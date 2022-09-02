https://ria.ru/20220902/inoagenty-1814148094.html

В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек

В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек - РИА Новости, 02.09.2022

В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:14

2022-09-02T21:14

2022-09-02T21:36

иноагенты

михаил шац

юлия галямина

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию Галямину*.Кроме того, в реестр включены Кирилл Федоров*, Кирилл Мартынов*, Сергей Лойко*, Сергей Медведев* и общество с ограниченной ответственностью "Новости"**.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20220606/lazareva-1793428133.html

россия

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2022

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иноагенты, михаил шац, юлия галямина, россия