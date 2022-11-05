https://ria.ru/20221105/lobov-1829104471.html

Илья Лобов: Россия планирует укрепить энергосотрудничество с Ираком

Илья Лобов: Россия планирует укрепить энергосотрудничество с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022

Илья Лобов: Россия планирует укрепить энергосотрудничество с Ираком

Ирак недавно преодолел длившийся несколько месяцев политический кризис, сформировав в конце октября новое правительство, однако обстановка в стране все равно... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:00

2022-11-05T11:00

2022-11-05T11:00

интервью

ирак

россия

багдад (город)

юрий борисов (роскосмос)

сергей лавров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

фуад хусейн

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Ирак недавно преодолел длившийся несколько месяцев политический кризис, сформировав в конце октября новое правительство, однако обстановка в стране все равно остается сложной. Экономический советник посольства России в Багдаде Илья Лобов в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Антону Быстрову рассказал, как Москва планирует развивать отношения с новыми иракскими властями и в каких сферах, почему вырос товарооборот, а также о том, какие перспективы открываются в ядерном сотрудничестве с Багдадом.– В конце сентября в Ираке с деловой миссией должны были побывать представители российского бизнеса. Не могли бы вы рассказать о целях этой поездки и ее результатах?– Взаимные визиты российских и иракских бизнесменов давно стали важной частью двусторонних торгово-экономических отношений. Бизнесмены изучают возможности закупок производимых товаров, в первую очередь, продуктов питания и сельхозпродукции. Вместе с тем из-за обострения внутриполитической ситуации в Ираке было принято решение перенести упомянутую деловую миссию наших компаний на неопределенный срок.Но стоит отметить, что диалог наших предпринимателей успешно продолжился на другой площадке – представительная бизнес-делегация из Ирака (более 50 человек) приняла участие в работе международного Форума "Сделано в России" в Москве 20-22 октября. В рамках визита они установили полезные контакты с российскими партнерами, а также познакомились с передовыми достижениями российских компаний.– Помимо мероприятий экономического направления, прорабатываются ли сейчас другие мероприятия высокого уровня, к примеру, визит главы МИД Ирака Фуада Хусейна в Москву или же Сергея Лаврова в Багдад? Когда поездки могут состояться?– На уровне мининдел России и Ирака традиционно поддерживаются регулярные доверительные контакты. На полях различных международных площадок наши министры проводят встречи для "сверки часов" по актуальным вопросам мировой и региональной повестки. С учетом завершения процесса формирования нового правительства мы планируем вернуться к теме организации взаимных визитов глав МИД России и Ирака в ближайшее время.– В Ираке работают российские компании – такие, как "Лукойл", "Газпромнефть", "Роснефть". Сказывается ли на их работе политическая нестабильность в ближневосточной стране? Планируют ли они сокращение своего присутствия в Ираке? А расширение?– Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнерами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу. Констатируем, что антироссийские санкции стали дополнительным негативным фактором на пути укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере. Например, усложнились финансовые расчеты в международных банках, особенно в долларах США. Вместе с тем, наши иракские партнеры понимают выгоду и огромные перспективы от совместной работы с нашими операторами. На постоянной основе ведется тесный диалог по выработке взаимоприемлемых решений для решения всех возникающих проблем.В нынешних условиях в фокусе особого внимания российских нефтяников остаются социальные обязательства в виде сохранения рабочих мест для местного населения, а также другие программы, ориентированные на социально-экономическую поддержку. Имею в виду строительство объектов инфраструктуры, поставку продуктов питания и лекарств, реализацию программ основной и дополнительной профподготовки.В части дальнейшего развития нефтегазового партнерства рассчитываем, что в ближайшей перспективе удастся выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта "Блок 10", реализацию которого осуществляет "Лукойл". Геологоразведочные изыскания на месторождении завершены, результаты представлены миннефти Ирака. Ожидаем от местных партнеров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации.В схожем ключе ситуация обстоит и у "Башнефти", которая ведет разработку нефтепромысла "Блок 12". Разведка углеводородных ископаемых скоро будет завершена, наши нефтяники также приступили к подготовке декларации для перехода на этап промышленной нефтедобычи.– Ранее аппарат вице-премьера Юрия Борисова, являющегося сопредседателем российско-иракской межправкомиссии, сообщал, что товарооборот России и Ирака в 2020 году упал в два раза, но в 2021 году пошел его рост. Удастся ли в 2022 году выйти на допандемийные показатели товарооборота? Вырос ли он по сравнению с прошлым годом?– Хотел бы сообщить, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком уже превысил показатели за весь прошлый год. В стоимостном выражении это 313,1 миллиона долларов США, тогда как в 2021 году наша взаимная торговля достигла 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать с позапрошлым годом, то здесь вообще фиксируем кратное увеличение в 2,5 раза. На положительную динамику повлияло значительное увеличение объемов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Торговые секции посольств России и Ирака в тесном взаимодействии с российско-иракским деловым советом на постоянной основе ведут работу по поиску новых возможностей роста двусторонней торговли и диверсификации ее товарной номенклатуры.– Вы говорили, что российские компании проявляют интерес к работе в Ираке. Какие именно, и не отталкивает ли их неустойчивая ситуация? Есть ли среди них экономические операторы, не связанные с топливно-энергетическим комплексом?– Исторически сложилось, что энергетика является приоритетной сферой экономического партнерства между Россией и Ираком. Суммарный объем российских затрат и инвестиций в эту отрасль превышает 14 миллиардов долларов. Вместе с тем, в рамках российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству эксперты различных ведомств, организаций и компаний обсуждают целый ряд перспективных направлений, представляющих взаимный интерес, в том числе и в неэнергетических секторах экономики.В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта. Наши партнеры рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади, будет создано более одной тысячи новых рабочих мест для местного населения. Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе 20 узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки.– Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил в интервью РИА Новости, что Москва готова оказать Багдаду содействие в неэнергетическом применении ядерной энергии. Есть ли подвижки в этом вопросе на настоящий момент? И если отдельно говорить об энергетике, получала ли Москва от Багдада запрос на строительство АЭС в Ираке?– Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике. В рамках подписанного в 1975 году соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях Россия и Ирак в предыдущие годы возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере. "Росатом" и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности, а также неэнергетического применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и опреснении воды. Ведется подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании, о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Стороны также обсуждают взаимодействие в области образования в форме приема иракских студентов на обучение в российских профильных вузах.– Когда планируется проведение российско-иракской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству?– Рассчитываем, что после окончательного завершения процесса формирования правительства получим от иракской стороны предложения по предполагаемым датам проведения очередного, десятого заседания российско-иракской межправкомиссии.

https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html

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https://ria.ru/20221103/irak-1828929940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ирак, россия, багдад (город), юрий борисов (роскосмос), сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", фуад хусейн