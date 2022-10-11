https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции - РИА Новости, 11.10.2022
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:00
2022-10-11T15:00
2022-10-11T15:13
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андрей макаревич
михаил шац
валерий соловей
общество
новости культуры
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными агентами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы, иски Макаревича* и Соловья* были зарегистрированы 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск."Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они", - отметил Чиков.Минюст признал Шаца* и Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Соловья* – 9 сентября.* Физические лица, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, андрей макаревич, михаил шац, валерий соловей, общество, новости культуры
Россия, Москва, Андрей Макаревич, Михаил Шац, Валерий Соловей, Общество, Новости культуры
15:00 11.10.2022 (обновлено: 15:13 11.10.2022)
Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции
Макаревич, Шац и Соловей подали в суд на Минюст, оспаривая статусы иностранных агентов
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными агентами.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы
, иски Макаревича* и Соловья* были зарегистрированы 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков
рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск.
"Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они", - отметил Чиков.
Минюст признал Шаца* и Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Соловья* – 9 сентября.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента