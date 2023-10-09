https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html

В ГУР Украины признали, что несколько раз пытались атаковать ЗАЭС

В ГУР Украины признали, что несколько раз пытались атаковать ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2023

В ГУР Украины признали, что несколько раз пытались атаковать ЗАЭС

Украинский спецназ предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:24

2023-10-09T08:24

2023-10-09T11:46

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

украина

кирилл буданов

запорожская область

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинский спецназ предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все нападения, сообщило украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны. "В августе 2022 года спецназовцы ГУР совершили операцию, пересекая на лодках Каховское водохранилище, которое в то время еще было полноводным, в районе Энергодара", — приводит издание слова руководителя ГУР Кирилла Буданова. Также со ссылкой на командира подразделения разведчиков Шамана указано, что целью спецназа было создание на левом берегу плацдарма для атаки и захвата Энергодара и ЗАЭС. Для этого несколько десятков бойцов ГУР, не имея специальных плавсредств и опыта, двигались на гражданских лодках. Во время первой операции боевики высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться, и попытку атаки отбили российские силы. "Не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили под давлением превосходящих сил", — приводит издание слова Шамана. Со ссылкой на "Буданова и его подчиненных" утверждается, что украинские войска еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра для атаки Запорожской АЭС. В последней из этих попыток участвовали несколько сотен человек, в том числе командир "иностранного легиона" Вадим Попик, а также якобы новозеландцы. Тогда российские силы подвели к берегу тяжелую технику, в том числе танки, и поэтому пытавшийся высадиться украинский спецназ отступил. Минобороны России сообщало об уничтожении десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС, 19 октября 2022 года. Тогда украинские военные задействовали до двух рот личного состава и 37 плавсредств. Российские бойцы ликвидировали 90 человек и 14 лодок. При этом военные рассеяли остатки десанта по Каховскому водохранилищу с помощью артиллерии.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20230929/nastuplenie-1899561047.html

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, украина, кирилл буданов, запорожская область