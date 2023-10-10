https://ria.ru/20231010/programma-1901843161.html

Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума

Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума - РИА Новости, 10.10.2023

Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал использование слов, заимствованных из иностранных языков, например, "трансфер" и "кофе-брейк", в программе... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:19

2023-10-10T18:19

2023-10-10T18:19

азербайджан

сергей меликов

иран

казахстан

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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал использование слов, заимствованных из иностранных языков, например, "трансфер" и "кофе-брейк", в программе предстоящего международного Каспийского цифрового форума и поручил заменить их "нормальными" словами. Международный Каспийский цифровой форум пройдет 2-3 ноября в Дагестане. Участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг". "Что вы везде ищете эти иностранные слова? На форуме по цифровизации обязательно слово "переезд" нужно заменить словом "трансфер", да? Трансфер, кофе-брейк... Понятно, кофе не переведешь на русский язык, но сделайте "кофе-пауза" или сделайте "перерыв"… …Гала-ужин от главы Республики Дагестан... Поправьте все, замените нормальными словами: торжественный ужин от имени главы, переезд к месту проведения ужина...", – сказал Меликов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума. "Давайте, могучий великий русский язык вспомните и поставьте все слова по-русски", - добавил он.

https://ria.ru/20230405/shtraf-1863191398.html

https://ria.ru/20231005/yazyk-1900736368.html

азербайджан

иран

казахстан

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азербайджан, сергей меликов, иран, казахстан