https://ria.ru/20231010/mirotvortsy-1901856501.html

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению - РИА Новости, 11.10.2023

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-10T18:59

2023-10-10T18:59

2023-10-11T00:00

в мире

россия

азербайджан

нагорный карабах

мария захарова

никол пашинян

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 10 окт — РИА Новости. Российские миротворцы при уходе из Карабаха должны будут вернуться на родину, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению республики."Это миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе, если они покидают Нагорный Карабах, то должны отправиться в Россию", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы переехать в Армению и остаться в республике. Как заявила ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе адаптируют к новым условиям на фоне массового исхода населения из этой местности. Она напомнила, что после признания региона Ереваном частью Азербайджана изменились и здешние условия. Захарова добавила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку. Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, россия, азербайджан, нагорный карабах, мария захарова, никол пашинян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе