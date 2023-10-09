Выше политики: иностранные музыканты отказались от отмены России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сейчас зарубежные артисты нечасто приезжают в Россию: опасаются, что по возвращении им откажут в работе западные импресарио. Однако есть и те, кто ставит искусство выше политики, в том числе итальянцы. О смелых музыкантах — в материале РИА Новости.Никола Джулиани: серия концертов в МосквеДирижер Никола Джулиани выступает на самых престижных площадках — Арена-ди-Верона, Театро Сан-Карло в Неаполе, концертный зал "Гевандхаус" в Лейпциге. Маэстро не раз дирижировал в разных российских городах. И по-прежнему не вычеркивает Москву из своего графика."Впервые я выступил здесь еще в 1994-м с "Реквиемом" Верди. Возвращаюсь с большим удовольствием, когда мне предоставляется возможность, — рассказал он РИА Новости. — Что меня всегда поражало, помимо профессионализма местных филармоний, так это любовь российской публики и музыкантов к искусству".В этом сезоне на сцену столичного Дома музыки маэстро Джулиани выйдет четыре раза. Первый — 13 октября с программой Classico. Концерт грандиозный, с участием порядка 250 музыкантов: оркестр "Новая Россия", оркестр войск Нацгвардии, академический хор им. Кожевникова, капелла им. Судакова, хор ансамбля Локтева, а также органистка Людмила Голуб.Прозвучат сочинения Верди, Россини, Барбера, Чайковского, Бизе, Масканьи, Сен-Санса, Мусоргского, Глинки. Меломанов ждут редкие интерпретации и необыкновенное визуальное сопровождение, обещает маэстро."Я пытаюсь подарить ощущения, способные глубоко тронуть каждого человека. Для этого мы опираемся на шедевры, обогащенные визуальным вкладом великих художников. Образ, переданный в нужный музыкальный момент, может вызвать реакцию, включить свет в голове и сердце", — поясняет дирижер.И подчеркивает, что его программы — не только для искушенных поклонников классики. Следующий московский концерт, 19 октября, посвящен музыке из оскароносных фильмов: "Титаник", "Звездные войны", "Властелин колец", "Пираты Карибского моря" и других.Лоренцо Баньяти: переезд из Венеции в МосквуПианист Лоренцо Баньяти даст концерт в Соборной палате в Москве 27 октября.Россия была ему "неосознанно духовно близка" с детства: родители-музыканты воспитывали его на русской классике. Впервые побывав здесь на гастролях в 17 лет, он еще больше влюбился в местную культуру и людей, а после Венецианской консерватории решил продолжить обучение в Гнесинке."В 20 лет я приехал, ни слова не зная по-русски. И представить не мог, что меня ожидает столько приключений и красоты. Я сразу начал учить язык — по 16 часов в неделю. И теперь могу читать литературу в оригинале — это прекрасно! Очень люблю Пушкина, Есенина и Мандельштама", — говорит Баньяти.Двадцатипятилетний пианист объехал с гастролями многие российские города. У него популярный блог, где он делится своими впечатлениями, сравнивает привычки итальянцев и русских.Витторио Григоло и Марко Боэми: проекты в РоссииОдин из лучших теноров современности, которому аплодируют Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Витторио Григоло обозначил свою позицию по отношению к России еще в 2022-м, выступив в гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге. Наследник вокальных традиций Паваротти 28 октября споет в столичном зале Чайковского. Под аккомпанемент симфонического оркестра Московской филармонии прозвучат арии из опер Верди, Доницетти, Пуччини, Понкьелли и Леонкавалло.За дирижерский пульт в этот вечер встанет земляк Григоло — Марко Боэми. Маэстро, как и венский "Концертхаус", продолжает сотрудничество с российскими площадками.Только в этом году он дирижировал в Татарском театре оперы и балета в Казани, Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве, а также был в жюри телепроекта "Большая опера".Орнелла Мути: русские корни и мечты о паспортеИтальянская кинозвезда планирует выступить 27 ноября в Московском дворце молодежи с театрально-музыкальной постановкой "Бетховен — героическая жизнь гения", посвященной творческим отношениям поэта Иоганна Вольфганга фон Гете и композитора. Актриса прочитает переписку гениев эпохи романтизма на итальянском языке с переводом на русский.Она не раз выражала желание получить российский паспорт. Ее бабушка и дедушка — родом из Санкт-Петербурга, поэтому актриса всегда хотела больше узнать о русских традициях.Паоло Баччанелла: русская жена и большие гастролиОрганист Паоло Баччанелла из Вероны уже около 30 лет выступает в России. Его супруга музыковед Елена Книжникова-Семенова также принимает участие в концертах мужа.В сентябре Баччанелла посетил с гастролями Москву, Набережные Челны, Казань, Санкт-Петербург и Саратов. Маэстро очень ценит силу звучания, акустические свойства и тембровые характеристики российских органов. А также то, что в отличие от его родины инструментом располагают не только соборы, но и концертные залы.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Сейчас зарубежные артисты нечасто приезжают в Россию: опасаются, что по возвращении им откажут в работе западные импресарио. Однако есть и те, кто ставит искусство выше политики, в том числе итальянцы. О смелых музыкантах — в материале РИА Новости.
