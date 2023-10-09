В ГУР Украины признали, что несколько раз пытались атаковать ЗАЭС
ГУР Украины признала, что трижды пыталась атаковать Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинский спецназ предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все нападения, сообщило украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны.
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"В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара", — приводит издание слова руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Также со ссылкой на командира подразделения разведчиков Шамана указано, что целью спецназа было создание на левом берегу плацдарма для атаки и захвата Энергодара и ЗАЭС. Для этого несколько десятков бойцов ГУР, не имея специальных плавсредств и опыта, двигались на гражданских лодках. Во время первой операции боевики высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться, и попытку атаки отбили российские силы.
"Не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил", — приводит издание слова Шамана.
Со ссылкой на "Буданова и его подчиненных" утверждается, что украинские войска еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра для атаки Запорожской АЭС. В последней из этих попыток участвовали несколько сотен человек, в том числе командир "иностранного легиона" Вадим Попик, а также якобы новозеландцы. Тогда российские силы подвели к берегу тяжелую технику, в том числе танки, и поэтому пытавшийся высадиться украинский спецназ отступил.
Минобороны России сообщало об уничтожении десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС, 19 октября 2022 года. Тогда украинские военные задействовали до двух рот личного состава и 37 плавсредств. Российские бойцы ликвидировали 90 человек и 14 лодок. При этом военные рассеяли остатки десанта по Каховскому водохранилищу с помощью артиллерии.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.