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Межгосударственные отношения России и Ирака

Межгосударственные отношения России и Ирака - РИА Новости, 10.10.2023

Межгосударственные отношения России и Ирака

Дипломатические отношения СССР с Ираком установлены 9 сентября 1944 года. Они были прерваны иракским монархическим режимом в 1955 году и восстановлены в 1958... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T01:01

2023-10-10T01:01

2023-10-10T01:01

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россия

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фуад хусейн

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Дипломатические отношения СССР с Ираком установлены 9 сентября 1944 года. Они были прерваны иракским монархическим режимом в 1955 году и восстановлены в 1958 году после его свержения.В августе 1990 года СССР осудил иракскую аннексию Кувейта, присоединился к международным санкциям против Ирака и принял участие в выработке соответствующих резолюций СБ ООН по урегулированию иракско-кувейтского кризиса.В конце 2002 года – начале 2003 года в период резкого обострения ситуации вокруг Ирака Россия прилагала усилия по предотвращению силовой развязки конфликта.Весной 2003 года после свержения режима Саддама Хусейна Россия последовательно выступала за необходимость всеобъемлющего решения иракской проблемы при обеспечении центральной роли ООН, активно высказывалась за сохранение территориальной целостности Ирака и восстановление его суверенитета.В последние годы отмечается активизация российско-иракского политического диалога.21 мая 2015 года президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади, который посетил Москву по приглашению главы российского государства. Состоялась также встреча премьер-министра Ирака с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым. 28 сентября 2015 года Владимир Путин провел краткую беседу с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 25 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, который находится в России с рабочим визитом. 25 мая 2020 года состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи, а 24 ноября 2022 года – телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани.7 октября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Багдад и Эрбиль, где встретился с представителями высшего руководства страны и властей Курдского автономного района (КАР). В Багдаде Сергей Лавров был принят президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Аделем Абдельмахди, председателем Совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси, провел переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Хакимом. В Эрбиле глава российского внешнеполитического ведомства имел беседы с президентом КАР Нечирваном Барзани, премьер-министром Масруром Барзани и председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани.15 февраля 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с премьер-министром Курдского автономного района Ирака Масруром Барзани "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. 25 ноября 2020 года заместитель премьер-министра Ирака по международным вопросам, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 6 февраля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров находился с визитом в Ираке, где был принят президентом страны Абдельлатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Судани и председателем Совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси. Также он провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Фуадом Хусейном, встретился с лидером коалиции "Государство закона", бывшим премьер-министром Нури аль-Малики и главой Народного ополчения Фалехом аль-Файядом. 22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) прошла встреча Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. 22 апреля 2021 года в Багдаде с рабочим визитом побывал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В ходе визита он был принят президентом Ирака Бархамом Салехом, премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, а также провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака, Фуадом Хусейном. 24 августа 2021 года заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ирак Фуад Хусейн посетил Москву. В рамках визита он выступил в Дипломатической академии МИД России с лекцией о "Приоритетах внешней политики Ирака". Состоялась встреча с ректором Дипломатической академии МИД России Александром Яковенко.В рамках пребывания Фуада Хусейна в России состоялись его встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, председателем комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.4 апреля 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с членами Контактной группы ЛАГ по Украине, в состав которой вошел также мининдел Ирака Фуад Хусейн. Торгово-экономические отношения с Республикой Ирак начали осуществляться с 1958 года. Вплоть до 1990-х годов Ирак был крупнейшим торговым и экономическим партнером России на Ближнем Востоке. Товарооборот в 1989 году превышал два миллиарда долларов. В 2001 году Россия вышла на первое место по суммарной стоимости товарооборота с Ираком среди стран-участников гуманитарной операции ООН в Ираке "Нефть в обмен на продовольствие".