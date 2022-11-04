Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
© Фото : Телекомпания НТВЖюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"
© Фото : Телекомпания НТВ
Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной эстрады 80-90х годов.
"В новом сезоне за звание "суперстара" будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров, Катя Лель, Рома Жуков, Алёна Иванцова, Александр Айвазов, Ольга Зарубина и Сергей Чумаков", - сообщают организаторы шоу.
В двух прошедших сезонах музыкального проекта "Суперстар!" приняли участие 18 звёзд российской эстрады, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Победителями первого сезона шоу стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали Шура и экс-участник групп "Форум" и "Электроклуб" Виктор Салтыков.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Жюри сможет "дать шанс"
Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим друзьям" и так далее.
Правила проекта останутся прежними: начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник – тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов. Система оценок также останется прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был "огонь", то зажигается огонь, артист получает 2 балла, а если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры, и это 1 балл.
Если же выступление не задалось вовсе, артисту достается 0 баллов, появляются клубы дыма, но если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Будут в новом сезоне и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то участник все же покинет проект.
Победителем станет тот, кто не только покорит сердца звездного жюри, но и по итогам всех выпусков наберёт наибольшее количество баллов.
Эмоции уже зашкаливают
По мнению судей, эмоции на музыкальном шоу НТВ из сезона в сезон не просто накаляются – они зашкаливают, и это не удивительно - каждый из судей будет болеть за своих фаворитов и отстаивать мнение на их победу.
В третьем сезоне кресла звёздных судей займут известный музыкальный критик Сергей Соседов, звездная ведущая Лера Кудрявцева, популярные эстрадные певцы Стас Пьеха и Маша Распутина.
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"Это, пожалуй, одна из немногих телепрограмм, где я постоянно смеюсь. Жюри здесь харизматичное, опытное, разностороннее, яркое. Наблюдая за реакциями Серёжи Соседова или Маши Распутиной, я всегда настраиваюсь на хорошее настроение. Поэтому от проекта я жду, во-первых, драйва, во-вторых, новых трактовок старых песен, в-третьих, чего-то неожиданного от артистов",- сказал Стас Пьеха.
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, шоу станет для зрителей и жюри настоящим событием. Ведь участники шоу не новички, они давным-давно всё всем доказали и завоевали сердца поклонников.
"Теперь звездные участники покажут свой сегодняшний уровень, расскажут, чем они дышат в творческом плане. Конечно, это будет праздник, экшен. И я, как часть этого шоу, надеюсь, что всё получится", - признается Соседов.
© Фото : Телекомпания НТВЖюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"
© Фото : Телекомпания НТВ
Жюри музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!"
"Звездные секреты", "фишки" и взятка на шоу
В конце октября на съемочной площадке шоу "Суперстар!" состоялась онлайн- презентация третьего сезона проекта. Трансляция эксклюзивно прошла в соцсети "Одноклассники" и менее чем за сутки набрала более полутора миллионов просмотров, что говорит об интересе зрителей к популярному шоу.
Бессменные ведущие проекта Лолита и Вадим Такменёв вместе с генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном раскрыли несколько секретов нового сезона. Так, Вадим Такменёв рассказал о декорациях, съемочном процессе, представил членов жюри и вместе с ними выступил арбитром в музыкальном состязании, которое прошло между судьями и участниками.
© Фото : Телекомпания НТВВедущие музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!" Лолита и Вадим Такменев
© Фото : Телекомпания НТВ
Ведущие музыкального проекта звезд 90-х "Суперстар!" Лолита и Вадим Такменев
По его словам, увеличилась высота съемочного павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты и светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном.
Новой стала и форма сцены - теперь она круглая. Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета - поставлены почти 100 уникальных номеров. Самым узнаваемым элементом декораций остался шар, вес которого составляет более двух тонн - на нем появляются итоговые оценки участников.
"Для телезрителей новый сезон шоу "Суперстар!" - долгожданное и радостное эфирное событие. Проект многократно становился лучшим шоу выходных, средняя доля второго сезона составила 13,2%, а суммарное количество просмотров роликов проекта в Интернете составило более 27 миллионов. Для участников проекта - это новая страница в творческой жизни, возобновление гастрольной деятельности, студийных записей, встреч с поклонниками",- сказал Тимур Вайнштейн.
Он отметил, что несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим его главная фишка - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая.
Ведущими третьего сезона станут Вадим Такменёв и Лолита, которые уже продемонстрировали свое мастерство во втором сезоне "Суперстара!".
По мнению Лолиты, для многих певцов этот проект стал потрясающей возможностью вернуться в строй.
"У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена – это жизнь, и либо ты борешься за неё всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать: в таком необычном ракурсе моих коллег зрители ещё не видели, поэтому их ждёт много сюрпризов", - сказала Лолита.
Коллега популярной певицы, Вадим Такменев уверен, что в новом сезоне всё будет намного круче, чем в предыдущем. Ведь у шоу нет никакой предопределённости.
"Нет никаких установок членам жюри, они вольны делать все, что хотят. Договориться с ними невозможно: если даже нам захочется "спасти" какого-то артиста, они могут назло его "утопить". И именно честным правилам игры проект обязан своим драйвом", - отметил Такменев.
© Фото : Телекомпания НТВМузыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
© Фото : Телекомпания НТВ
Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон
Ведущий шоу рассекретил, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых лет, а Лолита призналась, что фаворитов в шоу у неё нет, и даже килограммом сала не получилось её подкупить – именно такой была "взятка" от Жана Милимерова. Ведущие поделились, что они так дружны, что за все сезоны проекта ни разу не поссорились.
Звезды 90-х готовы к экспериментам
В преддверии премьеры участники поделились своими эмоциями и многие из них отметили, что шоу "Суперстар!" - площадка для экспериментов, дающая возможность высказаться, признаться зрителю в любви и показать высокий уровень мастерства.
© Фото : Телекомпания НТВИрина Салтыкова в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
© Фото : Телекомпания НТВ
Ирина Салтыкова в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
"У меня здесь нет судей – в жюри сидят мои друзья и знакомые, поэтому, что бы они ни сказали, я не смогу обидеться. Это, во-первых, их личное мнение, во-вторых, я свои недостатки знаю лучше, чем кто-либо, в-третьих, они же всё-таки судьи", - призналась участница шоу Ирина Салтыкова.
Певица отметила, что несмотря на то, что съёмка – это трудный процесс, с бьющим в глаза светом и жарким костюмом, самым сложным для нее стал выбор песен, которые для певицы нехарактерны.
"Суперстар!" – это крутая сцена, чудесный звук, высокий профессионализм, искренняя атмосфера, которая царит на площадке и за кулисами. Я счастлива появиться здесь снова, спустя 14 лет. Сегодня я в том состоянии души, когда могу позволить себе расслабиться, сказать то, что хочу, чего раньше, может, не сказала бы", - отметила Катя Лель.
Звезда 90-х призналась, что выходить на сцену перед коллегами непросто, но она очень благодарна им за тёплые слова, за то, что ее песни не оставляют их равнодушными, задевают за живое.
© Фото : Телекомпания НТВКатя Лель в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
© Фото : Телекомпания НТВ
Катя Лель в музыкальном проекте звезд 90-х "Суперстар!"
Музыкант Жан Милимеров рассказал, что "Суперстар!" для него является новым музыкальным путешествием.
"Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену. Всё это очень интересно, и я хотел бы поблагодарить руководство за то, что пригласили. Несмотря на то, что я уже 25 лет на профессиональной сцене, считаю, что каждое шоу, в котором я участвовал и участвую, позволяет мне открыть", - признается певец.
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АО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457
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