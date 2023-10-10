https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"

Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023

Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске, где проверил ход выполнения... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:45

2023-10-10T14:45

2023-10-10T16:37

безопасность

россия

ульяновск

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске, где проверил ход выполнения гособоронзаказа по системам ПВО средней дальности "Бук-М3", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в городе Ульяновск. Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". Сергей Шойгу отметил, что продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html

россия

ульяновск

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Сергей Шойгу на предприятии "Алмаз-Антей" в Ульяновске Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в городе Ульяновске 2023-10-10T14:45 true PT1M52S

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Дарья Буймова

безопасность, россия, ульяновск, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"