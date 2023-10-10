https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям - РИА Новости, 10.10.2023
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:56
2023-10-10T15:56
2023-10-10T16:30
россия
безопасность
нагорный карабах
мария захарова
ситуация в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_138:358:3140:2047_1920x0_80_0_0_285ba0d6e8d8d521423aa5a4d941f139.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_401:0:3130:2047_1920x0_80_0_0_79ca76d649ebd395e8d3f52592807381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, нагорный карабах, мария захарова, ситуация в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан
Россия, Безопасность, Нагорный Карабах, Мария Захарова, Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Азербайджан
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
МИД: работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям