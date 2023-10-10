https://ria.ru/20231010/almaz-antey-1901777302.html
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" - РИА Новости, 10.10.2023
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:38
2023-10-10T14:38
2023-10-10T14:42
россия
концерн пво "алмаз-антей"
ульяновск
министерство обороны рф (минобороны рф)
бук (зенитный ракетный комплекс)
безопасность
москва
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_0:3:2950:1662_1920x0_80_0_0_764c92fa34f180a9569d7cef84e27388.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО."Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.
https://ria.ru/20230830/rls-1893173229.html
россия
ульяновск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_465:0:2798:1750_1920x0_80_0_0_655787fc08b8f5a7e4bca0f49f6f7bdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, концерн пво "алмаз-антей", ульяновск, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс), безопасность, москва, сергей шойгу
Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Ульяновск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Бук (зенитный ракетный комплекс), Безопасность, Москва, Сергей Шойгу
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" в 2024-2025 годах