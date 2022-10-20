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Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности - РИА Новости, 20.10.2022
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Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности
Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности - РИА Новости, 20.10.2022
Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности
Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:15
2022-10-20T16:15
торгово-промышленная палата рф
багдад (город)
россия
ирак
абдулрахман хамид мохаммед аль-хуссайни
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в промышленности, торговле и здравоохранении, заявил посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни."Важно отметить наше сотрудничество в нефтяной области как важную основу сотрудничества между двумя странами. В настоящее время очень много российских компаний работают на территории Ирака - очень просто, легко и в безопасности... Всt равно мы стремимся развивать отношения в остальных отраслях - промышленности, торговли и здравоохранения", - сказал он в ходе российско-иракского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате РФ.Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, около 50 российских компаний работают в Ираке на данный момент.
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торгово-промышленная палата рф, багдад (город), россия, ирак, абдулрахман хамид мохаммед аль-хуссайни, экономика
Торгово-промышленная палата РФ, Багдад (город), Россия, Ирак, Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни, Экономика
16:15 20.10.2022
 
Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности

Посол Ирака в России Аль-Хуссайни: Багдад намерен развивать новые области сотрудничества

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Между РФ и Ираком широко развито сотрудничество в нефтяной отрасли, однако Багдад намерен развивать и другие области сотрудничества с Москвой, в частности в промышленности, торговле и здравоохранении, заявил посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни.
"Важно отметить наше сотрудничество в нефтяной области как важную основу сотрудничества между двумя странами. В настоящее время очень много российских компаний работают на территории Ирака - очень просто, легко и в безопасности... Всt равно мы стремимся развивать отношения в остальных отраслях - промышленности, торговли и здравоохранения", - сказал он в ходе российско-иракского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате РФ.
Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, около 50 российских компаний работают в Ираке на данный момент.
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Торгово-промышленная палата РФБагдад (город)РоссияИракАбдулрахман Хамид Мохаммед Аль-ХуссайниЭкономика
 
 
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