Положение изменилось после силовой операции США и их союзников весной 2003 года. По оценке российских компаний, объем финансовых потерь российской стороны от прекращения сотрудничества с Ираком составил около восьми миллиардов долларов. Летом 2005 года российские компании возобновили работу в Ираке.В 2021 году российско-иракский товарооборот около 283 миллионов долларов. Объем российского экспорта составил 282,8 миллиона долларов, импорта – 49,1 тысяч долларов. Основу российского экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт в целом представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (фрукты и орехи).За восемь месяцев 2022 года двусторонний товарооборот превысил показатели за весь 2021 год, составив 313,1 миллиона долларов. В сравнении с 2020 годом зафиксировано кратное увеличение в 2,5 раза. Главным направлением взаимодействия в гражданском секторе остается топливно-энергетическая сфера.В Ираке успешно работают ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НК "Роснефть", ПАО "АНК "Башнефть".Ряд операторов, таких как АО "Зарубежнефть", АО "Стройтрансгаз", ПАО "Татнефть", ЗАО "МГНК "Союзнефтегаз" и ООО "Эриэлл Нефтегазсервис" предпринимают шаги по возобновлению своей деятельности либо вхождению на иракский нефтегазовый рынок.Общий объем вложений российских компаний в развитие иракской нефтегазовой отрасли превышает 13 миллиардов долларов.Наряду с этим ведется активная работа по диверсификации российско-иракских экономических связей. В настоящее время она сфокусирована на открытии иракского рынка для отечественных компаний, специализирующихся на строительстве электростанций, геологоразведке, экспорте пшеницы и другой сельхозпродукции.Ведущую роль в этом процессе играет созданная в 1994 году Российско-иракская комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.24-25 апреля 2019 года в Багдаде по итогам работы комиссии страны подписали 16 соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере телекоммуникаций, торговли, энергетики, электроэнергетики, промышленности, информационных технологий, транспорта и банкинга. 26 августа 2021 года в Москве состоялось 9-е заседание МПК. 5 декабря 2012 года был создан российско-иракский деловой совет.20 октября 2022 года в Торгово-промышленной палате России состоялся российско-иракский бизнес-форум. В нем приняли участие более 100 представителей ведущих иракских компаний и российского бизнеса. В настоящее время в Ираке работают около 50 российских компаний.В настоящее время Россия осуществляет крупный проект по реконструкции и модернизации завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации этого проекта. Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике. В рамках подписанного в 1975 году соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях Россия и Ирак в предыдущие годы возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере. Военно-техническое сотрудничество двух стран активно развивалось в 1958-1990 годах. Ирак являлся одним из главных импортеров советской военной техники на Ближнем Востоке (поставлялись танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, противотанковые ракетные и зенитно-ракетные комплексы, боевые и транспортные самолеты, вертолеты и корабли).На территории СССР проводилось обучение иракских специалистов, ремонт спецтехники. На территории Ирака создавались объекты военного назначения (в частности, заводы по производству артиллерийского, стрелкового вооружения и боеприпасов к ним).В августе 1990 года Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки в Ирак военной техники и вооружений.8 июня 2004 года эмбарго было снято, а 26 августа 2004 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий России снова заключать контракты с Багдадом на поставку продукции российского ВПК.Российско-иракское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами.В ходе визита в Москву иракского премьер-министра Нури аль-Малики в октябре 2012 года было предварительно подписано пакетное соглашение по линии военно-технического сотрудничества, которое вступило в силу в мае 2013 года. Соглашением предусматривались поставки зенитных ракетных комплексов, вертолетов марки Ми и другого вооружения.В 2014 году для оснащения иракских ВВС были поставлены штурмовики Су-25 (из состава Вооруженных сил Российской Федерации); иракские летчики прошли в России обучение. Осуществляется сотрудничество в борьбе с терроризмом. Особая роль здесь отводится Багдадскому информационному центру с участием России, Ирака, Сирии и Ирана. В апреле 2019 года Ирак был привлечен в качестве наблюдателя на переговоры астанинского формата по Сирии. Россия и Ирак убеждены в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. Москва и Багдад выступают за уважение территориальной целостности и суверенитета Сирии, снятие незаконных односторонних западных санкций, прекращение иностранной оккупации ее территории. Осуществляется сотрудничество в сфере образования. С началом учебного года 2023/2024 Россия увеличила квоту с 200 до 260 стипендий, которые предоставляются иракским гражданам. Всего в РФ в настоящее время обучается более 4200 студентов из Ирака. Реализуется практика ежегодного приема сотрудников иракского внешнеполитического ведомства на краткосрочные спецкурсы на базе Дипломатической академии МИД России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирак, россия, москва, сергей лавров, фуад хусейн, владимир путин