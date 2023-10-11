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Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий - РИА Новости, 11.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 11.10.2023 (обновлено: 08:10 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/artisty-1901776611.html
Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий
Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий - РИА Новости, 11.10.2023
Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий
Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова — эти и некоторые другие представители шоу-бизнеса, а также артисты, удостоенные когда-то... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:00
2023-10-11T08:10
культура
сво
знаменитости
лия ахеджакова
алла пугачева
андрей макаревич
россия
москва
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова — эти и некоторые другие представители шоу-бизнеса, а также артисты, удостоенные когда-то звания "народных", у многих в Сети вызывают возмущение антироссийскими высказываниями. Есть ли способ лишить их почетного статуса и какие деньги до сих пор получают эти люди от государства — в материале РИА Новости.Решить наверху: лишить звания может только тот, кто присвоилСреди артистов, осудивших СВО и покинувших страну, немало пенсионеров. Стандартная выплата по старости для деятелей искусства и культуры — в среднем 14 тысяч рублей в месяц.На федеральном уровне прибавки народным или заслуженным не предусмотрены, пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. &quot;Существуют компенсационные выплаты, которые дает Министерство культуры за счет своих фондов, — добавила депутат. — Они положены народным артистам, вышедшим на пенсию, один раз в год&quot;.Но в некоторых регионах свои правила. Например, Москва доплачивает 37 тысяч рублей — согласно сайту департамента труда и соцзащиты населения. В Санкт-Петербурге — 30.Лишить нельзя сохранить: мнение общественников и властиТем, кто дискредитировал себя, нельзя сохранять награды и льготы, уверены общественники, в числе которых — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.&quot;Тех, кто уже попал в поле зрения в связи с критикой СВО, кто признан иноагентом, является агентом влияния, получает западное финансирование и в том числе может работать на западную разведку, надо лишать всех званий и регалий. Закон должен работать для всех&quot;, — сказал он.Драпеко считает, что это стоит обсуждать, но нужен индивидуальный подход, не должно быть "списочного состава".&quot;Почетные звания &quot;Народный артист&quot; и &quot;Заслуженный артист&quot; присваиваются указом президента. Лишь тот, кто издал указ, может его отменить. Так что просить в данном случае надо не Госдуму, а Администрацию президента&quot;, — подчеркнула она.И вас посчитали: уехавшим не придется подтверждать право на пенсиюЮрист Владимир Комсолев полагает, что вопросом лишения званий тех, кого признали иноагентами, следует заниматься следствию и суду. Однако есть риск разрушить систему "заслуга — поощрение": награды и статус подтверждают благодарность государства за выдающиеся достижения.&quot;Ахеджакова, например, внесла в общественное сознание некие кинообразы. Это интеллектуальный труд, за который ее в свое время отметили. Лишение наград за мнение вызовет дисбаланс прав и обязанностей&quot;, — поясняет эксперт.Что касается пенсионного законодательства: когда кто-то выезжает за рубеж по тем или иным причинам, выплаты продолжаются. Человек выполнил свои обязательства — работал. Теперь государство выполняет свои.&quot;В любой стране отслеживают статус людей, которые находятся на ее территории. Проживание и смерть фиксируются, информацию передают на родину&quot;, — уточнил Комсолев.Так что уехавшим пенсионерам не придется подтверждать свое право на выплаты, о чем было много разговоров в Сети.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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сво, знаменитости, лия ахеджакова, алла пугачева, андрей макаревич, россия, москва, санкт-петербург, госдума рф, артист
Культура, СВО, Знаменитости, Лия Ахеджакова, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Госдума РФ, артист

Народные против народа и СВО: можно ли лишать артистов званий и пенсий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алла Пугачева, Андрей Макаревич*, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова — эти и некоторые другие представители шоу-бизнеса, а также артисты, удостоенные когда-то звания "народных", у многих в Сети вызывают возмущение антироссийскими высказываниями. Есть ли способ лишить их почетного статуса и какие деньги до сих пор получают эти люди от государства — в материале РИА Новости.

Решить наверху: лишить звания может только тот, кто присвоил

Среди артистов, осудивших СВО и покинувших страну, немало пенсионеров. Стандартная выплата по старости для деятелей искусства и культуры — в среднем 14 тысяч рублей в месяц.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова
Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева-Назарова
На федеральном уровне прибавки народным или заслуженным не предусмотрены, пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«

"Существуют компенсационные выплаты, которые дает Министерство культуры за счет своих фондов, — добавила депутат. — Они положены народным артистам, вышедшим на пенсию, один раз в год".

Но в некоторых регионах свои правила. Например, Москва доплачивает 37 тысяч рублей — согласно сайту департамента труда и соцзащиты населения. В Санкт-Петербурге — 30.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЕлена Драпеко
Елена Драпеко - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Елена Драпеко

Лишить нельзя сохранить: мнение общественников и власти

Тем, кто дискредитировал себя, нельзя сохранять награды и льготы, уверены общественники, в числе которых — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«

"Тех, кто уже попал в поле зрения в связи с критикой СВО, кто признан иноагентом, является агентом влияния, получает западное финансирование и в том числе может работать на западную разведку, надо лишать всех званий и регалий. Закон должен работать для всех", — сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич (иноагент) выступает во время "Пионерских чтений" журнала "Русский пионер"
Музыкант Андрей Макаревич выступает во время пионерских чтений журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Андрей Макаревич (иноагент) выступает во время "Пионерских чтений" журнала "Русский пионер"
Драпеко считает, что это стоит обсуждать, но нужен индивидуальный подход, не должно быть "списочного состава".
«

"Почетные звания "Народный артист" и "Заслуженный артист" присваиваются указом президента. Лишь тот, кто издал указ, может его отменить. Так что просить в данном случае надо не Госдуму, а Администрацию президента", — подчеркнула она.

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце

И вас посчитали: уехавшим не придется подтверждать право на пенсию

Юрист Владимир Комсолев полагает, что вопросом лишения званий тех, кого признали иноагентами, следует заниматься следствию и суду. Однако есть риск разрушить систему "заслуга — поощрение": награды и статус подтверждают благодарность государства за выдающиеся достижения.
«

"Ахеджакова, например, внесла в общественное сознание некие кинообразы. Это интеллектуальный труд, за который ее в свое время отметили. Лишение наград за мнение вызовет дисбаланс прав и обязанностей", — поясняет эксперт.

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНародная артистка РФ Лия Ахеджакова на церемонии закрытия ежегодного Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова на церемонии закрытия ежегодного международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова на церемонии закрытия ежегодного Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке
Что касается пенсионного законодательства: когда кто-то выезжает за рубеж по тем или иным причинам, выплаты продолжаются. Человек выполнил свои обязательства — работал. Теперь государство выполняет свои.
«

"В любой стране отслеживают статус людей, которые находятся на ее территории. Проживание и смерть фиксируются, информацию передают на родину", — уточнил Комсолев.

Так что уехавшим пенсионерам не придется подтверждать свое право на выплаты, о чем было много разговоров в Сети.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты
25 сентября, 08:00
 
КультураСВОЗнаменитостиЛия АхеджаковаАлла ПугачеваАндрей МакаревичРоссияМоскваСанкт-ПетербургГосдума РФартист
 
 
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