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Супертехнологичное "Шоу Аватар" стартует 3 сентября на НТВ

Супертехнологичное "Шоу Аватар" стартует 3 сентября на НТВ - РИА Новости, 02.09.2022

Супертехнологичное "Шоу Аватар" стартует 3 сентября на НТВ

На НТВ 3 сентября в 20:10 стартует новое супертехнологичное "Шоу Аватар", в котором девять поющих знаменитостей будут скрываться под цифровыми аватарами, а... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:07

2022-09-02T17:07

2022-09-02T17:12

россия

нтв (телеканал)

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На НТВ 3 сентября в 20:10 стартует новое супертехнологичное "Шоу Аватар", в котором девять поющих знаменитостей будут скрываться под цифровыми аватарами, а задачей жюри будет их угадать. Создатели обещают зрителям "вау-эффект", ничего подобного на российском телевидении еще не было. Что ждать от нового проекта?О чем шоу?"Шоу Аватар" – это оригинальный формат НТВ, в котором принимают участие цифровые аватары, управляют которыми поющие знаменитости. Задача жюри – угадать, кто из артистов скрывается за своим "цифровым я". По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, "облик цифрового аватара будет максимально созвучен внутреннему миру его физического хозяина, это не просто копии мультяшных героев из нашего детства, а по-настоящему современные образы". В первом выпуске на сцену выйдут Дюймовочка, Русалочка, Леший, Мэри Поппинс, Емеля, Человек-амфибия, Красная Шапочка, Белоснежка и Джинн.Как управлять аватаром?Звезды облачаются в специальный костюм для захвата движений тела и мимики лица, а также записи голоса и предстают перед публикой. Чтобы совместить реальные и виртуальные миры, на сцене аватара окружают артисты балета и настоящий реквизит. По аналогии с шоу "Маска" в новом проекте НТВ работает правило полной конфиденциальности: участники находятся в специальном павильоне, доступ в который есть только у них и нескольких человек из съёмочной группы. Они не знают имена друг друга и не пересекаются ни во время репетиций, ни во время съёмок.Что с правилами?В каждом выпуске будет девять уникальных аватаров, разделенных на три тройки. В каждой тройке членам жюри предстоит выбрать только одного аватара – того, чью личность они хотят рассекретить, а затем назвать имя артиста, который, по их мнению, скрывается за этим цифровым героем. Если члены жюри угадают, то аватар участника исчезнет, а на сцене появится реальная знаменитость, которая всё это время управляла своим "цифровым я". Если судьи ошиблись, аватар сохраняет тайну своей личности и продолжает участие в шоу. То есть, в каждой программе проект могут покинуть до трёх участников, а в следующем выпуске их места займут новые звезды и их новые аватары. В случае, если жюри никого не угадают в течение выпуска, то цифровые герои в том же составе продолжат участие в шоу.А судьи кто?Кресла звездного жюри "Шоу Аватар" заняли шоумен Тимур Батрутдинов (зрители запомнили его в образе Зайца из второго сезона "Маски" и члена жюри третьего сезона этого же проекта), телеведущая и видеоблогер Ида Галич, певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев, всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и певец Марк Тишман (он участвовал в "Маске" в образе Белого Орла)."Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера "Браво!" организаторам шоу за потрясающую идею и её реализацию! Такого никогда ещё не было на российском телевидении. Я в восторге", – признаётся Сергей Лазарев."Будущее уже наступило! И даже не понадобилась машина времени. "Шоу Аватар" это такой непривычный, совершенно новый и такой технологичный формат. А наши аватарчики просто прекрасные. Я в совершенном восторге от Человека-амфибии, поражена Белоснежкой и Мэри Поппинс – это действительно "мисс совершенство". Придётся нам всех разоблачить, такая уж у нас работа", – говорит Ида Галич."Во время съемок "Шоу Аватар" чаще всего со стороны жюри звучала фраза: "Это разрыв шаблонов". И это действительно было так. Участники ломали все стереотипы и удивляли. Дюймовочка оказалась далеко не малышкой, а скорее Двухметровочкой. Красная Шапочка поразила всех совершенно недетским вокалом, а Джинн, который оказался седовласым стариком, пел отнюдь не старческим голосом. Русалочка избавилась от хвоста и танцевала на сцене. Не удивлюсь, если ее принц был среди членов жюри. Леший порадовал меня песней, которую я исполнял, будучи в маске Зайца. Правда, спел он её совсем иначе, по-сказочному. А Сергей Лазарев даже захотел, чтобы такая няня, как Мэри Поппинс, воспитывала его детей. В общем, нас окончательно запутали, и пока мы совсем не понимаем, кто управляет аватарами", – рассказывает Тимур Батрутдинов."Каждый аватар предстает перед нами в образе сказочного героя, но при этом выбор песни может быть абсолютно неожиданным для данного персонажа. Это вызывает самые яркие эмоции. И, конечно, вся сценография и спецэффекты! Это стоит увидеть", – признаётся Аида Гарифуллина."Поражает тот факт, что в какой-то момент ты перестаешь воспринимать аватара как что-то искусственное, кем-то управляемое. Аватары воспринимаются абсолютно реальными, самостоятельными персонажами, с которыми хочется поближе познакомиться, с которыми я уже жду следующей встречи. Уже после первого съемочного дня шоу наложило какой-то глубокий отпечаток на восприятие окружающего мира, потому что я теперь периодически общаюсь с кем-то и начинаю думать, я общаюсь с аватаром или с реальным человеком? А аватары, может быть, тоже реальны? Может кто-то из нас аватар? А может быть мы все аватары?", – делится певец Марк Тишман.В чем главное отличие "Шоу Аватар" от "Маски"?Когда НТВ впервые объявил о запуске оригинального формата, генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн говорил: "Каждый раз после финала очередного сезона "Маски" нас спрашивали: что будет дальше? Ответом станет наш новый оригинальный формат "Шоу Аватар", в котором мы объединили компетенции производства инновационного контента и опыт создания главного развлекательного шоу страны. Мы с успехом опробовали технологии расширенной реальности в производстве развлекательного формата "Шоумаскгоон" и третий год подряд выпускаем самое засекреченное шоу нашего телевидения — "Маску".Тем не менее, главное отличие "Шоу Аватар" от "Маски" заключается в том, что участниками здесь могут стать только поющие знаменитости. Это значит, что зрители когда-либо уже слышали, как поют эти звёздные персоны. Управлять аватарами могут певцы, актеры, блогеры, ведущие, но только те, кто уже где-то пел и выступал.Кто ведущий?Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.Кстати, в преддверии запуска "Шоу Аватар" был выпущен тизер проекта, главным персонажем которого стал цифровой аватар Макарова."Это живое, супертехнологичное шоу. Ничего подобного на российском телевидении еще не было. Уверен, получится очень масштабно. Приятно, что я буду не только ведущим "Шоу Аватар", но и исполнителем его фирменной песни. Кстати, подобный опыт у меня уже был. В январе этого года к третьему сезону "Маски" мы записали гимн и сняли клип", – говорит Вячеслав Макаров.Герой проморолика, созданного с помощью инновационных технологий, приглашает зрителей перенестись в фантастическую вселенную, которая будет создана в новом проекте НТВ. Также ведущий записал саундтрек промокампании.Когда смотреть?Премьера нового музыкального "Шоу Аватар" – 3 сентября в 20:10 на НТВ! ㅤ ㅤРеклама.АО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457ID 2z7yR8HqZigyZ45

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал)