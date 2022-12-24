https://ria.ru/20221224/tsirroz-1841021089.html

Цирроз печени: признаки, диагностика и лечение заболевания

Цирроз печени: симптомы, признаки у мужчин и женщин, стадии, диагностика, лечение

Цирроз печени: признаки, диагностика и лечение заболевания

Цирроз печени – хроническое дегенеративное заболевание, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Оно имеет слабовыраженные симптомы в начале развития,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:34

2022-12-24T08:34

2022-12-24T08:34

россия

здоровье

цирроз печени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769544279_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_075f361078b5fe39d101feb9f3642fb2.jpg

Цирроз печени – хроническое дегенеративное заболевание, которому подвержены как мужчины, так и женщины. Оно имеет слабовыраженные симптомы в начале развития, что делает его обнаружение на ранних этапах достаточно сложным. Какие признаки у заболевания, сколько стадий оно имеет, какое лечение могут назначить и какой прогноз – в материале РИА Новости.Цирроз печениЭто многофакторное прогрессирующее заболевание печени, которое характеризуется уменьшением количества функционирующих клеток печени – гепатоцитов, а также разрастанием соединительной ткани (фиброзом) и изменениями в нормальной структуре печени. В результате этого развивается печеночная недостаточность и портальная гипертензия. Иными словами, вследствие воздействия различных факторов печеночные клетки гибнут, нормальная ткань замещается фиброзной, а структура печени изменяется, что нарушает ее функции.ПричиныНикита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании "ПризываНет", отмечает, что этиология цирроза печени довольно обширна в своих причинах, но, несмотря на такое разнообразие, в основе возникновения цирроза лежит повреждение тканей органа и уменьшение массы этой ткани. Эти процессы провоцируют активацию регенераторных механизмов печени, образование так называемых регенераторных узлов, которые окружаются сосудами и фиброзными мостиками. Все это нарушает архитектуру строения печени и приводит к развитию цирроза. Среди более конкретных причин можно выделить:Одной из самых частых причин является хронический алкоголизм. Токсическое воздействие алкоголя на ткань печени в течение длительного времени вызывает серьезные и зачастую необратимые повреждения органа.ПатогенезВ основе цирроза печени лежат повреждения и некроз основной ткани (паренхимы) органа с деструкцией и гибелью клеток печени (гепатоцитов), а также поражение интерстициальной ткани. При любых формах заболевания преобладающими становятся аутоиммунные процессы. Иммунная система организма начинает воспринимать собственные клетки печени за чужеродные и повреждает их, что приводит к разрушению структуры органа в целом.СимптомыК симптомам и признакам цирроза относятся:Вследствие увеличения или уменьшения печени наблюдается ее уплотнение, увеличение селезенки, тупая ноющая боль в районе печени после употребления "тяжелой" жирной пищи или физических нагрузок. Также могут сопутствовать тошнота, рвота, диарея и кожный зуд, появляющийся из-за накопления и задержки выделения в тканях желчных кислот.Визуально цирроз печени сопровождается сосудистыми телеангиэктазиями ("звездочками") на поверхности кожи верхней половины туловища, покраснением ладоней, изменением цвета языка (он может быть синюшным, малиновым или красным).Симптомы появляются и усиливаются по мере развития заболевания, поэтому при любых подозрительных изменениях в организме необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить цирроз печени.КлассификацияЦирроз печени имеет две основные классификации.Морфологическая (по характеру изменений в органе):Этиологическая (по происхождению):Стадии заболеванияРазвитие цирроза печени проходит три стадии:Стадия А – компенсированная или латентная. На этой стадии фиброз умеренный и заболевание протекает чаще всего бессимптомно, поэтому заподозрить его очень сложно и выявляется оно, как правило, случайно (например, при диспансеризации или плановом медицинском осмотре).Стадия В – субкомпенсированная. Фиброз выраженный и сопровождается нарушениями функции органа. Именно на этой стадии появляются первые ощутимые симптомы цирроза: привкус горечи и сухость во рту, утомляемость и раздражительность, потеря веса, вздутие кишечника и нарушения стула, боль в правом подреберье. Позже добавляются тошнота и рвота, проявляется желтушность кожи и слизистых, повышенная температура тела. Селезенка и печень увеличиваются, а на животе видны расширенные вены и сосудистые "звездочки".Стадия С – декомпенсированная. Печень уменьшается в размерах, увеличивается количество свободной жидкости в брюшной полости, появляется желтуха и отек конечностей, открываются кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, кишечника и желудка.Последствия и осложненияПо словам Никиты Канушина, осложнения цирроза напрямую связаны с процессами, которые происходят в печени при развитии этого заболевания. Как уже отмечалось, регенераторные узлы окружаются сосудами. Эти сосуды связываются с воротной веной и печеночной артерией - главными артериями печени. В таком типе "дренажа" довольно высокое давление, что приводит к развитию портальной гипертензии, которая вызывает нарушения многих других процессов в организме:Еще одним осложнением цирроза печени является печеночная энцефалопатия. Это обратимое повреждение головного мозга токсическими продуктами, которые не были обезврежены печенью из-за ее заболевания. Для этого состояния характерны нервно-мышечные расстройства, нарушения интеллекта, поведения и сознания. Крайней степенью печеночной энцефалопатии является кома.ДиагностикаПервым шагом в диагностике цирроза печени является осмотр пациента и сбор анамнеза. Врач выясняет, есть ли факторы, предрасполагающие к развитию заболевания, среди которых прием алкоголя, неправильное питание, наследственность и т.д. Также доктор проводит пальпацию и наружный осмотр пациента. Таким образом можно обнаружить увеличение и уплотнение печени, желтушность кожи и слизистых.Чтобы подтвердить диагноз и/или определить сопутствующие осложнения, проводят лабораторные и инструментальные методы диагностики, среди которых:Также могут назначить проведение дополнительных диагностических обследований:ЛечениеЛечение цирроза печени назначается индивидуально. Так как заболевание может привести к осложнениям, нельзя заниматься самолечением без консультации врача и предварительной диагностики.Медикаментозная терапияНикита Канушин уточняет, что медикаментозное лечение исключительно паллиативное и направлено на поддержание функций организма и временное устранение симптомов цирроза. Еще одной целью терапии может стать устранение заболевания, спровоцировавшего цирроз.Хирургическое лечениеНаиболее эффективным способом, по словам Никиты Канушина, считается хирургическое лечение. Основными его методами являются:Прогноз и профилактикаПрогноз зависит от тяжести заболевания, его причин и на какой стадии оно было выявлено. Тем не менее, при циррозе печени внутренние изменения в органе необратимы, поэтому он считается неизлечимым."Лучшей профилактикой цирроза является здоровый образ жизни и регулярное прохождение диспансеризации. Поражение печени зачастую начинается бессимптомно, а диспансеризация позволяет вовремя обнаружить проблему и своевременно приступить к ее решению. Кроме того, здоровый образ жизни благоприятно сказывается и на других органах и системах. В программу минимум можно включить отказ от алкоголя и курения, отказ от злоупотребления лекарственными средствами", – дополнил эксперт.Советы экспертаНикита Канушин отмечает, если с диспансеризацией не сложилось, начинать диагностику стоит как минимум в случае, если наблюдается пожелтение склер (проще говоря, желтеют "белки" глаз) или кожных покровов. Такой симптом не только должен насторожить, но и мгновенно мотивировать записаться к врачу на прием.Согласно 59 статье расписания болезней призывники с циррозом печени освидетельствуются на категорию годности "Д", которая препятствует службе в армии как в мирное, так и в военное время.

https://ria.ru/20221101/kreatinin-1828505105.html

https://ria.ru/20221016/organ-1824354949.html

https://rsport.ria.ru/20200707/1574018899.html

https://ria.ru/20220403/tsirroz-1781401941.html

https://ria.ru/20200609/1572651800.html

https://ria.ru/20220119/pechen-1768580069.html

https://ria.ru/20200728/1575021782.html

https://ria.ru/20220115/pechen-1767994848.html

https://ria.ru/20211213/pechen-1763394022.html

https://ria.ru/20210121/pechen-1593976267.html

https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html

https://ria.ru/20210304/tsirroz-1599845448.html

https://ria.ru/20210124/ruki-1594332257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье, цирроз печени