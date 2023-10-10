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Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО - РИА Новости, 10.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:16 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/kontsert-1901825055.html
Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО
Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО - РИА Новости, 10.10.2023
Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО
В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:16
2023-10-10T17:16
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". Перед работниками, производящими военную технику для СВО, выступили Николай Басков, «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Майданов. Провели концерт Елена Север и ЮрКисс. &quot;То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV – нужно и правильно. – отметил Николай Басков. – Люди, которые работают, не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности&quot;.На концерте артисты исполнили свои хиты, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО». «Музыка в цехах» — продолжение озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, санкт-петербург, николай басков, ирина дубцова, сво, денис майданов
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Санкт-Петербург, Николай Басков, Ирина Дубцова, СВО, Денис Майданов
Басков и Дубцова выступили перед работниками, производящими технику для СВО

Знаменитости выступили в Санкт-Петербурге на концерте для работников тыла

© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Концерт "Музыка в цехах"
Концерт Музыка в цехах - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе прошел концерт звезд телеканала RU.TV, который стал частью проекта «Музыка в цехах», сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
Перед работниками, производящими военную технику для СВО, выступили Николай Басков, «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Майданов. Провели концерт Елена Север и ЮрКисс.
«

"То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV – нужно и правильно. – отметил Николай Басков. – Люди, которые работают, не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности".

© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Концерт "Музыка в цехах"
Концерт Музыка в цехах - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
Концерт "Музыка в цехах"
На концерте артисты исполнили свои хиты, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО».
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Концерт "Музыка в цехах"
Концерт Музыка в цехах
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 3
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Концерт "Музыка в цехах"
Концерт Музыка в цехах
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"Концерт "Музыка в цехах"
Концерт Музыка в цехах
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 3
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
1 из 3
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
2 из 3
Концерт "Музыка в цехах"
© Фото : Пресс-служба "Русской Медиагруппы"
3 из 3
«Музыка в цехах» — продолжение озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
4 июля, 04:14
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСанкт-ПетербургНиколай БасковИрина ДубцоваСВОДенис Майданов
 
 
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