https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901936686.html
ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом
ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом - РИА Новости, 11.10.2023
ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом
Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:39
2023-10-11T10:39
2023-10-11T12:46
лондон
киев
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курская аэс
снг
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901985533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82ba07dd9f30abd44c23e2830eb7323a.jpg
БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников. "ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС", — сказал он во время выступления на заседании СОРБ в Баку.По его словам, удалось обезвредить более 20 взрывных устройств, которые диверсанты разместили на опорах линий электропередачи двух станций. Злоумышленники планировали нарушить технологический процесс работы объектов, и это им частично удалось: как отметил директор службы, их действия привели к аварийной остановке второго блока Курской АЭС."Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм", — подчеркнул Бортников.Он считает, что террористическая угроза переходит на более высокий уровень, что требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в борьбе с терроризмом и его спонсорами."Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень", — отметил Бортников.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатова в Курской области и входит в единую энергетическую систему страны. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
https://ria.ru/20231011/drg-1901935727.html
лондон
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901985533_266:0:1706:1080_1920x0_80_0_0_f11a429d02da90bfdb6cf4cad3ba5aeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, киев, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс, снг, безопасность
Лондон, Киев, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курская АЭС, СНГ, Безопасность
ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом
Бортников назвал терроризмом планы Киева и Лондона совершить диверсии против АЭС
БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников.
"ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС
", — сказал он во время выступления на заседании СОРБ в Баку
.
Россия будет искать варианты перезапуска Запорожской АЭС, заявил Лихачев
По его словам, удалось обезвредить более 20 взрывных устройств, которые диверсанты разместили на опорах линий электропередачи двух станций. Злоумышленники планировали нарушить технологический процесс работы объектов, и это им частично удалось: как отметил директор службы, их действия привели к аварийной остановке второго блока Курской АЭС.
«
"Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм", — подчеркнул Бортников.
Он считает, что террористическая угроза переходит на более высокий уровень, что требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в борьбе с терроризмом и его спонсорами.
"Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне
безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень", — отметил Бортников.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатова
в Курской области
и входит в единую энергетическую систему страны. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России
. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
Смоленская АЭС
находится близ города Десногорска (Смоленская область
). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.
ФСБ в августе задержала ДРГ, нацеленную на Смоленскую и Курскую АЭС