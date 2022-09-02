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В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек - РИА Новости, 02.09.2022
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В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек - РИА Новости, 02.09.2022
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:14
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иноагенты
михаил шац
юлия галямина
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию Галямину*.Кроме того, в реестр включены Кирилл Федоров*, Кирилл Мартынов*, Сергей Лойко*, Сергей Медведев* и общество с ограниченной ответственностью "Новости"**.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
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иноагенты, михаил шац, юлия галямина, россия
иноагенты, Михаил Шац, Юлия Галямина, Россия
21:14 02.09.2022 (обновлено: 21:36 02.09.2022)
 
В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек

В реестр СМИ-иноагентов включили Шаца*, Галямину* и еще четырех человек и юрлицо

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМихаил Шац
Михаил Шац - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Михаил Шац. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, актера Михаила Шаца* и бывшего муниципального депутата Юлию Галямину*.
Кроме того, в реестр включены Кирилл Федоров*, Кирилл Мартынов*, Сергей Лойко*, Сергей Медведев* и общество с ограниченной ответственностью "Новости"**.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
** Юридическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
Телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева на церемонии вручения премии Золотой Джокер MAXIM Jameson 2013 в театре Et Cetera - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 13:31Шоубиз
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
 
иноагентыМихаил ШацЮлия ГаляминаРоссия
 
 
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