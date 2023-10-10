https://ria.ru/20231010/prodvizhenie-1901876656.html

Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке

Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023

Спецоперация, 10 октября: Гагин заявил о продвижении ВС России в Авдеевке

О ходе спецоперации, увеличении производства ЗРК "Бук-М3" и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:19

2023-10-10T22:19

2023-10-10T23:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

авдеевка

сергей шойгу

денис пушилин

ян гагин

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, увеличении производства ЗРК "Бук-М3" и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.Производство "Буков" для СВО Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Ульяновске. В частности, глава военного ведомства проинспектировал цеха по производству зенитных ракетных комплексов средней дальности "Бук-М3". Как отметил министр, продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции. В октябре готов к досрочной отправке в Вооруженные силы очередной дивизион "Бук-М3". В сентябре предприятие уже досрочно передало Минобороны дивизион таких систем. Гендиректор Ульяновского механического завода Сергей Чурин отметил, что предприятие готово к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024-2025 годы.Атаки БПЛА УкраиныРоссийские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа в 17:10 мск.Потери ВСУ за суткиРоссийские военные за прошедшие сутки продвинулись в Авдеевке — северном пригороде Донецка, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Он уточнил, что при этом потери ВСУ составили до 100 человек убитыми и ранеными. Кроме того, удалось поразить до 20 единиц техники противника и уничтожить как минимум два укрепрайона. По данным Минобороны, за сутки украинские войска потеряли на всех направлениях убитыми и ранеными около 580 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили пять единиц бронетехники и восемь орудий противника. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника в 118 районах. Возле населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области российские подразделения уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Средства противовоздушной обороны сбили 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230927/vooruzhenie-1898941141.html

https://ria.ru/20231010/operatsiya-1901851863.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901837874.html

россия

украина

авдеевка

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россия, украина, авдеевка, сергей шойгу, денис пушилин, ян гагин, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр