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"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" - РИА Новости, 10.10.2023
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14:38 10.10.2023 (обновлено: 14:42 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/almaz-antey-1901777302.html
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" - РИА Новости, 10.10.2023
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:38
2023-10-10T14:42
россия
концерн пво "алмаз-антей"
ульяновск
министерство обороны рф (минобороны рф)
бук (зенитный ракетный комплекс)
безопасность
москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО."Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.
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россия
ульяновск
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россия, концерн пво "алмаз-антей", ульяновск, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс), безопасность, москва, сергей шойгу
Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Ульяновск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Бук (зенитный ракетный комплекс), Безопасность, Москва, Сергей Шойгу
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" в 2024-2025 годах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО.
«
"Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Алмаз-Антей" в разы нарастил выпуск контрбатарейных РЛС
30 августа, 14:48
 
РоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"УльяновскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Бук (зенитный ракетный комплекс)БезопасностьМоскваСергей Шойгу
 
 
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