https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html

Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям - РИА Новости, 10.10.2023

Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:56

2023-10-10T15:56

2023-10-10T16:30

россия

безопасность

нагорный карабах

мария захарова

ситуация в нагорном карабахе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

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Кирилл Волков

россия, безопасность, нагорный карабах, мария захарова, ситуация в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан