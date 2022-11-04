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Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон - РИА Новости, 04.11.2022
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Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон - РИА Новости, 04.11.2022
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:04
2022-11-04T15:04
ирина салтыкова
сергей соседов
стас пьеха
нтв (телеканал)
медиа
культура
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Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной эстрады 80-90х годов."В новом сезоне за звание "суперстара" будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров, Катя Лель, Рома Жуков, Алёна Иванцова, Александр Айвазов, Ольга Зарубина и Сергей Чумаков", - сообщают организаторы шоу.В двух прошедших сезонах музыкального проекта "Суперстар!" приняли участие 18 звёзд российской эстрады, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Победителями первого сезона шоу стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали Шура и экс-участник групп "Форум" и "Электроклуб" Виктор Салтыков. Жюри сможет "дать шанс"Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим друзьям" и так далее.Правила проекта останутся прежними: начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник – тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов. Система оценок также останется прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был "огонь", то зажигается огонь, артист получает 2 балла, а если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры, и это 1 балл.Если же выступление не задалось вовсе, артисту достается 0 баллов, появляются клубы дыма, но если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри.Будут в новом сезоне и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то участник все же покинет проект.Победителем станет тот, кто не только покорит сердца звездного жюри, но и по итогам всех выпусков наберёт наибольшее количество баллов.Эмоции уже зашкаливаютПо мнению судей, эмоции на музыкальном шоу НТВ из сезона в сезон не просто накаляются – они зашкаливают, и это не удивительно - каждый из судей будет болеть за своих фаворитов и отстаивать мнение на их победу.В третьем сезоне кресла звёздных судей займут известный музыкальный критик Сергей Соседов, звездная ведущая Лера Кудрявцева, популярные эстрадные певцы Стас Пьеха и Маша Распутина.По мнению музыкального критика Сергея Соседова, шоу станет для зрителей и жюри настоящим событием. Ведь участники шоу не новички, они давным-давно всё всем доказали и завоевали сердца поклонников."Звездные секреты", "фишки" и взятка на шоуВ конце октября на съемочной площадке шоу "Суперстар!" состоялась онлайн- презентация третьего сезона проекта. Трансляция эксклюзивно прошла в соцсети "Одноклассники" и менее чем за сутки набрала более полутора миллионов просмотров, что говорит об интересе зрителей к популярному шоу. Бессменные ведущие проекта Лолита и Вадим Такменёв вместе с генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном раскрыли несколько секретов нового сезона. Так, Вадим Такменёв рассказал о декорациях, съемочном процессе, представил членов жюри и вместе с ними выступил арбитром в музыкальном состязании, которое прошло между судьями и участниками.По его словам, увеличилась высота съемочного павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты и светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном. Новой стала и форма сцены - теперь она круглая. Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета - поставлены почти 100 уникальных номеров. Самым узнаваемым элементом декораций остался шар, вес которого составляет более двух тонн - на нем появляются итоговые оценки участников.Он отметил, что несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим его главная фишка - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая. Ведущими третьего сезона станут Вадим Такменёв и Лолита, которые уже продемонстрировали свое мастерство во втором сезоне "Суперстара!". По мнению Лолиты, для многих певцов этот проект стал потрясающей возможностью вернуться в строй. Коллега популярной певицы, Вадим Такменев уверен, что в новом сезоне всё будет намного круче, чем в предыдущем. Ведь у шоу нет никакой предопределённости.Ведущий шоу рассекретил, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых лет, а Лолита призналась, что фаворитов в шоу у неё нет, и даже килограммом сала не получилось её подкупить – именно такой была "взятка" от Жана Милимерова. Ведущие поделились, что они так дружны, что за все сезоны проекта ни разу не поссорились. Звезды 90-х готовы к экспериментамВ преддверии премьеры участники поделились своими эмоциями и многие из них отметили, что шоу "Суперстар!" - площадка для экспериментов, дающая возможность высказаться, признаться зрителю в любви и показать высокий уровень мастерства. Певица отметила, что несмотря на то, что съёмка – это трудный процесс, с бьющим в глаза светом и жарким костюмом, самым сложным для нее стал выбор песен, которые для певицы нехарактерны. Звезда 90-х призналась, что выходить на сцену перед коллегами непросто, но она очень благодарна им за тёплые слова, за то, что ее песни не оставляют их равнодушными, задевают за живое. Музыкант Жан Милимеров рассказал, что "Суперстар!" для него является новым музыкальным путешествием. "Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену. Всё это очень интересно, и я хотел бы поблагодарить руководство за то, что пригласили. Несмотря на то, что я уже 25 лет на профессиональной сцене, считаю, что каждое шоу, в котором я участвовал и участвую, позволяет мне открыть", - признается певец. ㅤРекламаАО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457ID 4CQwVszH9pQNrRnuSm9
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ирина салтыкова, сергей соседов, стас пьеха, нтв (телеканал), медиа, культура
Ирина Салтыкова, Сергей Соседов, Стас Пьеха, НТВ (телеканал), Медиа, Культура
15:04 04.11.2022
 

Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон

© Фото : Телекомпания НТВЖюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"
Жюри музыкального проекта звезд 90-х Суперстар! - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
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Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной эстрады 80-90х годов.
"В новом сезоне за звание "суперстара" будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров, Катя Лель, Рома Жуков, Алёна Иванцова, Александр Айвазов, Ольга Зарубина и Сергей Чумаков", - сообщают организаторы шоу.
В двух прошедших сезонах музыкального проекта "Суперстар!" приняли участие 18 звёзд российской эстрады, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Победителями первого сезона шоу стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали Шура и экс-участник групп "Форум" и "Электроклуб" Виктор Салтыков.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Музыкальный проект звезд 90-х Суперстар! открывает третий сезон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон

Жюри сможет "дать шанс"

Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим друзьям" и так далее.
Правила проекта останутся прежними: начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник – тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов. Система оценок также останется прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был "огонь", то зажигается огонь, артист получает 2 балла, а если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры, и это 1 балл.
Если же выступление не задалось вовсе, артисту достается 0 баллов, появляются клубы дыма, но если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Музыкальный проект звезд 90-х Суперстар! открывает третий сезон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Будут в новом сезоне и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то участник все же покинет проект.
Победителем станет тот, кто не только покорит сердца звездного жюри, но и по итогам всех выпусков наберёт наибольшее количество баллов.

Эмоции уже зашкаливают

По мнению судей, эмоции на музыкальном шоу НТВ из сезона в сезон не просто накаляются – они зашкаливают, и это не удивительно - каждый из судей будет болеть за своих фаворитов и отстаивать мнение на их победу.
В третьем сезоне кресла звёздных судей займут известный музыкальный критик Сергей Соседов, звездная ведущая Лера Кудрявцева, популярные эстрадные певцы Стас Пьеха и Маша Распутина.
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"Это, пожалуй, одна из немногих телепрограмм, где я постоянно смеюсь. Жюри здесь харизматичное, опытное, разностороннее, яркое. Наблюдая за реакциями Серёжи Соседова или Маши Распутиной, я всегда настраиваюсь на хорошее настроение. Поэтому от проекта я жду, во-первых, драйва, во-вторых, новых трактовок старых песен, в-третьих, чего-то неожиданного от артистов",- сказал Стас Пьеха.
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, шоу станет для зрителей и жюри настоящим событием. Ведь участники шоу не новички, они давным-давно всё всем доказали и завоевали сердца поклонников.
"Теперь звездные участники покажут свой сегодняшний уровень, расскажут, чем они дышат в творческом плане. Конечно, это будет праздник, экшен. И я, как часть этого шоу, надеюсь, что всё получится", - признается Соседов.
© Фото : Телекомпания НТВЖюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"
Жюри музыкального проекта звезд 90-х Суперстар! - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Жюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"

