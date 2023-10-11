https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901942263.html

США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников

США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 11.10.2023

США и Британия обучают боевиков для раскачки юга СНГ, заявил Бортников

Спецслужбы США и Великобритании сосредоточили усилия на раскачке обстановки на южных границах СНГ, для этого планируется использовать боевиков, которых в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:51

2023-10-11T10:51

2023-10-11T10:52

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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Спецслужбы США и Великобритании сосредоточили усилия на раскачке обстановки на южных границах СНГ, для этого планируется использовать боевиков, которых в лагерях обучают владению современным оружием, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. "Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ. Для этого продолжается вербовка боевиков из международных террористических организаций, действующих в Ираке, Сирии, ряде других азиатских и африканских стран, а также их переброска на север Афганистана", - сказал Бортников, выступая в среду на заседании СОРБ в Баку. "На базе нескольких тренировочных лагерей ведется обучение бандитов навыкам владения современным оружием, в том числе из арсеналов, оставленных западной коалицией, применению беспилотников, новейших средств связи и разведки", - добавил он. К глубокому сожалению, на Западе возобладала установка времен "холодной войны" на конфронтацию, что привело к разрушению выстроенного взаимодействия, отметил Бортников. "В результате значительно возрос конфликтный потенциал на рубежах Содружества, что вызывает серьезную озабоченность", - добавил он."Главари МТО не скрывают своих планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Эмиссары джихадистов готовят для этого идеологическую базу, "обрабатывая" и вербуя на территории Содружества радикальных представителей мусульманской уммы. При этом акцент делается на лицах, ранее не попадавших в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов", - сказал Бортников в среду на заседании СОРБ в Баку."Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО граждане центрально-азиатских республик проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора", - добавил он.Действующие там группировки регулярно пополняются новыми подготовленными боевиками, отметил Бортников."Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый "Всемирный Халифат", - сказал он.Бортников подчеркнул, что "все это делается при активном участии американских и британских спецслужб".

https://ria.ru/20231011/terroristy-1901936973.html

https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899389868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, россия, александр бортников, снг, фсб