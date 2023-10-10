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ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023
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14:40 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/minoborony-1901777962.html
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3" - РИА Новости, 10.10.2023
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"
Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:40
2023-10-10T14:40
безопасность
россия
москва
ульяновск
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод". "В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", - сообщили в ведомстве. Он напомнил, что в сентябре предприятие уже передало досрочно в войска один дивизион ЗРК "Бук-М3". "По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - приводят в ведомстве слова гендиректора Ульяновского механического завода Сергея Чурина.
https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901656765.html
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безопасность, россия, москва, ульяновск, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Москва, Ульяновск, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
ВС России досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"

Минобороны: ВС России в октябре досрочно получат очередной дивизион ЗРК "Бук-М3"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Российские Вооруженные силы в октябре получат очередной дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод".
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"В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", - сообщили в ведомстве.
Он напомнил, что в сентябре предприятие уже передало досрочно в войска один дивизион ЗРК "Бук-М3".
"По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - приводят в ведомстве слова гендиректора Ульяновского механического завода Сергея Чурина.
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