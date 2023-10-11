https://ria.ru/20231011/abbas-1902086714.html

Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию

Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 11.10.2023

Ушаков рассказал о планах на визит Аббаса в Россию

Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:37

2023-10-11T17:37

2023-10-11T17:37

махмуд аббас

юрий ушаков

россия

политика

палестина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию планируется "в достаточно близкой перспективе", сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату. Ну достаточно в близкой перспективе", - сказал он журналистам. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит Аббаса готовится, точные сроки будут своевременно объявлены.

https://ria.ru/20231011/problema-1902044839.html

россия

палестина

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Влада Копылова

махмуд аббас, юрий ушаков, россия, политика, палестина