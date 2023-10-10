https://ria.ru/20231010/khvoynye-1901739233.html

Число хвойных сеянцев в самом крупном питомнике России за год выросло вдвое

Число хвойных сеянцев в самом крупном питомнике России за год выросло вдвое - РИА Новости, 10.10.2023

Число хвойных сеянцев в самом крупном питомнике России за год выросло вдвое

Самое крупное предприятие в РФ по выращиванию сеянцев для восстановления лесов, которое находится в Красноярске, в 2023 году вырастило 14 миллионов сеянцев, что РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:57

2023-10-10T12:57

2023-10-10T12:57

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КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Самое крупное предприятие в РФ по выращиванию сеянцев для восстановления лесов, которое находится в Красноярске, в 2023 году вырастило 14 миллионов сеянцев, что превышает показатели 2022 года более чем вдвое, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. "Губернатор края Михаил Котюков посетил самое крупное в России предприятие по выращиванию хвойных сеянцев для восстановления лесов... Предприятие активно увеличивает объемы производства. В 2022 году здесь вырастили 5,6 млн сеянцев сосны, в 2023 году – 14 млн сеянцев", - говорится в сообщении. Глава региона оценил современное оснащение питомника, обсудил перспективы его развития во взаимодействии с красноярской наукой и участие в краевой программе лесовосстановления. Почти все процессы в питомнике предприятия "Эпоха Возрождения" автоматизированы. Сеянцы здесь выращивают по новой технологии – с закрытой корневой системой (ЗКС). Это позволяет сократить выращивание сеянцев с 3 лет до нескольких месяцев и дает почти 100% приживаемость. По данным пресс-службы, продукция востребована не только в крае, но также в других сибирских регионах и на Дальнем Востоке. Предприятие планирует развивать сотрудничество с Казахстаном. Аналогичные тепличные комплексы по выращиванию сеянцев ЗКС, но в меньшем формате, есть и в краевых лесничествах. Сейчас их пять, в ближайшие годы построят еще 10. Это позволит обеспечить потребности краевых лесничеств, лесопользователей, а также других субъектов страны. "Мы один из самых лесных регионов России, и лесовосстановление – в числе наших безусловных приоритетов. В крае 32 государственных лесопитомника и шесть частных. Объём производимых ими саженцев существенно превышает краевые потребности, поэтому мы готовы обеспечивать посевным материалом другие регионы и даже государства. Постепенно саженцы с ЗКС будут превалировать, поскольку у них лучший эффект для лесовосстановления и озеленения территорий", - цитирует Котюкова пресс-служба.

https://ria.ru/20231003/nauka-1899270719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, красноярск, михаил котюков, россия, экология, экология в россии