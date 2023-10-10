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Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению - РИА Новости, 11.10.2023
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18:59 10.10.2023 (обновлено: 00:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/mirotvortsy-1901856501.html
Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению
Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению - РИА Новости, 11.10.2023
Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению
Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T18:59
2023-10-11T00:00
в мире
россия
азербайджан
нагорный карабах
мария захарова
никол пашинян
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 10 окт — РИА Новости. Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению республики."Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы переехать в Армению и остаться в республике. Как заявила ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе адаптируют к новым условиям на фоне массового исхода населения из этой местности. Она напомнила, что после признания региона Ереваном частью Азербайджана изменились и здешние условия. Захарова добавила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку. Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, мария захарова, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Россия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Мария Захарова, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Пашинян высказался против передислокации российских миротворцев в Армению

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 окт — РИА Новости. Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению республики.
"Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы переехать в Армению и остаться в республике.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
Вчера, 15:56
Как заявила ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе адаптируют к новым условиям на фоне массового исхода населения из этой местности. Она напомнила, что после признания региона Ереваном частью Азербайджана изменились и здешние условия. Захарова добавила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку.
Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.
В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреРоссияАзербайджанНагорный КарабахМария ЗахароваНикол ПашинянИльхам АлиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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