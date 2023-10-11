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Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 11.10.2023
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17:37 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/abbas-1902086714.html
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 11.10.2023
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:37
2023-10-11T17:37
махмуд аббас
юрий ушаков
россия
политика
палестина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату. Ну достаточно в близкой перспективе", - сказал он журналистам. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит Аббаса готовится, точные сроки будут своевременно объявлены.
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махмуд аббас, юрий ушаков, россия, политика, палестина
Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Россия, Политика, Палестина
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию

Ушаков: визит Аббаса в Россию планируется в достаточно близкой перспективе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату. Ну достаточно в близкой перспективе", - сказал он журналистам.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит Аббаса готовится, точные сроки будут своевременно объявлены.
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