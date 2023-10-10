https://ria.ru/20231010/minoborony-1901777962.html

ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"

ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023

ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"

Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:40

2023-10-10T14:40

2023-10-10T14:40

безопасность

россия

москва

ульяновск

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод". "В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", - сообщили в ведомстве. Он напомнил, что в сентябре предприятие уже передало досрочно в войска один дивизион ЗРК "Бук-М3". "По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - приводят в ведомстве слова гендиректора Ульяновского механического завода Сергея Чурина.

https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901656765.html

https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, москва, ульяновск, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"