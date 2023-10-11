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Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов - РИА Новости, 11.10.2023
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Туризм
 
11:48 11.10.2023 (обновлено: 11:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/dagestan-1901962406.html
Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов
Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов - РИА Новости, 11.10.2023
Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов
Потенциальный турпоток на новый морской курорт Дагестана может составить 170 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:48
2023-10-11T11:57
туризм
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туризм
туристы
махачкала
дербент
республика дагестан
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Потенциальный турпоток на новый морской курорт Дагестана может составить 170 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров. "В паре часов лёта до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Это более 170 миллионов человек потенциальных туристов", – рассказал Гончаров в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий". Гончаров сообщил, что в настоящее время ведется работа с десятью потенциальными инвесторами, готовыми получить статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана в 2023 году. Он также подчеркнул, что береговая линия нового морского курорта в Дагестане будет сравнима с курортной набережной Сочи. "Уже разработана и согласована документация по планировке территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью шесть километров с современными гостиницами, парками, развлечениями для всей семьи. Длина береговой линии будет сравнима с Имеретинской набережной в Сочи, но со своими особенностями – теплое, мелкое море, идеальное для детей", – сказал собеседник агентства. Гончаров уточнил, что к 2030 году курорт на Каспийском побережье будет предоставлять 13 тысяч мест размещений. Ожидается, что гостями Каспия станут 450 тысяч туристов в год.
https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html
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новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, дербент, республика дагестан
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Махачкала, Дербент, Республика Дагестан
Новый курорт в Дагестане рассчитывает принимать 170 миллионов туристов

Потенциальный турпоток на новый курорт Дагестана составит 170 миллионов гостей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале
Женщина с детьми на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЧИ, 11 окт – РИА Новости. Потенциальный турпоток на новый морской курорт Дагестана может составить 170 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора корпорации "Кавказ.РФ" Николай Гончаров.
"В паре часов лёта до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан. Это более 170 миллионов человек потенциальных туристов", – рассказал Гончаров в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".
Гончаров сообщил, что в настоящее время ведется работа с десятью потенциальными инвесторами, готовыми получить статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана в 2023 году.
Он также подчеркнул, что береговая линия нового морского курорта в Дагестане будет сравнима с курортной набережной Сочи. "Уже разработана и согласована документация по планировке территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяженностью шесть километров с современными гостиницами, парками, развлечениями для всей семьи. Длина береговой линии будет сравнима с Имеретинской набережной в Сочи, но со своими особенностями – теплое, мелкое море, идеальное для детей", – сказал собеседник агентства.
Гончаров уточнил, что к 2030 году курорт на Каспийском побережье будет предоставлять 13 тысяч мест размещений. Ожидается, что гостями Каспия станут 450 тысяч туристов в год.
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