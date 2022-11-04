https://ria.ru/20221104/superstar-1829122384.html

Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон

Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон - РИА Новости, 04.11.2022

Музыкальный проект звезд 90-х "Суперстар!" открывает третий сезон

Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:04

2022-11-04T15:04

2022-11-04T15:04

ирина салтыкова

сергей соседов

стас пьеха

нтв (телеканал)

медиа

культура

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Телеканал НТВ открывает третий сезон музыкального шоу "Суперстар!", в воскресенье, 6 ноября, на телеканале состоится премьера первой битвы звезд отечественной эстрады 80-90х годов."В новом сезоне за звание "суперстара" будут бороться десять артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Жан Милимеров, Катя Лель, Рома Жуков, Алёна Иванцова, Александр Айвазов, Ольга Зарубина и Сергей Чумаков", - сообщают организаторы шоу.В двух прошедших сезонах музыкального проекта "Суперстар!" приняли участие 18 звёзд российской эстрады, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Победителями первого сезона шоу стали родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир и исполнительница хита "Америка-разлучница" Ирина Шведова, во втором сезоне победу одержали Шура и экс-участник групп "Форум" и "Электроклуб" Виктор Салтыков. Жюри сможет "дать шанс"Как и в предыдущих сезонах, каждый выпуск программы будет посвящён определённой теме: "Свой хит", "Любимые хиты", "Посвящение ушедшим друзьям" и так далее.Правила проекта останутся прежними: начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник – тот, кто по итогам нескольких выпусков набрал наименьшее количество баллов. Система оценок также останется прежней: после каждого выступления жюри будут выставлять баллы — от 0 до 2. Если номер был "огонь", то зажигается огонь, артист получает 2 балла, а если было прекрасно, но что-то не понравилось или остались какие-то вопросы, то появляются искры, и это 1 балл.Если же выступление не задалось вовсе, артисту достается 0 баллов, появляются клубы дыма, но если случится так, что два и более участников набирают одинаковое количество баллов, то решать их судьбу будут члены жюри.Будут в новом сезоне и нововведения: члены жюри один раз за весь сезон могут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то участник все же покинет проект.Победителем станет тот, кто не только покорит сердца звездного жюри, но и по итогам всех выпусков наберёт наибольшее количество баллов.Эмоции уже зашкаливаютПо мнению судей, эмоции на музыкальном шоу НТВ из сезона в сезон не просто накаляются – они зашкаливают, и это не удивительно - каждый из судей будет болеть за своих фаворитов и отстаивать мнение на их победу.В третьем сезоне кресла звёздных судей займут известный музыкальный критик Сергей Соседов, звездная ведущая Лера Кудрявцева, популярные эстрадные певцы Стас Пьеха и Маша Распутина.По мнению музыкального критика Сергея Соседова, шоу станет для зрителей и жюри настоящим событием. Ведь участники шоу не новички, они давным-давно всё всем доказали и завоевали сердца поклонников."Звездные секреты", "фишки" и взятка на шоуВ конце октября на съемочной площадке шоу "Суперстар!" состоялась онлайн- презентация третьего сезона проекта. Трансляция эксклюзивно прошла в соцсети "Одноклассники" и менее чем за сутки набрала более полутора миллионов просмотров, что говорит об интересе зрителей к популярному шоу. Бессменные ведущие проекта Лолита и Вадим Такменёв вместе с генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном раскрыли несколько секретов нового сезона. Так, Вадим Такменёв рассказал о декорациях, съемочном процессе, представил членов жюри и вместе с ними выступил арбитром в музыкальном состязании, которое прошло между судьями и участниками.По его словам, увеличилась высота съемочного павильона, что позволило задействовать больше световых экранов, появились новые визуальные спецэффекты и светящаяся лестница за раздвигающимся центральным экраном. Новой стала и форма сцены - теперь она круглая. Особое внимание в этом сезоне было уделено постановкам балета - поставлены почти 100 уникальных номеров. Самым узнаваемым элементом декораций остался шар, вес которого составляет более двух тонн - на нем появляются итоговые оценки участников.Он отметил, что несмотря на легкую нотку ностальгии, производство шоу - это технологические решения завтрашнего дня и съемки на мировом уровне. Вместе с этим его главная фишка - атмосфера живого яркого шоу, то искрящая, то пылающая. Ведущими третьего сезона станут Вадим Такменёв и Лолита, которые уже продемонстрировали свое мастерство во втором сезоне "Суперстара!". По мнению Лолиты, для многих певцов этот проект стал потрясающей возможностью вернуться в строй. Коллега популярной певицы, Вадим Такменев уверен, что в новом сезоне всё будет намного круче, чем в предыдущем. Ведь у шоу нет никакой предопределённости.Ведущий шоу рассекретил, что в одном из выпусков участники будут петь дуэтами с "суперстарами" прошлых лет, а Лолита призналась, что фаворитов в шоу у неё нет, и даже килограммом сала не получилось её подкупить – именно такой была "взятка" от Жана Милимерова. Ведущие поделились, что они так дружны, что за все сезоны проекта ни разу не поссорились. Звезды 90-х готовы к экспериментамВ преддверии премьеры участники поделились своими эмоциями и многие из них отметили, что шоу "Суперстар!" - площадка для экспериментов, дающая возможность высказаться, признаться зрителю в любви и показать высокий уровень мастерства. Певица отметила, что несмотря на то, что съёмка – это трудный процесс, с бьющим в глаза светом и жарким костюмом, самым сложным для нее стал выбор песен, которые для певицы нехарактерны. Звезда 90-х призналась, что выходить на сцену перед коллегами непросто, но она очень благодарна им за тёплые слова, за то, что ее песни не оставляют их равнодушными, задевают за живое. Музыкант Жан Милимеров рассказал, что "Суперстар!" для него является новым музыкальным путешествием. "Для меня всегда большая радость принять участие в музыкальном проекте: это и интрига, и переживания, которые дарят внутренних бабочек перед выходом на сцену. Всё это очень интересно, и я хотел бы поблагодарить руководство за то, что пригласили. Несмотря на то, что я уже 25 лет на профессиональной сцене, считаю, что каждое шоу, в котором я участвовал и участвую, позволяет мне открыть", - признается певец. ㅤРекламаАО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457ID 4CQwVszH9pQNrRnuSm9

https://ria.ru/20221010/rasputina-1822792360.html

https://ria.ru/20220903/tv-1814009168.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ирина салтыкова, сергей соседов, стас пьеха, нтв (телеканал), медиа, культура