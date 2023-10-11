https://ria.ru/20231011/dagestan-1901962406.html

Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов

Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов - РИА Новости, 11.10.2023

Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов

Потенциальный турпоток на новый морской курорт Дагестана может составить 170 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:48

2023-10-11T11:48

2023-10-11T11:57

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

махачкала

дербент

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490291_0:220:3078:1951_1920x0_80_0_0_b3c82053ca42154f30e5214a65082e10.jpg

СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Потенциальный турпоток на новый морской курорт Дагестана может составить 170 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров. "В паре часов лёта до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Это более 170 миллионов человек потенциальных туристов", – рассказал Гончаров в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий". Гончаров сообщил, что в настоящее время ведется работа с десятью потенциальными инвесторами, готовыми получить статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана в 2023 году. Он также подчеркнул, что береговая линия нового морского курорта в Дагестане будет сравнима с курортной набережной Сочи. "Уже разработана и согласована документация по планировке территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью шесть километров с современными гостиницами, парками, развлечениями для всей семьи. Длина береговой линии будет сравнима с Имеретинской набережной в Сочи, но со своими особенностями – теплое, мелкое море, идеальное для детей", – сказал собеседник агентства. Гончаров уточнил, что к 2030 году курорт на Каспийском побережье будет предоставлять 13 тысяч мест размещений. Ожидается, что гостями Каспия станут 450 тысяч туристов в год.

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

махачкала

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, дербент, республика дагестан