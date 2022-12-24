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Цирроз печени: симптомы, признаки у мужчин и женщин, стадии, диагностика, лечение
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Цирроз печени: признаки, диагностика и лечение заболевания
Цирроз печени: симптомы, признаки у мужчин и женщин, стадии, диагностика, лечение
Цирроз печени: признаки, диагностика и лечение заболевания
Цирроз печени – хроническое дегенеративное заболевание, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Оно имеет слабовыраженные симптомы в начале развития,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:34
2022-12-24T08:34
россия
здоровье
цирроз печени
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Цирроз печени – хроническое дегенеративное заболевание, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Оно имеет слабовыраженные симптомы в начале развития, что делает его обнаружение на ранних этапах достаточно сложным. Какие признаки у заболевания, сколько стадий оно имеет, какое лечение могут назначить и какой прогноз – в материале РИА Новости.Цирроз печениЭто многофакторное прогрессирующее заболевание печени, которое характеризуется уменьшением количества функционирующих клеток печени – гепатоцитов, а также разрастанием соединительной ткани (фиброзом) и изменениями в нормальной структуре печени. В результате этого развивается печеночная недостаточность и портальная гипертензия. Иными словами, вследствие воздействия различных факторов печеночные клетки гибнут, нормальная ткань замещается фиброзной, а структура печени изменяется, что нарушает ее функции.ПричиныНикита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет", отмечает, что этиология цирроза печени довольно обширна в своих причинах, но, несмотря на такое разнообразие, в основе возникновения цирроза лежит повреждение тканей органа и уменьшение массы этой ткани. Эти процессы провоцируют активацию регенераторных механизмов печени, образование так называемых регенераторных узлов, которые окружаются сосудами и фиброзными мостиками. Все это нарушает архитектуру строения печени и приводит к развитию цирроза. Среди более конкретных причин можно выделить:Одной из самых частых причин является хронический алкоголизм. Токсическое воздействие алкоголя на ткань печени в течение длительного времени вызывает серьезные и зачастую необратимые повреждения органа.ПатогенезВ основе цирроза печени лежат повреждения и некроз основной ткани (паренхимы) органа с деструкцией и гибелью клеток печени (гепатоцитов), а также поражение интерстициальной ткани. При любых формах заболевания преобладающими становятся аутоиммунные процессы. Иммунная система организма начинает воспринимать собственные клетки печени за чужеродные и повреждает их, что приводит к разрушению структуры органа в целом.СимптомыК симптомам и признакам цирроза относятся:Вследствие увеличения или уменьшения печени наблюдается ее уплотнение, увеличение селезенки, тупая ноющая боль в районе печени после употребления "тяжелой" жирной пищи или физических нагрузок. Также могут сопутствовать тошнота, рвота, диарея и кожный зуд, появляющийся из-за накопления и задержки выделения в тканях желчных кислот.Визуально цирроз печени сопровождается сосудистыми телеангиэктазиями ("звездочками") на поверхности кожи верхней половины туловища, покраснением ладоней, изменением цвета языка (он может быть синюшным, малиновым или красным).Симптомы появляются и усиливаются по мере развития заболевания, поэтому при любых подозрительных изменениях в организме необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить цирроз печени.КлассификацияЦирроз печени имеет две основные классификации.Морфологическая (по характеру изменений в органе):Этиологическая (по происхождению):Стадии заболеванияРазвитие цирроза печени проходит три стадии:Стадия А – компенсированная или латентная. На этой стадии фиброз умеренный и заболевание протекает чаще всего бессимптомно, поэтому заподозрить его очень сложно и выявляется оно, как правило, случайно (например, при диспансеризации или плановом медицинском осмотре).Стадия В – субкомпенсированная. Фиброз выраженный и сопровождается нарушениями функции органа. Именно на этой стадии появляются первые ощутимые симптомы цирроза: привкус горечи и сухость во рту, утомляемость и раздражительность, потеря веса, вздутие кишечника и нарушения стула, боль в правом подреберье. Позже добавляются тошнота и рвота, проявляется желтушность кожи и слизистых, повышенная температура тела. Селезенка и печень увеличиваются, а на животе видны расширенные вены и сосудистые "звездочки".Стадия С – декомпенсированная. Печень уменьшается в размерах, увеличивается количество свободной жидкости в брюшной полости, появляется желтуха и отек конечностей, открываются кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, кишечника и желудка.Последствия и осложненияПо словам Никиты Канушина, осложнения цирроза напрямую связаны с процессами, которые происходят в печени при развитии этого заболевания. Как уже отмечалось, регенераторные узлы окружаются сосудами. Эти сосуды связываются с воротной веной и печеночной артерией - главными артериями печени. В таком типе "дренажа" довольно высокое давление, что приводит к развитию портальной гипертензии, которая вызывает нарушения многих других процессов в организме:Еще одним осложнением цирроза печени является печеночная энцефалопатия. Это обратимое повреждение головного мозга токсическими продуктами, которые не были обезврежены печенью из-за ее заболевания. Для этого состояния характерны нервно-мышечные расстройства, нарушения интеллекта, поведения и сознания. Крайней степенью печеночной энцефалопатии является кома.ДиагностикаПервым шагом в диагностике цирроза печени является осмотр пациента и сбор анамнеза. Врач выясняет, есть ли факторы, предрасполагающие к развитию заболевания, среди которых прием алкоголя, неправильное питание, наследственность и т.д. Также доктор проводит пальпацию и наружный осмотр пациента. Таким образом можно обнаружить увеличение и уплотнение печени, желтушность кожи и слизистых.Чтобы подтвердить диагноз и/или определить сопутствующие осложнения, проводят лабораторные и инструментальные методы диагностики, среди которых:Также могут назначить проведение дополнительных диагностических обследований:ЛечениеЛечение цирроза печени назначается индивидуально. Так как заболевание может привести к осложнениям, нельзя заниматься самолечением без консультации врача и предварительной диагностики.Медикаментозная терапияНикита Канушин уточняет, что медикаментозное лечение исключительно паллиативное и направлено на поддержание функций организма и временное устранение симптомов цирроза. Еще одной целью терапии может стать устранение заболевания, спровоцировавшего цирроз.Хирургическое лечениеНаиболее эффективным способом, по словам Никиты Канушина, считается хирургическое лечение. Основными его методами являются:Прогноз и профилактикаПрогноз зависит от тяжести заболевания, его причин и на какой стадии оно было выявлено. Тем не менее, при циррозе печени внутренние изменения в органе необратимы, поэтому он считается неизлечимым."Лучшей профилактикой цирроза является здоровый образ жизни и регулярное прохождение диспансеризации. Поражение печени зачастую начинается бессимптомно, а диспансеризация позволяет вовремя обнаружить проблему и своевременно приступить к ее решению. Кроме того, здоровый образ жизни благоприятно сказывается и на других органах и системах. В программу минимум можно включить отказ от алкоголя и курения, отказ от злоупотребления лекарственными средствами", – дополнил эксперт.Советы экспертаНикита Канушин отмечает, если с диспансеризацией не сложилось, начинать диагностику стоит как минимум в случае, если наблюдается пожелтение склер (проще говоря, желтеют "белки" глаз) или кожных покровов. Такой симптом не только должен насторожить, но и мгновенно мотивировать записаться к врачу на прием.Согласно 59 статье расписания болезней призывники с циррозом печени освидетельствуются на категорию годности "Д", которая препятствует службе в армии как в мирное, так и в военное время.
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россия, здоровье, цирроз печени
Россия, Здоровье, Цирроз печени
08:34 24.12.2022
 

Цирроз печени: признаки, диагностика и лечение заболевания

© Depositphotos.com / serezniyМужчина на приеме у врача-гастроэнтеролога
Мужчина на приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Depositphotos.com / serezniy
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Цирроз печени – хроническое дегенеративное заболевание, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Оно имеет слабовыраженные симптомы в начале развития, что делает его обнаружение на ранних этапах достаточно сложным. Какие признаки у заболевания, сколько стадий оно имеет, какое лечение могут назначить и какой прогноз – в материале РИА Новости.

Цирроз печени

Это многофакторное прогрессирующее заболевание печени, которое характеризуется уменьшением количества функционирующих клеток печени – гепатоцитов, а также разрастанием соединительной ткани (фиброзом) и изменениями в нормальной структуре печени. В результате этого развивается печеночная недостаточность и портальная гипертензия. Иными словами, вследствие воздействия различных факторов печеночные клетки гибнут, нормальная ткань замещается фиброзной, а структура печени изменяется, что нарушает ее функции.
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача

Причины

Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет", отмечает, что этиология цирроза печени довольно обширна в своих причинах, но, несмотря на такое разнообразие, в основе возникновения цирроза лежит повреждение тканей органа и уменьшение массы этой ткани. Эти процессы провоцируют активацию регенераторных механизмов печени, образование так называемых регенераторных узлов, которые окружаются сосудами и фиброзными мостиками. Все это нарушает архитектуру строения печени и приводит к развитию цирроза. Среди более конкретных причин можно выделить:
  • злоупотребление алкоголем;
  • вирусные поражения печени (например, вирусные гепатиты В и С);
  • заболевания желчных протоков и желчного пузыря;
  • лекарственные поражения печени;
  • неизвестные причины (тогда цирроз называется криптогенным).
Одной из самых частых причин является хронический алкоголизм. Токсическое воздействие алкоголя на ткань печени в течение длительного времени вызывает серьезные и зачастую необратимые повреждения органа.
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Патогенез

