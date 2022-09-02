https://ria.ru/20220902/inoagenty-1814148094.html
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек - РИА Новости, 02.09.2022
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:14
2022-09-02T21:14
2022-09-02T21:36
иноагенты
михаил шац
юлия галямина
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию Галямину*.Кроме того, в реестр включены Кирилл Федоров*, Кирилл Мартынов*, Сергей Лойко*, Сергей Медведев* и общество с ограниченной ответственностью "Новости"**.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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иноагенты, михаил шац, юлия галямина, россия
иноагенты, Михаил Шац, Юлия Галямина, Россия
21:14 02.09.2022 (обновлено: 21:36 02.09.2022)
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек и юрлицо