https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html

Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции

Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции - РИА Новости, 11.10.2022

Макаревич*, Шац* и Соловей* подали в суд на Министерство юстиции

Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:00

2022-10-11T15:00

2022-10-11T15:13

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москва

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михаил шац

валерий соловей

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац* и политолог Валерий Соловей* подали в суд на Минюст РФ, оспаривая решения о признании их иностранными агентами.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого районного суда Москвы, иски Макаревича* и Соловья* были зарегистрированы 10 октября. Карточка заявления Шаца* пока не опубликована на сайте инстанции, но глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков рассказал в соцсетях, что последний также подал аналогичный иск."Все трое оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов. Никаких законных оснований для этого решения нет, оно ущемляет их права и свободы и противоречит конституции, утверждают они", - отметил Чиков.Минюст признал Шаца* и Макаревича* иностранными агентами 2 сентября, Соловья* – 9 сентября.* Физические лица, выполняющие функции иноагента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, андрей макаревич, михаил шац, валерий соловей, общество, новости культуры