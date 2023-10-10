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Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума - РИА Новости, 10.10.2023
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18:19 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/programma-1901843161.html
Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума
Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума - РИА Новости, 10.10.2023
Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума
Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал использование слов, заимствованных из иностранных языков, например, "трансфер" и "кофе-брейк", в программе... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:19
2023-10-10T18:19
азербайджан
сергей меликов
иран
казахстан
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал использование слов, заимствованных из иностранных языков, например, "трансфер" и "кофе-брейк", в программе предстоящего международного Каспийского цифрового форума и поручил заменить их "нормальными" словами. Международный Каспийский цифровой форум пройдет 2-3 ноября в Дагестане. Участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг". "Что вы везде ищете эти иностранные слова? На форуме по цифровизации обязательно слово "переезд" нужно заменить словом "трансфер", да? Трансфер, кофе-брейк... Понятно, кофе не переведешь на русский язык, но сделайте "кофе-пауза" или сделайте "перерыв"… …Гала-ужин от главы Республики Дагестан... Поправьте все, замените нормальными словами: торжественный ужин от имени главы, переезд к месту проведения ужина...", – сказал Меликов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума. "Давайте, могучий великий русский язык вспомните и поставьте все слова по-русски", - добавил он.
https://ria.ru/20230405/shtraf-1863191398.html
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азербайджан, сергей меликов, иран, казахстан
Азербайджан, Сергей Меликов, Иран, Казахстан
Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума

Сергей Меликов раскритиковал слова "трансфер" и "кофе-брейк" в программе форума

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал использование слов, заимствованных из иностранных языков, например, "трансфер" и "кофе-брейк", в программе предстоящего международного Каспийского цифрового форума и поручил заменить их "нормальными" словами.
Международный Каспийский цифровой форум пройдет 2-3 ноября в Дагестане. Участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг".
Милан - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Италии предложили штрафовать за иностранные слова в официальных текстах
5 апреля, 13:47
«
"Что вы везде ищете эти иностранные слова? На форуме по цифровизации обязательно слово "переезд" нужно заменить словом "трансфер", да? Трансфер, кофе-брейк... Понятно, кофе не переведешь на русский язык, но сделайте "кофе-пауза" или сделайте "перерыв"… …Гала-ужин от главы Республики Дагестан... Поправьте все, замените нормальными словами: торжественный ужин от имени главы, переезд к месту проведения ужина...", – сказал Меликов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума.
«
"Давайте, могучий великий русский язык вспомните и поставьте все слова по-русски", - добавил он.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Во Львовской области переселенцам напомнили о запрете русского языка
5 октября, 16:47
 
АзербайджанСергей МеликовИранКазахстан
 
 
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