"Звездные секреты", "фишки" и взятка на шоу

В конце октября на съемочной площадке шоу "Суперстар!" состоялась онлайн- презентация третьего сезона проекта. Трансляция эксклюзивно прошла в соцсети "Одноклассники" и менее чем за сутки набрала более полутора миллионов просмотров, что говорит об интересе зрителей к популярному шоу.
Бессменные ведущие проекта Лолита и Вадим Такменёв вместе с генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном раскрыли несколько секретов нового сезона. Так, Вадим Такменёв рассказал о декорациях, съемочном процессе, представил членов жюри и вместе с ними выступил арбитром в музыкальном состязании, которое прошло между судьями и участниками.
© Фото : Телекомпания НТВВедущие музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!" Лолита и Вадим Такменев
Ведущие музыкального проекта звезд 90-х Суперстар! Лолита и Вадим Такменев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Ведущие музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!" Лолита и Вадим Такменев
По его словам, увеличилась высота съемочного павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты и светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном.
Новой стала и форма сцены - теперь она круглая. Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета - поставлены почти 100 уникальных номеров. Самым узнаваемым элементом декораций остался шар, вес которого составляет более двух тонн - на нем появляются итоговые оценки участников.
"Для телезрителей новый сезон шоу "Суперстар!" - долгожданное и радостное эфирное событие. Проект многократно становился лучшим шоу выходных, средняя доля второго сезона составила 13,2%, а суммарное количество просмотров роликов проекта в Интернете составило более 27 миллионов. Для участников проекта - это новая страница в творческой жизни, возобновление гастрольной деятельности, студийных записей, встреч с поклонниками",- сказал Тимур Вайнштейн.
Он отметил, что несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим его главная фишка - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая.
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Ведущими третьего сезона станут Вадим Такменёв и Лолита, которые уже продемонстрировали свое мастерство во втором сезоне "Суперстара!".
По мнению Лолиты, для многих певцов этот проект стал потрясающей возможностью вернуться в строй.
"У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена – это жизнь, и либо ты борешься за неё всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать: в таком необычном ракурсе моих коллег зрители ещё не видели, поэтому их ждёт много сюрпризов", - сказала Лолита.
Коллега популярной певицы, Вадим Такменев уверен, что в новом сезоне всё будет намного круче, чем в предыдущем. Ведь у шоу нет никакой предопределённости.
"Нет никаких установок членам жюри, они вольны делать все, что хотят. Договориться с ними невозможно: если даже нам захочется "спасти" какого-то артиста, они могут назло его "утопить". И именно честным правилам игры проект обязан своим драйвом", - отметил Такменев.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Музыкальный проект звезд 90-х Суперстар! открывает третий сезон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Ведущий шоу рассекретил, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых лет, а Лолита призналась, что фаворитов в шоу у неё нет, и даже килограммом сала не получилось её подкупить – именно такой была "взятка" от Жана Милимерова. Ведущие поделились, что они так дружны, что за все сезоны проекта ни разу не поссорились.

Звезды 90-х готовы к экспериментам

В преддверии премьеры участники поделились своими эмоциями и многие из них отметили, что шоу "Суперстар!" - площадка для экспериментов, дающая возможность высказаться, признаться зрителю в любви и показать высокий уровень мастерства.
© Фото : Телекомпания НТВИрина Салтыкова в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
Ирина Салтыкова в музыкальном проекте звезд 90-х Суперстар! - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Ирина Салтыкова в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
"У меня здесь нет судей – в жюри сидят мои друзья и знакомые, поэтому, что бы они ни сказали, я не смогу обидеться. Это, во-первых, их личное мнение, во-вторых, я свои недостатки знаю лучше, чем кто-либо, в-третьих, они же всё-таки судьи", - призналась участница шоу Ирина Салтыкова.
Певица отметила, что несмотря на то, что съёмка – это трудный процесс, с бьющим в глаза светом и жарким костюмом, самым сложным для нее стал выбор песен, которые для певицы нехарактерны.
"Суперстар!" – это крутая сцена, чудесный звук, высокий профессионализм, искренняя атмосфера, которая царит на площадке и за кулисами. Я счастлива появиться здесь снова, спустя 14 лет. Сегодня я в том состоянии души, когда могу позволить себе расслабиться, сказать то, что хочу, чего раньше, может, не сказала бы", - отметила Катя Лель.
Звезда 90-х призналась, что выходить на сцену перед коллегами непросто, но она очень благодарна им за тёплые слова, за то, что ее песни не оставляют их равнодушными, задевают за живое.
© Фото : Телекомпания НТВКатя Лель в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
Катя Лель в музыкальном проекте звезд 90-х Суперстар! - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Телекомпания НТВ
Катя Лель в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
Музыкант Жан Милимеров рассказал, что "Суперстар!" для него является новым музыкальным путешествием.
"Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену. Всё это очень интересно, и я хотел бы поблагодарить руководство за то, что пригласили. Несмотря на то, что я уже 25 лет на профессиональной сцене, считаю, что каждое шоу, в котором я участвовал и участвую, позволяет мне открыть", - признается певец.
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АО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457
ID 4CQwVszH9pQNrRnuSm9
 
Ирина СалтыковаСергей СоседовСтас ПьехаНТВ (телеканал)МедиаКультура
 
 
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