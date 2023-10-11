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Особое внимание на саммите СНГ уделят вопросу безопасности, заявил Ушаков
Особое внимание на саммите СНГ уделят вопросу безопасности, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.10.2023
Особое внимание на саммите СНГ уделят вопросу безопасности, заявил Ушаков
Особое внимание на саммите СНГ в Киргизии будет уделено вопросу обеспечения безопасности на пространстве Содружества, сообщил помощник президента России Юрий... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:32
2023-10-11T17:32
2023-10-11T17:32
снг
юрий ушаков
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Особое внимание на саммите СНГ в Киргизии будет уделено вопросу обеспечения безопасности на пространстве Содружества, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Особое внимание будет уделено тематике обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ожидается принятие ряда решений по усилению координации в таких сферах как борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным распространением наркотиков, коррупцией", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, юрий ушаков, безопасность
СНГ, Юрий Ушаков, Безопасность
Особое внимание на саммите СНГ уделят вопросу безопасности, заявил Ушаков
Ушаков: особое внимание на саммите СНГ уделят вопросу обеспечения безопасности