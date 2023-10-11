https://ria.ru/20231011/aes-1901938454.html

Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС

Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС - РИА Новости, 11.10.2023

Бортников рассказал о предотвращении диверсий на Смоленской и Курской АЭС

Подрыв украинскими диверсантами ЛЭП Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций, в результате их действий... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:45

2023-10-11T10:45

2023-10-11T10:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

александр бортников

курская аэс

смоленская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/11/1506111113_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_348a818d2821451545463445804d3cad.jpg

БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Подрыв украинскими диверсантами ЛЭП Смоленской и Курской АЭС должен был нарушить технологический процесс работы атомных станций, в результате их действий аварийно останавливался блок №2 Курской АЭС, заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников. ФСБ в августе нынешнего года задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившейся спецназом британской армии, и в задачу которой в числе прочего входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, заявил Бортников, выступая в среду в Баку на заседании СОРБ. "В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС", - сказал Бортников. "В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС", - добавил он. Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый. Смоленская АЭС находится близ города Десногорска (Смоленская область). На станции также эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

https://ria.ru/20230901/aes-1893569954.html

https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр бортников, курская аэс, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр