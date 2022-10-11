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Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции - РИА Новости, 11.10.2022
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Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции - РИА Новости, 11.10.2022
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:00
2022-10-11T15:13
россия
москва
андрей макаревич
михаил шац
валерий соловей
общество
новости культуры
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными агентами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы, иски Макаревича* и Соловья* были зарегистрированы 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск."Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они", - отметил Чиков.Минюст признал Шаца* и Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Соловья* – 9 сентября.* Физические лица, выполняющие функции иноагента
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россия, москва, андрей макаревич, михаил шац, валерий соловей, общество, новости культуры
Россия, Москва, Андрей Макаревич, Михаил Шац, Валерий Соловей, Общество, Новости культуры
15:00 11.10.2022 (обновлено: 15:13 11.10.2022)
 
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции

Макаревич, Шац и Соловей подали в суд на Минюст, оспаривая статусы иностранных агентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными агентами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы, иски Макаревича* и Соловья* были зарегистрированы 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск.
"Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они", - отметил Чиков.
Минюст признал Шаца* и Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Соловья* – 9 сентября.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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РоссияМоскваАндрей МакаревичМихаил ШацВалерий СоловейОбществоНовости культуры
 
 
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