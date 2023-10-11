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США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023
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10:51 11.10.2023 (обновлено: 10:52 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901942263.html
США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников
США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023
США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников
Спецслужбы США и Великобритании сосредоточили усилия на раскачке обстановки на южных границах СНГ, для этого планируется использовать боевиков, которых в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:51
2023-10-11T10:52
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании сосредоточили усилия на раскачке обстановки на южных границах СНГ, для этого планируется использовать боевиков, которых в лагерях обучают владению современным оружием, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана", - сказал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению беспилотников, новейших средств связи и разведки", - добавил он. К глубокому сожалению, на Западе возобладала установка времен "холодной войны" на конфронтацию, что привело к разрушению выстроенного взаимодействия, отметил Бортников. "В результате значительно возрос конфликтный потенциал на рубежах Содружества, что вызывает серьезную озабоченность", - добавил он."Главари МТО не скрывают своих планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Эмиссары джихадистов готовят для этого идеологическую базу, "обрабатывая" и вербуя на территории Содружества радикальных представителей мусульманской уммы. При этом акцент делается на лицах, ранее не попадавших в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку."Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО граждане центрально-азиатских республик проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора", - добавил он.Действующие там группировки регулярно пополняются новыми подготовленными боевиками, отметил Бортников."Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый "Всемирный Халифат", - сказал он.Бортников подчеркнул, что "все это делается при активном участии американских и британских спецслужб".
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в мире, сша, великобритания, россия, александр бортников, снг, фсб
В мире, США, Великобритания, Россия, Александр Бортников, СНГ, ФСБ
США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников

Бортников: спецслужбы США и Великобритании хотят раскачать обстановку на юге СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании сосредоточили усилия на раскачке обстановки на южных границах СНГ, для этого планируется использовать боевиков, которых в лагерях обучают владению современным оружием, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
"Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана", - сказал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Бортников заявил о подготовке на Украине боевиков для атак в СНГ
Вчера, 10:40
"На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению беспилотников, новейших средств связи и разведки", - добавил он.
К глубокому сожалению, на Западе возобладала установка времен "холодной войны" на конфронтацию, что привело к разрушению выстроенного взаимодействия, отметил Бортников.
"В результате значительно возрос конфликтный потенциал на рубежах Содружества, что вызывает серьезную озабоченность", - добавил он.
«
"Главари МТО не скрывают своих планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Эмиссары джихадистов готовят для этого идеологическую базу, "обрабатывая" и вербуя на территории Содружества радикальных представителей мусульманской уммы. При этом акцент делается на лицах, ранее не попадавших в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку.
"Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО граждане центрально-азиатских республик проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора", - добавил он.
Действующие там группировки регулярно пополняются новыми подготовленными боевиками, отметил Бортников.
"Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый "Всемирный Халифат", - сказал он.
Бортников подчеркнул, что "все это делается при активном участии американских и британских спецслужб".
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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В миреСШАВеликобританияРоссияАлександр БортниковСНГФСБ
 
 
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