Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". Перед работниками, производящими военную технику для СВО, выступили Николай Басков, «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Майданов. Провели концерт Елена Север и ЮрКисс. "То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV – нужно и правильно. – отметил Николай Басков. – Люди, которые работают, не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности".На концерте артисты исполнили свои хиты, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО». «Музыка в цехах» — продолжение озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
Перед работниками, производящими военную технику для СВО, выступили Николай Басков, «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Майданов. Провели концерт Елена Север и ЮрКисс.
«
"То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV – нужно и правильно. – отметил Николай Басков. – Люди, которые работают, не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности".
На концерте артисты исполнили свои хиты, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО».
«Музыка в цехах» — продолжение озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.
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