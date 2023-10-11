https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html

Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий

Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий - РИА Новости, 11.10.2023

Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий

Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова — эти и некоторые другие представители шоу-бизнеса, а также артисты, удостоенные когда-то... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:00

2023-10-11T08:10

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова — эти и некоторые другие представители шоу-бизнеса, а также артисты, удостоенные когда-то звания "народных", у многих в Сети вызывают возмущение антироссийскими высказываниями. Есть ли способ лишить их почетного статуса и какие деньги до сих пор получают эти люди от государства — в материале РИА Новости.Решить наверху: лишить звания может только тот, кто присвоилСреди артистов, осудивших СВО и покинувших страну, немало пенсионеров. Стандартная выплата по старости для деятелей искусства и культуры — в среднем 14 тысяч рублей в месяц.На федеральном уровне прибавки народным или заслуженным не предусмотрены, пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Существуют компенсационные выплаты, которые дает Министерство культуры за счет своих фондов, — добавила депутат. — Они положены народным артистам, вышедшим на пенсию, один раз в год".Но в некоторых регионах свои правила. Например, Москва доплачивает 37 тысяч рублей — согласно сайту департамента труда и соцзащиты населения. В Санкт-Петербурге — 30.Лишить нельзя сохранить: мнение общественников и властиТем, кто дискредитировал себя, нельзя сохранять награды и льготы, уверены общественники, в числе которых — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин."Тех, кто уже попал в поле зрения в связи с критикой СВО, кто признан иноагентом, является агентом влияния, получает западное финансирование и в том числе может работать на западную разведку, надо лишать всех званий и регалий. Закон должен работать для всех", — сказал он.Драпеко считает, что это стоит обсуждать, но нужен индивидуальный подход, не должно быть "списочного состава"."Почетные звания "Народный артист" и "Заслуженный артист" присваиваются указом президента. Лишь тот, кто издал указ, может его отменить. Так что просить в данном случае надо не Госдуму, а Администрацию президента", — подчеркнула она.И вас посчитали: уехавшим не придется подтверждать право на пенсиюЮрист Владимир Комсолев полагает, что вопросом лишения званий тех, кого признали иноагентами, следует заниматься следствию и суду. Однако есть риск разрушить систему "заслуга — поощрение": награды и статус подтверждают благодарность государства за выдающиеся достижения."Ахеджакова, например, внесла в общественное сознание некие кинообразы. Это интеллектуальный труд, за который ее в свое время отметили. Лишение наград за мнение вызовет дисбаланс прав и обязанностей", — поясняет эксперт.Что касается пенсионного законодательства: когда кто-то выезжает за рубеж по тем или иным причинам, выплаты продолжаются. Человек выполнил свои обязательства — работал. Теперь государство выполняет свои."В любой стране отслеживают статус людей, которые находятся на ее территории. Проживание и смерть фиксируются, информацию передают на родину", — уточнил Комсолев.Так что уехавшим пенсионерам не придется подтверждать свое право на выплаты, о чем было много разговоров в Сети.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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