https://ria.ru/20231010/minoborony-1901777962.html
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"
Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:40
2023-10-10T14:40
2023-10-10T14:40
безопасность
россия
москва
ульяновск
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6464f09b4650fff4873b1d8ecdd80b41.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод". "В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", - сообщили в ведомстве. Он напомнил, что в сентябре предприятие уже передало досрочно в войска один дивизион ЗРК "Бук-М3". "По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - приводят в ведомстве слова гендиректора Ульяновского механического завода Сергея Чурина.
https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901656765.html
https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html
россия
москва
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872810860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef6c3e4f220c77ec880812a505b6511f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, ульяновск, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Москва, Ульяновск, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"
Минобороны: ВС России в октябре досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"