https://ria.ru/20231010/kontsert-1901825055.html

Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО

Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО - РИА Новости, 10.10.2023

Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО

В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:16

2023-10-10T17:16

2023-10-10T17:16

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". Перед работниками, производящими военную технику для СВО, выступили Николай Басков, «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Майданов. Провели концерт Елена Север и ЮрКисс. "То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV – нужно и правильно. – отметил Николай Басков. – Люди, которые работают, не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности".На концерте артисты исполнили свои хиты, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО». «Музыка в цехах» — продолжение озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, санкт-петербург, николай басков, ирина дубцова, сво, денис майданов