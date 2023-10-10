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Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 10.10.2023 (обновлено: 23:25 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/prodvizhenie-1901876656.html
Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке
Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023
Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке
О ходе спецоперации, увеличении производства ЗРК "Бук-М3" и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T22:19
2023-10-10T23:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
авдеевка
сергей шойгу
денис пушилин
ян гагин
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, увеличении производства ЗРК "Бук-М3" и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.Производство "Буков" для СВО Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Ульяновске. В частности, глава военного ведомства проинспектировал цеха по производству зенитных ракетных комплексов средней дальности "Бук-М3". Как отметил министр, продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции. В октябре готов к досрочной отправке в Вооруженные силы очередной дивизион "Бук-М3". В сентябре предприятие уже досрочно передало Минобороны дивизион таких систем. Гендиректор Ульяновского механического завода Сергей Чурин отметил, что предприятие готово к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024-2025 годы.Атаки БПЛА УкраиныРоссийские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа в 17:10 мск.Потери ВСУ за суткиРоссийские военные за прошедшие сутки продвинулись в Авдеевке — северном пригороде Донецка, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он уточнил, что при этом потери ВСУ составили до 100 человек убитыми и ранеными. Кроме того, удалось поразить до 20 единиц техники противника и уничтожить как минимум два укрепрайона. По данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли на всех направлениях убитыми и ранеными около 580 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили пять единиц бронетехники и восемь орудий противника. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 118 районах. Возле населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области российские подразделения уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html
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россия, украина, авдеевка, сергей шойгу, денис пушилин, ян гагин, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Авдеевка, Сергей Шойгу, Денис Пушилин, Ян Гагин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке

Гагин: ВС России продвинулись в Авдеевке за прошедшие сутки

© Народная милиция ДНРВоеннослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
© Народная милиция ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, увеличении производства ЗРК "Бук-М3" и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.

Производство "Буков" для СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Ульяновске. В частности, глава военного ведомства проинспектировал цеха по производству зенитных ракетных комплексов средней дальности "Бук-М3". Как отметил министр, продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.
В октябре готов к досрочной отправке в Вооруженные силы очередной дивизион "Бук-М3". В сентябре предприятие уже досрочно передало Минобороны дивизион таких систем.
Гендиректор Ульяновского механического завода Сергей Чурин отметил, что предприятие готово к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024-2025 годы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
КТРВ показала Шойгу запущенные в серию новейшие образцы вооружения
27 сентября, 13:43

Атаки БПЛА Украины

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа в 17:10 мск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
На расстояние выстрела. Зеленскому сообщили о провале ключевой операции ВСУ
Вчера, 18:44

Потери ВСУ за сутки

Российские военные за прошедшие сутки продвинулись в Авдеевке — северном пригороде Донецка, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он уточнил, что при этом потери ВСУ составили до 100 человек убитыми и ранеными. Кроме того, удалось поразить до 20 единиц техники противника и уничтожить как минимум два укрепрайона.
По данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли на всех направлениях убитыми и ранеными около 580 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили пять единиц бронетехники и восемь орудий противника.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 118 районах. Возле населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области российские подразделения уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".
Средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Херсонской областях.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля
Вчера, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАвдеевкаСергей ШойгуДенис ПушилинЯн ГагинКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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