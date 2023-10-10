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Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий - РИА Новости, 10.10.2023
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Шоубиз
 
11:01 10.10.2023 (обновлено: 12:28 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/shats-1901677429.html
Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий
Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий - РИА Новости, 10.10.2023
Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий
Актер и телеведущий Михаил Шац* разместил на своей странице в Instagram** видеообращение, в котором оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:01
2023-10-10T12:28
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Актер и телеведущий Михаил Шац* разместил на своей странице в Instagram** видеообращение, в котором оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий в стране. &quot;Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран&quot;, – сказал шоумен.На третий день Шац* вернулся в Израиль.По его словам, он планирует помогать израильтянам, которые в эту субботу подверглись беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Телеведущий отметил, что готов сдавать кровь, а также развозить необходимые вещи на личном автомобиле.О возможности участия в боевых действиях Михаил Шац* не упомянул. Шоумен оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Тогда он осудил действия российских властей по отношению к Украине и переехал за границу.В сентябре прошлого года актера признали иноагентом. Вскоре он потребовал через суд снять с него этот статус, но получил отказ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. ** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, израиль, михаил шац, украина, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Израиль, Михаил Шац, Украина, Россия
Михаил Шац* оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий

Михаил Шац* сказал, что за 20 минут до начала боев в Израиле улетел в Европу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМихаил Шац*
Михаил Шац* - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Михаил Шац*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Актер и телеведущий Михаил Шац* разместил на своей странице в Instagram** видеообращение, в котором оправдался за отъезд из Израиля в день начала боевых действий в стране.
«

"Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран", – сказал шоумен.

На третий день Шац* вернулся в Израиль.
По его словам, он планирует помогать израильтянам, которые в эту субботу подверглись беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
Телеведущий отметил, что готов сдавать кровь, а также развозить необходимые вещи на личном автомобиле.
О возможности участия в боевых действиях Михаил Шац* не упомянул.
Шоумен оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в стране после начала спецоперации. Тогда он осудил действия российских властей по отношению к Украине и переехал за границу.
В сентябре прошлого года актера признали иноагентом. Вскоре он потребовал через суд снять с него этот статус, но получил отказ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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