https://ria.ru/20231010/yubiley-1901687234.html

Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей

Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей - РИА Новости, 10.10.2023

Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей

НТВ во вторник отмечает свое 30-летие - 10 октября 1993 года в эфир вышла первая произведённая телеканалом программа "Итоги", на следующий день – первый выпуск... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:25

2023-10-10T13:25

2023-10-10T13:25

нтв (телеканал)

россия

технологии

телевидение

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. НТВ во вторник отмечает свое 30-летие - 10 октября 1993 года в эфир вышла первая произведённая телеканалом программа "Итоги", на следующий день – первый выпуск программы "Сегодня".Сегодня основу эфира составляет широкая линейка контента от новостей и общественно-политических ток-шоу до развлекательных и музыкальных шоу, сериалов и лайфстайл-программ.Как отметил генеральный директор НТВ Алексей Земский, НТВ является вторым по популярности телеканалом в России."Мы никогда не стоим на месте, мы растём, придумываем, креативим и создаем. Мы идём в ногу со временем, иногда даже опережая его, используем инновационные технологии в создании контента, выходим в прямой эфир по 5G, обеспечиваем удалённый цикл производства. И совсем скоро мы обретём новый супертехнологичный дом – дом, в котором живут звёзды. Звёзды – это большая команда НТВ, каждый из которой вносит непомерный вклад в успех канала", - приводит его слова пресс-служба НТВ.Как сообщили в пресс-службе, среди новинок юбилейного сезона – продолжения проектов "Суперстар!" и "Шоу Аватар", а также новый сезон "Скорой помощи", "Лихача", комедийный детектив "Запасный выход", исторические детективы "Страх над Невой", "ГДР", детективная драма "10 дней до весны" и другие.

https://ria.ru/20231010/ntv-1901675073.html

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Алёна Пава

нтв (телеканал), россия, технологии, телевидение, культура, кино и сериалы