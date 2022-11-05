https://ria.ru/20221105/irak-1829327249.html

Товарооборот России и Ирака вырос за 2022 год

Товарооборот России и Ирака вырос за 2022 год - РИА Новости, 05.11.2022

Товарооборот России и Ирака вырос за 2022 год

Товарооборот между РФ и Ираком за 8 месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов, таким образом превысив показатели за весь 2021 года, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:18

2022-11-05T10:18

2022-11-05T11:24

экономика

россия

ирак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/46/1559534628_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_80ac352ffeba5076202f77db007f5a4f.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Товарооборот между РФ и Ираком за 8 месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов, таким образом превысив показатели за весь 2021 года, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Хотел бы сообщить, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком уже превысил показатели за весь прошлый год. В стоимостном выражении это 313,1 миллиона долларов США, тогда как в 2021 году наша взаимная торговля достигла 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать с позапрошлым годом, то здесь вообще фиксируем кратное увеличение в 2,5 раза", - сказал дипломат.По его словам, стороны не останавливаются на достигнутом, торговые секции посольств России и Ирака в тесном взаимодействии с российско-иракским деловым советом на постоянной основе ведут работу по поиску новых возможностей роста двусторонней торговли и диверсификации её товарной номенклатуры.Энергетика, подчеркнул Лобов, является приоритетной сферой экономического партнёрства между Россией и Ираком - суммарный объём российских затрат и инвестиций в эту отрасль превышает 14 миллиардов долларов. При этом, отметил дипломат, стороны обсуждают целый ряд перспективных направлений, представляющих взаимный интерес, в том числе и в неэнергетических секторах экономики.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221024/irak-1826314460.html

россия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ирак