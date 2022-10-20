https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825415598.html

Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности

Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности - РИА Новости, 20.10.2022

Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности

Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:15

2022-10-20T16:15

2022-10-20T16:15

торгово-промышленная палата рф

багдад (город)

россия

ирак

абдулрахман хамид мохаммед аль-хуссайни

экономика

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в промышленности, торговле и здравоохранении, заявил посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни."Важно отметить наше сотрудничество в нефтяной области как важную основу сотрудничества между двумя странами. В настоящее время очень много российских компаний работают на территории Ирака - очень просто, легко и в безопасности... Всt равно мы стремимся развивать отношения в остальных отраслях - промышленности, торговли и здравоохранения", - сказал он в ходе российско-иракского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате РФ.Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, около 50 российских компаний работают в Ираке на данный момент.

https://ria.ru/20221013/prezident-1823818390.html

багдад (город)

россия

ирак

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торгово-промышленная палата рф, багдад (город), россия, ирак, абдулрахман хамид мохаммед аль-хуссайни, экономика