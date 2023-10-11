https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901936686.html

ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом

ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом - РИА Новости, 11.10.2023

ФСБ назвала планы Киева и Лондона совершить диверсии на АЭС терроризмом

Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:39

2023-10-11T10:39

2023-10-11T12:46

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александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАКУ, 11 окт — РИА Новости. Планы Украины и Великобритании совершить диверсии на российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ, директор ФСБ Александр Бортников. "ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС", — сказал он во время выступления на заседании СОРБ в Баку.По его словам, удалось обезвредить более 20 взрывных устройств, которые диверсанты разместили на опорах линий электропередачи двух станций. Злоумышленники планировали нарушить технологический процесс работы объектов, и это им частично удалось: как отметил директор службы, их действия привели к аварийной остановке второго блока Курской АЭС."Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе как ядерный терроризм", — подчеркнул Бортников.Он считает, что террористическая угроза переходит на более высокий уровень, что требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в борьбе с терроризмом и его спонсорами."Возникает вопрос: осознают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что в конечном итоге эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень", — отметил Бортников.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатова в Курской области и входит в единую энергетическую систему страны. Основной потребитель — энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html

https://ria.ru/20231011/drg-1901935727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лондон, киев, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курская аэс, снг, безопасность