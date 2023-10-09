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Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу - РИА Новости, 09.10.2023
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Религия
 
11:16 09.10.2023 (обновлено: 15:07 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ravvin-1901446489.html
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу - РИА Новости, 09.10.2023
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу
Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за сотрясения мозга, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Федерации еврейских общин... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:16
2023-10-09T15:07
религия
религия
берл лазар
борух горин
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за сотрясения мозга, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин."Действительно, он попал из-за травмы в больницу после празднования Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще. То есть сейчас он там спит, потому что это, видимо, тяжелое сотрясение мозга. Сильно, видимо, упал. Говорят, что все в порядке, ничего особенно страшного", — сказал он.По словам Горина, Лазару нужно оставаться в покое несколько дней. Он подчеркнул, что ничего фатального не произошло.Главный раввин находится в Европейском медицинском центре.Еврейская община завершила праздновать Суккот ("Праздник шалашей") — один из главных праздников в иудаизме. Этот праздник, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), продолжался восемь дней и завершился праздником Шмини Ацерет ("Праздничное собрание в восьмой день"). Он, в свою очередь, разделяется на два праздничных дня, второй из которых — Симхат Тора ("Радость Торы"), в 2023 году эти праздники выпали на 7 и 8 октября. Свою любовь к Торе иудеи выражают через веселые совместные танцы вокруг возвышения для ее чтения в синагоге, также устраивают праздничную трапезу.
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религия, берл лазар, борух горин, россия
Религия, Религия, Берл Лазар, Борух Горин, Россия
Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу из-за сотрясения мозга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за сотрясения мозга, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
«
"Действительно, он попал из-за травмы в больницу после празднования Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще. То есть сейчас он там спит, потому что это, видимо, тяжелое сотрясение мозга. Сильно, видимо, упал. Говорят, что все в порядке, ничего особенно страшного", — сказал он.
По словам Горина, Лазару нужно оставаться в покое несколько дней. Он подчеркнул, что ничего фатального не произошло.
Главный раввин находится в Европейском медицинском центре.
Еврейская община завершила праздновать Суккот ("Праздник шалашей") — один из главных праздников в иудаизме. Этот праздник, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), продолжался восемь дней и завершился праздником Шмини Ацерет ("Праздничное собрание в восьмой день").
Он, в свою очередь, разделяется на два праздничных дня, второй из которых — Симхат Тора ("Радость Торы"), в 2023 году эти праздники выпали на 7 и 8 октября. Свою любовь к Торе иудеи выражают через веселые совместные танцы вокруг возвышения для ее чтения в синагоге, также устраивают праздничную трапезу.
Жители Иерусалима покупают пальмовые ветки для строительства сукки в преддверии праздника Суккот - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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