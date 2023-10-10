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Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей - РИА Новости, 10.10.2023
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13:25 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/yubiley-1901687234.html
Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей
Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей - РИА Новости, 10.10.2023
Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей
НТВ во вторник отмечает свое 30-летие - 10 октября 1993 года в эфир вышла первая произведённая телеканалом программа "Итоги", на следующий день – первый выпуск... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:25
2023-10-10T13:25
нтв (телеканал)
россия
технологии
телевидение
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. НТВ во вторник отмечает свое 30-летие - 10 октября 1993 года в эфир вышла первая произведённая телеканалом программа "Итоги", на следующий день – первый выпуск программы "Сегодня".Сегодня основу эфира составляет широкая линейка контента от новостей и общественно-политических ток-шоу до развлекательных и музыкальных шоу, сериалов и лайфстайл-программ.Как отметил генеральный директор НТВ Алексей Земский, НТВ является вторым по популярности телеканалом в России."Мы никогда не стоим на месте, мы растём, придумываем, креативим и создаем. Мы идём в ногу со временем, иногда даже опережая его, используем инновационные технологии в создании контента, выходим в прямой эфир по 5G, обеспечиваем удалённый цикл производства. И совсем скоро мы обретём новый супертехнологичный дом – дом, в котором живут звёзды. Звёзды – это большая команда НТВ, каждый из которой вносит непомерный вклад в успех канала", - приводит его слова пресс-служба НТВ.Как сообщили в пресс-службе, среди новинок юбилейного сезона – продолжения проектов "Суперстар!" и "Шоу Аватар", а также новый сезон "Скорой помощи", "Лихача", комедийный детектив "Запасный выход", исторические детективы "Страх над Невой", "ГДР", детективная драма "10 дней до весны" и другие.
https://ria.ru/20231010/ntv-1901675073.html
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Алёна Пава
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нтв (телеканал), россия, технологии, телевидение, культура, кино и сериалы
НТВ (телеканал), Россия, Технологии, Телевидение, Культура, Кино и сериалы

Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей

© Пресс-служба НТВТелеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей
Телеканал НТВ отмечает 30-летний юбилей
© Пресс-служба НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. НТВ во вторник отмечает свое 30-летие - 10 октября 1993 года в эфир вышла первая произведённая телеканалом программа "Итоги", на следующий день – первый выпуск программы "Сегодня".
Сегодня основу эфира составляет широкая линейка контента от новостей и общественно-политических ток-шоу до развлекательных и музыкальных шоу, сериалов и лайфстайл-программ.
Как отметил генеральный директор НТВ Алексей Земский, НТВ является вторым по популярности телеканалом в России.
«
"Мы никогда не стоим на месте, мы растём, придумываем, креативим и создаем. Мы идём в ногу со временем, иногда даже опережая его, используем инновационные технологии в создании контента, выходим в прямой эфир по 5G, обеспечиваем удалённый цикл производства. И совсем скоро мы обретём новый супертехнологичный дом – дом, в котором живут звёзды. Звёзды – это большая команда НТВ, каждый из которой вносит непомерный вклад в успех канала", - приводит его слова пресс-служба НТВ.
Как сообщили в пресс-службе, среди новинок юбилейного сезона – продолжения проектов "Суперстар!" и "Шоу Аватар", а также новый сезон "Скорой помощи", "Лихача", комедийный детектив "Запасный выход", исторические детективы "Страх над Невой", "ГДР", детективная драма "10 дней до весны" и другие.
Стенд телекомпании НТВ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Путин поздравил телекомпанию НТВ с 30-летием
10:34
 
НТВ (телеканал)РоссияТехнологииТелевидениеКультураКино и сериалы
 
 
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