https://ria.ru/20231010/almaz-antey-1901777302.html

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" - РИА Новости, 10.10.2023

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"

Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:38

2023-10-10T14:38

2023-10-10T14:42

россия

концерн пво "алмаз-антей"

ульяновск

министерство обороны рф (минобороны рф)

бук (зенитный ракетный комплекс)

безопасность

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО."Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.

https://ria.ru/20230830/rls-1893173229.html

россия

ульяновск

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, концерн пво "алмаз-антей", ульяновск, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс), безопасность, москва, сергей шойгу