https://ria.ru/20231009/ravvin-1901446489.html

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу - РИА Новости, 09.10.2023

Главный раввин России Берл Лазар попал в больницу

Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за сотрясения мозга, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Федерации еврейских общин... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:16

2023-10-09T11:16

2023-10-09T15:07

религия

религия

берл лазар

борух горин

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар находится в больнице из-за сотрясения мозга, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин."Действительно, он попал из-за травмы в больницу после празднования Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще. То есть сейчас он там спит, потому что это, видимо, тяжелое сотрясение мозга. Сильно, видимо, упал. Говорят, что все в порядке, ничего особенно страшного", — сказал он.По словам Горина, Лазару нужно оставаться в покое несколько дней. Он подчеркнул, что ничего фатального не произошло.Главный раввин находится в Европейском медицинском центре.Еврейская община завершила праздновать Суккот ("Праздник шалашей") — один из главных праздников в иудаизме. Этот праздник, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), продолжался восемь дней и завершился праздником Шмини Ацерет ("Праздничное собрание в восьмой день"). Он, в свою очередь, разделяется на два праздничных дня, второй из которых — Симхат Тора ("Радость Торы"), в 2023 году эти праздники выпали на 7 и 8 октября. Свою любовь к Торе иудеи выражают через веселые совместные танцы вокруг возвышения для ее чтения в синагоге, также устраивают праздничную трапезу.

https://ria.ru/20221009/sukkot-1822190823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, берл лазар, борух горин, россия