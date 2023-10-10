https://ria.ru/20231010/prostuda-1901586239.html

"Сложно выздороветь". Ученые обнаружили необычные последствия ОРВИ

"Сложно выздороветь". Ученые обнаружили необычные последствия ОРВИ - РИА Новости, 10.10.2023

"Сложно выздороветь". Ученые обнаружили необычные последствия ОРВИ

Британские ученые выяснили, что долгосрочные последствия для здоровья возможны не только после COVID-19, но и после других острых респираторных инфекций... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:00

2023-10-10T13:19

наука

лондон

воз

оксфордский университет

медицина

биология

простуда

здоровье

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сальма Султанова. Британские ученые выяснили, что долгосрочные последствия для здоровья возможны не только после COVID-19, но и после других острых респираторных инфекций. Симптомы "long colds" практически не отличаются от тех, что возникают у переболевших SARS-CoV-2.Постпростудный синдромО постковидном синдроме заговорили, когда накопилось много данных о длительном недомогании после перенесенной инфекции: повышенная утомляемость, одышка, когнитивные нарушения, непрекращающийся кашель, депрессия. Все это может продолжаться месяцами. По оценкам ВОЗ, таких пациентов — до 20 процентов. Гарантии от "длительного COVID" не дает даже вакцинация.На днях специалисты Лондонского университета королевы Марии опубликовали статью о том, что привычные всем простуда, грипп, бронхит тоже дают подобные осложнения.Ученые основывались на результатах исследования COVIDENCE UK, выполненного с участием добровольцев во время пандемии коронавируса. Рассмотрели три группы пациентов: тех, кто переболел ковидом, другой острой респираторной инфекцией (пневмонией, гриппом, бронхитом, тонзиллитом, фарингитом, ушной инфекцией, простудой), либо не болел ничем. Всего проанализировали 10 171 анкету. Сравнивали с 16 симптомами постковидного синдрома: кашлем, бессонницей, проблемами с памятью, рассеянностью внимания, болями в мышцах или суставах, отсутствием обоняния и вкуса, диареей, болями в животе, изменением голоса, выпадением волос, учащенным сердцебиением, головокружением, потоотделением, одышкой, депрессией и усталостью.Наблюдались следующие симптомы: усталость, одышка, головокружение, рассеянное внимание, кашель, проблемы с памятью, желудком и сном. При этом переболевшие COVID-19 чаще жаловались на головокружение и отсутствие вкуса и запаха, однако в остальном особой разницы не было, за исключением боли в мышцах или суставах, проблем с обонянием и вкусом, а также выпадения волос."Оказывается, не только COVID-19 влияет на здоровье в долгосрочной перспективе. После других респираторных инфекций тоже сложно выздороветь", — сообщила в интервью CNN Джулия Вивальди, ведущий автор статьи, статистик и эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии, принимавшая участие в COVIDENCE UK.По словам ее коллеги, главного исследователя COVIDENCE UK и профессора Лондонского университета королевы Марии Адриана Мартино, изучение долгосрочных последствий COVID-19 и других острых респираторных инфекций поможет определить наиболее подходящее лечение.Мартино добавляет, что пациентов с "длительной простудой" примерно столько же, сколько и с постковидным синдромом: порядка 20 процентов.И тут главный фактор — тяжесть перенесенного заболевания. Однако для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.Что говорят экспертыПо мнению профессора экспериментальной медицины из Имперского колледжа Лондона Питера Опеншоу, на которого ссылается Science media centre, переболевшим острой респираторной инфекцией не стоит ждать мгновенного возвращения к нормальной жизни: "Коллеги продемонстрировали, что выздоровление может быть медленным".Профессор психиатрии Оксфордского университета Пол Харрисон отмечает: "При коронавирусе жаловались на осложнения гораздо чаще, особенно на проблемы с памятью. Похоже, "мозговой туман" — особая черта SARS-CoV-2"."Обычно мы сталкиваемся с долгосрочными последствиями в виде респираторных осложнений, — рассказывает врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. — Сухой кашель, который не проходит больше месяца, одышка, синусит. Симптомы хронических недугов, например астмы, тоже могут усилиться. Увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как миокардит — воспаление сердечной мышцы, способное привести к сердечной недостаточности и даже летальному исходу. У некоторых после простуды или гриппа нарушается работа центральной нервной системы: возникают головные боли, бессоница, депрессия. Есть и более серьезные осложнения: энцефалит (воспаление головного мозга), синдром Гийена — Барре (повреждение нервных клеток, вызывающее мышечную слабость). Нередко после ОРВИ жалуются на легкую диарею, дискомфорт в животе, метеоризм, тошноту".Это результат либо прямого воздействия вируса на клетки, либо приема лекарств. Поэтому порой приходится заниматься терапией осложнений, а это не быстрый процесс. Чтобы избежать тяжелого течения ОРВИ, следует ежегодно делать профилактические прививки, а при первых симптомах инфекции обращаться к специалисту и не прибегать к самолечению, подчеркивает врач."Люди с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями, а также пожилые и дети — в группе риска. Недостаточный отдых в период болезни тоже способствует осложнениям. У некоторых это может перерасти в бронхит, астму, синусит, отит и даже пневмонию. В последнее время жалуются на боли в животе, неустойчивый стул. Это продолжается неделями или даже месяцами", — отмечает терапевт сервиса "Теледоктор24" Мария Меньшикова.Эксперт добавляет, что сегодня внимание медиков сосредоточено на микробиоме кишечника — главного управляющего процессами обмена веществ и иммунитета."Нерациональное, несбалансированное питание приводит к нарушению видового состава и снижению нашей защитной микрофлоры — бифидо- и лактобацилл. Стресс, прием лекарственных препаратов, особенно антибактериальных, нарушение правил ЗОЖ — тоже негативные факторы. Именно поэтому все чаще назначают комплексы пробиотиков и все больше внимания уделяют здоровому образу жизни", — заключает медик.Врач-оториноларинголог и фониатр, эксперт АНО "Культура здоровья", кандидат медицинских наук Дарья Харина уверена, что при любых осложнениях важно "не залечивать"‎ организм. С остаточным кашлем после ОРВИ справится сироп с комплексным противовоспалительным и противомикробным действием. При воспалении слизистой оболочки околоносовых пазух — синусите или гайморите — промывайте нос солевым раствором. И аккуратнее с сосудосуживающими каплями и спреями, их длительное применение только навредит.

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230923/1898187793.html

https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html

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лондон, воз, оксфордский университет, медицина, биология, простуда, здоровье, коронавирус covid-19