В основе цирроза печени лежат повреждения и некроз основной ткани (паренхимы) органа с деструкцией и гибелью клеток печени (гепатоцитов), а также поражение интерстициальной ткани. При любых формах заболевания преобладающими становятся аутоиммунные процессы. Иммунная система организма начинает воспринимать собственные клетки печени за чужеродные и повреждает их, что приводит к разрушению структуры органа в целом.
© Depositphotos.com / serezniyМужчина на приеме у врача-гастроэнтеролога
Мужчина на приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Depositphotos.com / serezniy
Мужчина на приеме у врача-гастроэнтеролога

Симптомы

К симптомам и признакам цирроза относятся:
  • повышенная утомляемость;
  • резкое похудение;
  • снижение аппетита;
  • нарушения поведения и сознания (например, нарушения режима сна, сонливость, снижение концентрации и т.д.);
  • вздутие живота и некомфортное ощущение быстрого насыщения во время еды;
  • боли в животе;
  • склеры и кожа приобретают желтоватый оттенок – желтуха;
  • осветление или обесцвечивание кала и потемнение мочи;
  • отечность голеней и визуальное увеличение живота (из-за большого количества свободной жидкости в брюшной полости);
  • кровоточивость десен;
  • геморроидальные, носовые и желудочно-кишечные кровотечения;
  • подкожные кровоизлияния;
  • частые бактериальные инфекции;
  • снижение полового влечения;
  • гинекомастия – увеличение молочных желез (у мужчин).
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Вследствие увеличения или уменьшения печени наблюдается ее уплотнение, увеличение селезенки, тупая ноющая боль в районе печени после употребления "тяжелой" жирной пищи или физических нагрузок. Также могут сопутствовать тошнота, рвота, диарея и кожный зуд, появляющийся из-за накопления и задержки выделения в тканях желчных кислот.
Визуально цирроз печени сопровождается сосудистыми телеангиэктазиями ("звездочками") на поверхности кожи верхней половины туловища, покраснением ладоней, изменением цвета языка (он может быть синюшным, малиновым или красным).
Симптомы появляются и усиливаются по мере развития заболевания, поэтому при любых подозрительных изменениях в организме необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить цирроз печени.
CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosisМикрофотография печени, пораженной циррозом, - болезни, часто возникающей при злоупотреблении алкоголем
Микрофотография печени, пораженной циррозом, - болезни, часто возникающей при злоупотреблении алкоголем - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosis
Микрофотография печени, пораженной циррозом, - болезни, часто возникающей при злоупотреблении алкоголем

Классификация

Цирроз печени имеет две основные классификации.
Морфологическая (по характеру изменений в органе):
  • мелкоузловой;
  • крупноузловой;
  • неполная септальная форма;
  • смешанная форма.
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Этиологическая (по происхождению):
  • вирусный;
  • алкогольный;
  • лекарственный;
  • вторичный билиарный;
  • врожденный;
  • застойный;
  • болезнь и синдром Бадда-Киари;
  • обменно-алиментарный;
  • неясной этиологии.
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Стадии заболевания

Развитие цирроза печени проходит три стадии:
Стадия А – компенсированная или латентная. На этой стадии фиброз умеренный и заболевание протекает чаще всего бессимптомно, поэтому заподозрить его очень сложно и выявляется оно, как правило, случайно (например, при диспансеризации или плановом медицинском осмотре).
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Стадия В – субкомпенсированная. Фиброз выраженный и сопровождается нарушениями функции органа. Именно на этой стадии появляются первые ощутимые симптомы цирроза: привкус горечи и сухость во рту, утомляемость и раздражительность, потеря веса, вздутие кишечника и нарушения стула, боль в правом подреберье. Позже добавляются тошнота и рвота, проявляется желтушность кожи и слизистых, повышенная температура тела. Селезенка и печень увеличиваются, а на животе видны расширенные вены и сосудистые "звездочки".
Стадия С – декомпенсированная. Печень уменьшается в размерах, увеличивается количество свободной жидкости в брюшной полости, появляется желтуха и отек конечностей, открываются кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, кишечника и желудка.
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Последствия и осложнения

