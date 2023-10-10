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Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям - РИА Новости, 10.10.2023
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15:56 10.10.2023 (обновлено: 16:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям - РИА Новости, 10.10.2023
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:56
2023-10-10T16:30
россия
безопасность
нагорный карабах
мария захарова
ситуация в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.
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россия
нагорный карабах
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россия, безопасность, нагорный карабах, мария захарова, ситуация в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан
Россия, Безопасность, Нагорный Карабах, Мария Захарова, Ситуация в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Азербайджан
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

МИД: работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.
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РоссияБезопасностьНагорный КарабахМария ЗахароваСитуация в Нагорном КарабахеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Азербайджан
 
 
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