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Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023
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14:45 10.10.2023 (обновлено: 16:37 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске, где проверил ход выполнения... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:45
2023-10-10T16:37
безопасность
россия
ульяновск
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске, где проверил ход выполнения гособоронзаказа по системам ПВО средней дальности "Бук-М3", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в городе Ульяновск. Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". Сергей Шойгу отметил, что продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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россия
ульяновск
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353
60
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Сергей Шойгу на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в городе Ульяновске
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безопасность, россия, ульяновск, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Ульяновск, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"

Шойгу проверил работу предприятия по производству "Бук-М3" в Ульяновске

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске, где проверил ход выполнения гособоронзаказа по системам ПВО средней дальности "Бук-М3", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в городе Ульяновск. Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". Сергей Шойгу отметил, что продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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7 октября, 08:38
 
БезопасностьРоссияУльяновскСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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