По словам Никиты Канушина, осложнения цирроза напрямую связаны с процессами, которые происходят в печени при развитии этого заболевания. Как уже отмечалось, регенераторные узлы окружаются сосудами. Эти сосуды связываются с воротной веной и печеночной артерией - главными артериями печени. В таком типе "дренажа" довольно высокое давление, что приводит к развитию портальной гипертензии, которая вызывает нарушения многих других процессов в организме:
  • желудочно-кишечное кровотечение возникает из-за повышения давления в венах пищевода, которые подвергаются варикозному расширению;
  • асцит (наличие свободной жидкости в брюшной полости) возникает из-за того же повышенного давления, которое "выталкивает" жидкость из сосудов в окружающие ткани;
  • тромбоцитопения возникает из-за снижения выработки необходимых компонентов для тромбоцитов, что повышает риск кровотечений;
  • почечно-печеночная недостаточность также возникает из-за вышеописанных нарушений, в тех же условиях может развиваться легочная гипертензия.
© Depositphotos.com / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Depositphotos.com / imagepointfr
На приеме у врача-гастроэнтеролога
Еще одним осложнением цирроза печени является печеночная энцефалопатия. Это обратимое повреждение головного мозга токсическими продуктами, которые не были обезврежены печенью из-за ее заболевания. Для этого состояния характерны нервно-мышечные расстройства, нарушения интеллекта, поведения и сознания. Крайней степенью печеночной энцефалопатии является кома.

Диагностика

Первым шагом в диагностике цирроза печени является осмотр пациента и сбор анамнеза. Врач выясняет, есть ли факторы, предрасполагающие к развитию заболевания, среди которых прием алкоголя, неправильное питание, наследственность и т.д. Также доктор проводит пальпацию и наружный осмотр пациента. Таким образом можно обнаружить увеличение и уплотнение печени, желтушность кожи и слизистых.
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Чтобы подтвердить диагноз и/или определить сопутствующие осложнения, проводят лабораторные и инструментальные методы диагностики, среди которых:
  • общий анализ крови;
  • биохимический анализ крови;
  • анализ крови на свертываемость (коагулограмма);
  • общий анализ мочи;
  • ЭКГ;
  • УЗИ брюшной полости;
  • гастроскопия;
  • ректороманоскопия для осмотра сосудов прямой кишки на предмет расширения вен;
  • тесты на определение когнитивных нарушений.
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Также могут назначить проведение дополнительных диагностических обследований:
  • анализ кала на скрытую кровь;
  • определение среднего содержания гемоглобина в эритроците и среднего объема эритроцитов (с целью выявления алкогольного поражения печени);
  • определение гамма-глобулина;
  • исследование уровня общего эстрадиола (у женщин) и андрогенов (у мужчин);
  • КТ/МРТ органов брюшной полости с контрастированием;
  • УЗИ органов малого таза (при подозрении на поражение почек);
  • эхокардиография;
  • непрямая эластография печени.
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Лечение

Лечение цирроза печени назначается индивидуально. Так как заболевание может привести к осложнениям, нельзя заниматься самолечением без консультации врача и предварительной диагностики.
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Медикаментозная терапия

Никита Канушин уточняет, что медикаментозное лечение исключительно паллиативное и направлено на поддержание функций организма и временное устранение симптомов цирроза. Еще одной целью терапии может стать устранение заболевания, спровоцировавшего цирроз.
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Хирургическое лечение

Наиболее эффективным способом, по словам Никиты Канушина, считается хирургическое лечение. Основными его методами являются:
  • Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) - этот метод выбирается, когда присутствуют осложнения портальной гипертензии, устойчивые к стандартному лечению, однако данный тип лечения имеет в том числе несколько противопоказаний, таких как легочная гипертензия, сердечная недостаточность или печеночная энцефалопатия.
  • Трансплантация печени показана в случае, если наблюдается терминальная стадия заболевания. Сложность этого метода лечения в том, что в РФ отсутствует настроенная система хранения органов для трансплантации, что увеличивает время ожидания донорского органа.
© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Fotolia / Alliance
Врач изучает рентгеновский снимок пациента

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от тяжести заболевания, его причин и на какой стадии оно было выявлено. Тем не менее, при циррозе печени внутренние изменения в органе необратимы, поэтому он считается неизлечимым.
"Лучшей профилактикой цирроза является здоровый образ жизни и регулярное прохождение диспансеризации. Поражение печени зачастую начинается бессимптомно, а диспансеризация позволяет вовремя обнаружить проблему и своевременно приступить к ее решению. Кроме того, здоровый образ жизни благоприятно сказывается и на других органах и системах. В программу минимум можно включить отказ от алкоголя и курения, отказ от злоупотребления лекарственными средствами", – дополнил эксперт.
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Советы эксперта

Никита Канушин отмечает, если с диспансеризацией не сложилось, начинать диагностику стоит как минимум в случае, если наблюдается пожелтение склер (проще говоря, желтеют "белки" глаз) или кожных покровов. Такой симптом не только должен насторожить, но и мгновенно мотивировать записаться к врачу на прием.
Согласно 59 статье расписания болезней призывники с циррозом печени освидетельствуются на категорию годности "Д", которая препятствует службе в армии как в мирное, так и в военное время.
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РоссияЗдоровьеЦирроз печени
 
 
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