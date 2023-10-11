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Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/aes-1901938454.html
Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС
Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС - РИА Новости, 11.10.2023
Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС
Подрыв украинскими диверсантами ЛЭП Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций, в результате их действий... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:45
2023-10-11T10:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
александр бортников
курская аэс
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Подрыв украинскими диверсантами ЛЭП Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций, в результате их действий аварийно останавливался блок №2 Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС", - сказал Бортников. "В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС", - добавил он. Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый. Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.
https://ria.ru/20230901/aes-1893569954.html
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безопасность, россия, александр бортников, курская аэс, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александр Бортников, Курская АЭС, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС

Бортников: украинские диверсанты хотели подорвать ЛЭП Смоленской и Курской АЭС

© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Подрыв украинскими диверсантами ЛЭП Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций, в результате их действий аварийно останавливался блок №2 Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ.
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"В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС", - сказал Бортников. "В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС", - добавил он.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександр БортниковКурская АЭССмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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