https://ria.ru/20231011/abbas-1902086714.html
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 11.10.2023
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:37
2023-10-11T17:37
2023-10-11T17:37
махмуд аббас
юрий ушаков
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политика
палестина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату. Ну достаточно в близкой перспективе", - сказал он журналистам. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит Аббаса готовится, точные сроки будут своевременно объявлены.
https://ria.ru/20231011/problema-1902044839.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд аббас, юрий ушаков, россия, политика, палестина
Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Россия, Политика, Палестина
Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию
Ушаков: визит Аббаса в Россию планируется в достаточно близкой перспективе