Никола Джулиани: серия концертов в Москве
Дирижер Никола Джулиани выступает на самых престижных площадках — Арена-ди-Верона, Театро Сан-Карло в Неаполе, концертный зал "Гевандхаус" в Лейпциге. Маэстро не раз дирижировал в разных российских городах. И по-прежнему не вычеркивает Москву из своего графика.
"Впервые я выступил здесь еще в 1994-м с "Реквиемом" Верди. Возвращаюсь с большим удовольствием, когда мне предоставляется возможность, — рассказал он РИА Новости. — Что меня всегда поражало, помимо профессионализма местных филармоний, так это любовь российской публики и музыкантов к искусству".
В этом сезоне на сцену столичного Дома музыки маэстро Джулиани выйдет четыре раза. Первый — 13 октября с программой Classico. Концерт грандиозный, с участием порядка 250 музыкантов: оркестр "Новая Россия", оркестр войск Нацгвардии, академический хор им. Кожевникова, капелла им. Судакова, хор ансамбля Локтева, а также органистка Людмила Голуб.
"Я пытаюсь подарить ощущения, способные глубоко тронуть каждого человека. Для этого мы опираемся на шедевры, обогащенные визуальным вкладом великих художников. Образ, переданный в нужный музыкальный момент, может вызвать реакцию, включить свет в голове и сердце", — поясняет дирижер.
И подчеркивает, что его программы — не только для искушенных поклонников классики. Следующий московский концерт, 19 октября, посвящен музыке из оскароносных фильмов: "Титаник", "Звездные войны", "Властелин колец", "Пираты Карибского моря" и других.
Лоренцо Баньяти: переезд из Венеции в Москву
Пианист Лоренцо Баньяти даст концерт в Соборной палате в Москве 27 октября.
Россия была ему "неосознанно духовно близка" с детства: родители-музыканты воспитывали его на русской классике. Впервые побывав здесь на гастролях в 17 лет, он еще больше влюбился в местную культуру и людей, а после Венецианской консерватории решил продолжить обучение в Гнесинке.
«
"В 20 лет я приехал, ни слова не зная по-русски. И представить не мог, что меня ожидает столько приключений и красоты. Я сразу начал учить язык — по 16 часов в неделю. И теперь могу читать литературу в оригинале — это прекрасно! Очень люблю Пушкина, Есенина и Мандельштама", — говорит Баньяти.
Двадцатипятилетний пианист объехал с гастролями многие российские города. У него популярный блог, где он делится своими впечатлениями, сравнивает привычки итальянцев и русских.
Витторио Григоло и Марко Боэми: проекты в России
Один из лучших теноров современности, которому аплодируют Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Витторио Григоло обозначил свою позицию по отношению к России еще в 2022-м, выступив в гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге.
Наследник вокальных традиций Паваротти 28 октября споет в столичном зале Чайковского. Под аккомпанемент симфонического оркестра Московской филармонии прозвучат арии из опер Верди, Доницетти, Пуччини, Понкьелли и Леонкавалло.
Итальянская кинозвезда планирует выступить 27 ноября в Московском дворце молодежи с театрально-музыкальной постановкой "Бетховен — героическая жизнь гения", посвященной творческим отношениям поэта Иоганна Вольфганга фон Гете и композитора.
Актриса прочитает переписку гениев эпохи романтизма на итальянском языке с переводом на русский.
Член жюри фестиваля, итальянская актриса Орнелла Мути с дочерью на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Она не раз выражала желание получить российский паспорт. Ее бабушка и дедушка — родом из Санкт-Петербурга, поэтому актриса всегда хотела больше узнать о русских традициях.
Паоло Баччанелла: русская жена и большие гастроли
Органист Паоло Баччанелла из Вероны уже около 30 лет выступает в России. Его супруга музыковед Елена Книжникова-Семенова также принимает участие в концертах мужа.
Паоло Баччанелла
Паоло Баччанелла
В сентябре Баччанелла посетил с гастролями Москву, Набережные Челны, Казань, Санкт-Петербург и Саратов. Маэстро очень ценит силу звучания, акустические свойства и тембровые характеристики российских органов. А также то, что в отличие от его родины инструментом располагают не только соборы, но и концертные залы.
Не убежали: какие иностранные музыканты остались в России
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